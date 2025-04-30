Интересные ПП-рецепты. Чебуреки из рисовой бумаги

Этот рецепт чебуреков из рисовой бумаги поможет сделать ваше питание вкусным и разнообразным, и при этом правильным! Легко отказаться от вредного, когда есть такие альтернативы, легко отказаться от старых вкусовых привычек, когда еда — это не ограничения, а творчество!

Приготовьте хрустящие чебуреки из рисовой бумаги — с ароматной начинкой и аппетитной золотистой корочкой. ПП-рецепт для тех, кто любит выпечку без лишних калорий.

Минимум углеводов, высокое содержание белка, всего ~150 ккал/100 г, вместо жарки — полезное запекание, рисовая бумага вместо калорийного теста. Можно есть на ужин!

Чебуреки из рисовой бумаги

Понадобится: 450 г куриной грудки;

100 г репчатого лука;

8 листов рисовой бумаги;

1 яйцо;

3-4 ст.л. воды;

укроп, соль, чеснок, перец по вкусу.

Приготовление:

1. Куриный фарш смешайте с мелко нарезанным луком и укропом. Добавьте чеснок, воду и тщательно вымесите — это сделает начинку нежной и сочной. Можно добавить по вашему вкусу немного молотой зиры, перец, кавказские травы.

2. Противень лучше всего покрыть силиконовым ковриком для выпечки. Если его нет - пергамент смажьте маслом, так рисовая бумага не прилипнет. Чебуреки формируйте сразу на противне, если будете делать на доске, снимайте аккуратно - они могут прилипнуть!

3. Яйцо взбейте со щепоткой соли, смесь даст чебурекам зарумяниться сверху.

4. Лист рисовой бумаги обмакните в воду — это придаст бумаге мягкость. Выложите фарш на одну половинку, оставив 2 см от края.

5. Сверните каждый чебурек полумесяцем. Края можно не прижимать, просто соедините их друг с другом. Сверху смажьте яйцом. Можно присыпать кунжутом. Можно вообще ничем не смазывать. И тоже будет вкусно!

6. Выпекайте при 180°C 20 минут до золотистой корочки сверху. Выделившийся сок немного размочит нижнюю часть рисовой бумаги. Это неизбежно при данном способе приготовления...

Дайте чебуркам немного отдохнуть и аккуратно снимайте с противня.

Подавайте с натуральным йогуртом с чесноком вместо соуса.

Готовьте с удовольствием, экспериментируйте — и убедитесь сами, что здоровое может быть необычным, аппетитным и по-настоящему вдохновляющим.

Приятного аппетита!