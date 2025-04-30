Интересные ПП-рецепты. Чебуреки из рисовой бумаги
Этот рецепт чебуреков из рисовой бумаги поможет сделать ваше питание вкусным и разнообразным, и при этом правильным! Легко отказаться от вредного, когда есть такие альтернативы, легко отказаться от старых вкусовых привычек, когда еда — это не ограничения, а творчество!
Приготовьте хрустящие чебуреки из рисовой бумаги — с ароматной начинкой и аппетитной золотистой корочкой. ПП-рецепт для тех, кто любит выпечку без лишних калорий.
Минимум углеводов, высокое содержание белка, всего ~150 ккал/100 г, вместо жарки — полезное запекание, рисовая бумага вместо калорийного теста. Можно есть на ужин!
Чебуреки из рисовой бумаги
Понадобится:
- 450 г куриной грудки;
- 100 г репчатого лука;
- 8 листов рисовой бумаги;
- 1 яйцо;
- 3-4 ст.л. воды;
- укроп, соль, чеснок, перец по вкусу.
Приготовление:
1. Куриный фарш смешайте с мелко нарезанным луком и укропом. Добавьте чеснок, воду и тщательно вымесите — это сделает начинку нежной и сочной. Можно добавить по вашему вкусу немного молотой зиры, перец, кавказские травы.
2. Противень лучше всего покрыть силиконовым ковриком для выпечки. Если его нет - пергамент смажьте маслом, так рисовая бумага не прилипнет. Чебуреки формируйте сразу на противне, если будете делать на доске, снимайте аккуратно - они могут прилипнуть!
3. Яйцо взбейте со щепоткой соли, смесь даст чебурекам зарумяниться сверху.
4. Лист рисовой бумаги обмакните в воду — это придаст бумаге мягкость. Выложите фарш на одну половинку, оставив 2 см от края.
5. Сверните каждый чебурек полумесяцем. Края можно не прижимать, просто соедините их друг с другом. Сверху смажьте яйцом. Можно присыпать кунжутом. Можно вообще ничем не смазывать. И тоже будет вкусно!
6. Выпекайте при 180°C 20 минут до золотистой корочки сверху. Выделившийся сок немного размочит нижнюю часть рисовой бумаги. Это неизбежно при данном способе приготовления...
Дайте чебуркам немного отдохнуть и аккуратно снимайте с противня.
Подавайте с натуральным йогуртом с чесноком вместо соуса.
Готовьте с удовольствием, экспериментируйте — и убедитесь сами, что здоровое может быть необычным, аппетитным и по-настоящему вдохновляющим.
Приятного аппетита!