Оладьи банановые

Дорогие мои друзья, вовсю идет масленица, и вы наверняка угощаете близких блинами. Я же хочу рассказать вам о своем вкусном открытии накануне масленицы. Конечно, это не блины, но не менее вкусное яство. Тем более, бывают времена, когда наши детки не съедают всех закупленных припасов... Речь идет о бананах, о самом натуральном и свежем фрукте, особенно в зимний период.

Банановые оладушки

Бывает так, что порой приходится учиться в интернете. Искать новые и вкусные рецепты. Но сегодня это все экспромт. Для наших оладушек нам понадобится... вернее, что у меня было в наличии. Поскольку я не была уверена в успехе своей авантюры, не отмеряла на весах, а все делала "на глаз"... Попытаюсь вам передать с точностью ДО всю процедуру приготовления.

* Бананы (у меня были совсем переспелые) 4 шт - среднего размера. Их можно на мелкой терке, но я прошлась по ним блендером.

* 1 яйцо

* Мука на "глаз" как для оладушек, может чуть меньше (надо попробовать первую штучку сделать, а там определиться, стоит добавлять еще муки или нет).

* Сода, буквально щепоточка + соль, ее тоже чуток совсем.

* Гашеная сода (уксусом) буквально 1/3 часть ложки чайной.

Все перемешиваем!

И никакого САХАРА не надо!

Раскаливаем сковороду с маслом по вашему вкусу. Выкладываем на сковороду тесто ложкой и на медленном огне ждем огрубения краев наших оладушек + смотрим чтобы и серединка чуток подернулась пленочкой, может и как бы кипеть в середине.

Переворачиваем, слегка поддев край оладушки, иначе можем завернуть край. (оладьи чем то напоминают, как из кабачков, такие же нежные).

Могут показаться сначала сырыми, но поскольку у каждого плита разная и ручки у хозяйки тоже Готовность проверяем на вкус!

К этим оладушкам очень подойдет сметанка, ну а что вам добавить в сметанку, решать опять-таки ВАМ, мои дорогие .

Из моих рекомендаций: мед, сгущенка, сахар.

Будь у меня орешки, положила бы и их .

Приятного вам аппетита!