Пирожки с гороховой начинкой (постное блюдо)

Согласна, звучит немного непривычно и странно, и рецепт этот не слишком широко известен. Однако, эти пирожки настолько хороши, что любителям гороха захочется приготовить их не только в пост, но и в обычные дни. Пирожки вкусные, а кроме того, еще и полезные - горох богат полноценными белками, которые хорошо растворяются в воде и, благодаря этому, легко усваиваются организмом.

Рекомендую попробовать!

Пирожки с гороховой начинкой

Понадобится:

Горох – 200 гр.;

Морковь – 1- 2 шт.,

Лук репчатый – 1 шт.;

Чеснок – 2 зубка;

Тесто дрожжевое постное – 500 гр.;

Масло растительное для жарки

Соль, перец, приправы

* Постное дрожжевое тесто можно купить в магазине, или приготовить самостоятельно по этому рецепту: Постные пампушки из дрожжевого теста

* Горох нужно сварить до мягкости, чтоб крупинки легко разминались, а частично, даже разварились. Подойдет любой горох, цельный или колотый, только время варки будет разное. Я использовала дробленый горох в варочных пакетиках, ради быстроты приготовления.

* Пока горох варится, нужно нарезать мелко луковицу, натереть на крупной терке морковь и потушить-подрумянить их на растительном масле.

* Соединить овощи с горохом, добавить соль, приправы, перемешать. Я взяла майоран – немного, и черный молотый перец. Можно добавить растительного масла, если начинка суховата.

* Сформировать пирожки овальной формы, выложить на противень, накрыть полотенцем и дать 15 минут на расстойку – пирожки поднимутся, станут пышнее. Печь при температуре 200 градусов, примерно 15 минут до румяной корочки.

* Пока пирожки пекутся, я делаю чесночную глазурь–поливку: пару зубков чеснока нужно измельчить и растереть с солью, а потом добавить 2-3 чайные ложки кипяченой воды. Горячие пирожки смажьте этой чесночной смесью, удобно пользоваться кисточкой, но можно и простой чайной ложкой.

* Очень вкусно со свежими овощами и зеленым салатом!