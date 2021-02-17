Сладкие кексы стали для нас привычными-обычными, а вот несладкие закусочные появляются на столе гораздо реже. И напрасно! Маленькие порционные кексы-маффины могут быть такими разными: с сыром, с травами, с ветчиной, курой или беконом, с тунцом, с грибами, помидорами и маслинами… никаких запретов, а только свободный полет фантазии. Такие кексы хорошо съесть утром, на завтрак, а если дополнить их овощным салатом – то выйдет интересный ужин...

Давайте испечем их, не откладывая. Ведь завтра - Хэллоуин. И пусть в нашей стране нет традиции отмечать этот праздник, легкий (зеленый) оттенок таинственности не помешает!

Закусочные шпинатные маффины

Понадобится (на 6 штук*):

Шпинат замороженный – 200 гр. (половина пакета);

Яйца – 2 шт.;

Масло сливочное – 40 гр.;

Сметана – 100 гр.;

Мука – 1 стакан;

Разрыхлитель – 1 чайная ложка;

Брынза – 100 гр.;

Орехи грецкие – 1/2 стакана;

Соль, перец, пряности по вкусу.

* Объем формочек для кексов 150 мл. каждая. Стакан 240 мл.

Примечания: а). Если есть свежий шпинат, он подойдет – надо только минут на 5 залить его кипятком и потом отжать и измельчить. Замороженный шпинат после разморозки НЕ НАДО отжимать.

б). Вяленые помидоры можно нарезать кусочками и добавить в тесто.

· Шпинат нужно полностью разморозить. Если у вас есть свежий шпинат, прекрасно – залейте его минут на 5 кипятком, отожмите и измельчите.

· Яйца делим на белки и желтки. Белки отправляются в миксер, а желтки – в чашу блендера. К желткам сразу кладу шпинат, размягченное или растопленное масло, сметану. Включаю блендер на две-три минуты, должна получиться красивая зеленая достаточно однородная смесь. Перекладываю её в миску.

· Брынзу режу мелкими кубиками. Орехи рублю крупно. Стоит предварительно прокалить их на сухой сковородке или в микроволновке (буквально минуту-полторы) до появления приятного аромата жареных орехов.

· Взбиваем белки. Если добавить к белкам несколько капель лимонного сока, они взобьются быстрее и легче. Сначала взбиваю на минимальной скорости – до появления первых пузырей, потом на высокой – до образования устойчивой пены. «Устойчивая» - значит, не оседает, не плывет, «держит форму».

· Пока белки взбиваются, к шпинатной смеси добавляю муку с разрыхлителем, перемешиваю, затем брынзу и орехи, еще раз перемешиваю. Я не солю тесто, потому что брынза соленая. Если хотите, можно добавить щепотку соли, свежемолотый черный перец, и любимые пряности – будет острее и ярче вкус. Подойдут смеси трав типа «прованские», «итальянские».

· Белки лучше подмешивать в три-четыре приема: добавили треть/четверть, аккуратно снизу вверх размешали; соединились белки с тестом – можно следующую порцию добавить. Каждую следующую порцию вмешивать легче, и белки меньше осядут, тесто получится воздушнее.

· Выкладываю тесто в формочки для кексов, заполняя их на 2/3 высоты. Пеку в предварительно разогретой духовке при 200 гр. примерно 25-30 минут. Объем ваших формочек может отличаться, поэтому проверяйте готовность деревянной шпажкой, зубочисткой.

· Подавать к чаю/кофе/пиву. Мне нравится с салатом из помидор и маслинами.