Пирожное с малиной и белым шоколадом, по-моему, ни в какой рекламе не нуждается – и без того ясно, что вкусно! Конечно, свежая малина хороша и сама по себе, соло, но сочетание ягодной свежести и нежности сливочного шоколадного крема настолько гармонично, что я иду печь корзиночки. Давайте готовить вместе! Понадобится немного свободного времени, вдохновение, а еще свежая малина, сливки, белый шоколад и несколько веточек мяты.

Корзиночки с малиной и белым шоколадом

Понадобится (на 12 штук):

Тесто:

Масло сливочное – 100 гр.;

Мука пшеничная – 200 гр. (1 и 14 стакана);

Молоко холодное – 6-8 ст. л. (прим. 125 мл.)

Сахар – 1 ст. ложка без горки;

Соль - щепотка.

Начинка:

Малина свежая – прим. 3 стакана;

Шоколад белый – 200 гр.;

Сливки 33% - 120-150 мл.;

Мята для украшения.

* Основа для этого пирожного – собственно корзиночка – выпекается из пресного рубленого теста, его еще называют слоеным рубленым. Приготовить такое тесто несложно, важно только соблюсти два условия: замешивать тесто нужно быстро, а все продукты должны быть максимально холодными, почти ледяными. Это нужно для того, чтобы масло не смешалось с мукой при замесе, а осталось мелкими твердыми кусочками, которые в тесте расплющатся при раскатывании и сделают его немного слоистым, хрупким. Конечно, как настоящее слоеное тесто оно не расслоится, но и однородно-твердым не будет. Замешивать тесто удобно в комбайне, насадкой нож-бабочка, но можно обойтись без комбайна, тогда масло трите на крупной терке - (на фото видно разницу), на качество теста это не повлияет.



* Отмеряю муку, смешиваю с солью и сахаром. Масло вынимаю из холодильника (не из морозилки) только перед нарезкой, не раньше, и режу небольшими кубиками. В чашу комбайна насыпаю мучную смесь, кладу масло и ставлю в холодильник на полчаса, если есть время – можно и дольше, чтобы и мука, и чаша комбайна, и ножи стали холодными.



* Вынула из холодильника чашу – сразу порубила масло с мукой, в импульсном режиме, короткими импульсами, чтоб не получилась мелкая крупка – нужны кусочки масла размером чуть меньше горошины (если без комбайна, на терке – просто перемешайте вилкой). Пересыпаю в миску, вливаю молоко из холодильника и быстро замешиваю тесто, сначала ложкой, потом рукой. От холодного молока масло не тает, и остается кусочками, поэтому долго не месите, чтоб масло не размешалось.

* В зависимости от качества и влажности муки молока нужно больше или меньше, поэтому 6 ложек вливаю сразу, и добавляю еще 1-2 ложки, если тесто рассыпается. На фото не очень четко видно, что в тесте есть кусочки масла, но они есть, так и должно быть.



* Делю тесто на две части, сразу тонко раскатываю, и перекладываю в холодильник на 15-30 минут. Иногда советуют сначала охладить тесто, дать ему вылежаться, а потом его раскатывать, но холодный твердый ком раскатать не просто, и края лепешки будут ломаться.



* Включаю духовку на разогрев – температура выпечки 200 градусов. Готовлю формочки, кусочки пергамента для выпечки и крупу (у меня рис). Для того чтобы тесто во время выпечки не вздулось, не сползло вниз по стенкам формочек и корзиночки вышли высокие, тоненькие, нужно в каждую положить бумагу и насыпать до краев рис, а после выпечки просто вынуть аккуратно пергамент вместе с крупой. Можно сначала пергамент обжать вокруг донышка небольшой бутылки, тогда он лучше ляжет в формочку.

Вырезаю кружки размером немного больше формочек, выкладываю тесто – излишки можно срезать ножом вровень с краями, и сразу в духовку, минут на 20. Тесто должно слегка подрумяниться. Готовые корзиночки вынуть и остудить.

* Для начинки разогреваю сразу вместе шоколад и сливки, в микроволновке, секунд 30 – и потом просто размешиваю, пока растворится шоколад в теплых сливках, и смесь станет однородной. Немного остужаю, если горячо – до теплого или прохладного.



* Корзиночки заполняю свежей малиной и заливаю шоколадной массой, ставлю в холодильник для полного остывания и застывания крема. Если хватит терпения, то оставьте на ночь, потому что такому крему нужно часов 12 для стабилизации, тогда он станет по-настоящему нежным. Совсем твердым он не будет, останется немного текучим. Признаюсь, моего терпения ждать так долго не хватает, и я пробую хотя бы одну штучку раньше – надо же узнать, как получилось?

* Готовое пирожное украсьте листочками мяты или мелиссы, или даже зеленого базилика, и подавайте. Эти листочки можно съесть, они хорошо дополняют сочный свежий вкус малины и сливочную нежность белого шоколада.

Приятного аппетита!