Пицца на кефире

На Ю-маме пицца - несомненно, очень популярное блюдо! Одним из рецептов с нами уже делилась Белка: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=1024.

А сегодня мы предлагаем попробовать испечь совсем быструю пиццу, рецепт которой нам прислала manany.

Для теста понадобится:

1,5 стакана кефира

2 яйца

0,5 ч л соли

1 ч л сахара

2 стакана муки

сода или разрыхлитель теста

Начинка - по вашему вкусу!

Приготовление:

Из кефира, яиц, муки и разрыхлителя с помощью венчика делаем жидкое тесто, по консистенции немного гуще, чем на оладьи. Добавляем соль, сахар - по вкусу. Выливаем полученную массу в форму (у меня теста хватает на 2 пиццы, поэтому если форма небольшая - выливаем только половинку теста).

Мелко режем любимую начинку, трем сыр, и все это аккуратно распределяем по нашему тесту:

Все! Если есть время, даем пицце постоять минут 30 перед выпеканием. Форму ставим в разогретую духовку и ждем, пока пицца зарумянится (минут 25-30). И - вуаля, пицца готова:

Таким же образом можно сделать пирог с любой другой начинкой, но, если начинка сырая, придется выпекать пирог подольше, до готовности начинки.

Пицца получается совсем не толстой за счет того, что начинка как бы "проваливается" в жидкое тесто.