Пицца на кефире
На Ю-маме пицца - несомненно, очень популярное блюдо! Одним из рецептов с нами уже делилась Белка: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=1024.
А сегодня мы предлагаем попробовать испечь совсем быструю пиццу, рецепт которой нам прислала manany.
Для теста понадобится:
- 1,5 стакана кефира
- 2 яйца
- 0,5 ч л соли
- 1 ч л сахара
- 2 стакана муки
- сода или разрыхлитель теста
Начинка - по вашему вкусу!
Приготовление:
Из кефира, яиц, муки и разрыхлителя с помощью венчика делаем жидкое тесто, по консистенции немного гуще, чем на оладьи. Добавляем соль, сахар - по вкусу. Выливаем полученную массу в форму (у меня теста хватает на 2 пиццы, поэтому если форма небольшая - выливаем только половинку теста).
Мелко режем любимую начинку, трем сыр, и все это аккуратно распределяем по нашему тесту:
Все! Если есть время, даем пицце постоять минут 30 перед выпеканием. Форму ставим в разогретую духовку и ждем, пока пицца зарумянится (минут 25-30). И - вуаля, пицца готова:
Таким же образом можно сделать пирог с любой другой начинкой, но, если начинка сырая, придется выпекать пирог подольше, до готовности начинки.
Пицца получается совсем не толстой за счет того, что начинка как бы "проваливается" в жидкое тесто.
Приятного аппетита!