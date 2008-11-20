Слоение теста – процесс трудоемкий и требующий немалой физической силы. Раньше, говорят, этим занимались специально обученные кухонные девки с сильными руками Хорошо, что сейчас можно купить готовое слоеное тесто, потому что с кухонными девками нынче туго… а слоеное тесто – отличная штука! Стоит держать в морозилке парочку упаковок – «на всякий случай», ведь из него можно быстро приготовить много вкусного: пироги и пирожки с любой начинкой, закрытые и открытые, сладкие рогалики, язычки, рулетики, корзиночки, тарталетки…

Слоеное тесто бывает двух видов – пресное и дрожжевое. Из слоеного пресного выпечка получится тонкой, хрустящей, слоистой, ломкой, а из слоеного дрожжевого получится более нежной и мягкой. Если вы любите пышные рыбные пирожки, давайте будем печь!

Слоёнки с рыбой

Понадобится:

Рыба – 1 кг.;

Грибы (заморозка подойдет) – 400 гр.;

Лук-репка – 1-2 шт.;

Сыр – 150 гр.;

Тесто слоеное дрожжевое – 1 упаковка 500 гр.;

Рис вареный – 1 стакан (необязательный ингредиент );

Мука для панировки рыбы;

Соль, перец черный.

Примечание:

а). Рис – необязательный ингредиент.

б). Грибы подойдут любые: заморозка лесных грибов, вешенки или шампиньоны, или домашние летние запасы – все Ок.

1. Тесто разморозьте при комнатной температуре. Кстати, распакуйте его и посмотрите - если тесто скатано «рулетом», и между слоями проложена пленка, то разворачивать его лучше, когда оно почти полностью оттает, или потихоньку раскручивать, по мере разморозки верхнего слоя теста. Неразмороженное тесто может разломиться. Если тесто пластинами, да без пленки между ними, лучше разделить их, когда чуть отогреются (пока не слиплись).

2. Лук чистим-режем некрупно, и обжариваем в растительном масле на несильном огне до мягкости и слегка золотистого цвета. Грибы нашинкуйте среднего размера кусочками, заморозку можно не размораживать, только слегка дать им «отойти», чтоб резать можно было. Тоже надо обжарить в небольшом количестве растительного масла. Свежие грибы (еще не подвергавшиеся тепловой обработке) обычно дают сок, поэтому надо готовить их на небольшом огне, помешивая, пока сок не выпарится. Солите в конце жарки.

3. Пока жарятся грибы, надо натереть сыр. Готовые грибы и лук соединить и перемешать.

4. Рыбу разделайте на филе, без кожи и костей. Постарайтесь разделить её на 8 примерно равных частей . Посолите, можно приправами для рыбы посыпать. Теперь эти кусочки филе панируем в муке и жарим по паре минут с каждой стороны. До готовности можно не жарить – дойдет при выпечке. Кто не хочет – не панируйте, только тогда обсушите салфетками перед тем, как выкладывать в сковородку. Я обваливаю в кукурузной муке – она очень хорошо впитывает влагу, кусочки получаются сухими снаружи, и рыба на сковородке потом не брызгается. Кроме этого, получается золотистая корочка – мука желтого цвета. (Шепотом: а еще я с этой мукой пеку кукурузный хлеб ).

Зачем вообще обжаривать? а). «схватится» корочка, и во время выпечки сок не побежит сильно и слоенки не промокнут и б). будет вкус жареной, а не пареной рыбы.

Сухую рыбу типа горбуши можно не обжаривать, а вот пангасиусу, например, это совсем не повредит . (Еще скажу шепотом: расстегаи и рыбные пироги я люблю и в них рыбу не жарю . А это рецепт такой – другой ).

Тут еще надо сказать про рис. Я делала два варианта – с рисом и без него, потому что в моей семье с рисом не всем нравится. А еще рис выполняет важную функцию - впитывает рыбный сок, и донышко не мокнет, и пирожок сочнее. Поэтому под сухую рыбку не обязательно… или маслом сливочным его предварительно заправьте. Пожарили? Отлично,

5. теперь все заворачиваем . Тесто разрежьте на 8 частей-квадратов, и слегка раскатайте. Каждый кусочек посыпаем тертым сыром, кладем на него ложку вареного риса, затем выкладываем грибы с луком, сверху ломтик рыбы. Края теста поднимаем и собираем складочками-защипами в произвольном порядке.

6. Как все знают, от перемены мест слагаемых результат не меняется. А вот внешний вид пирожка - очень даже. В другом порядке – рис, рыба, грибы, сыр – также собираем тесто в узелок-кулечек.

Складываем на противень. Желающие и любители глянцевой корочки на выпечке могут смазать тесто яйцом (разболтанным с 1 ст. л. воды), а я не буду – мне так нравится .

7. Печь в предварительно разогретой до 200 градусов духовке до зарумянивания теста.

На те слоенки, у которых сверху рыба, хорошо бы выложить по кусочку зеленого масла – оно так вкусно и аппетитно тает на горячем пирожке…

Приятного аппетита!

P.S. – зеленое масло: Мелко-мелко нарезанную зелень петрушки и/или укропа перемешать с небольшим количеством мягкого (комнатной температуры) сливочного масла, посолить. Охладить в холодильнике, пока не станет твердым.