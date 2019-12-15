Блюда из тонкого лаваша - вкусные и простые рецепты. Предлагаем вам сделать два рулета с творожной и мясной начинкой.

Понадобится: Лаваш тонкий – 2 шт.

Для мясной начинки:

Фарш куриный, индейка (любой, по желанию) – 500 гр.;

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – 20 мл.

Соль, перец – по вкусу.

Яйца – 1шт. + 1/2 для смазки

Для творожной начинки:

Творог – 400 гр.

Сахар – 2-3 ст. л. (регулируйте сладость по вкусу)

Яйца – 1шт. + 1/2 для смазки

Для аромата – корица, ванильный сахар, лимонный аромат, по желанию *Творожный рулет можно сделать несладким, с солью и мелко рубленой зеленью.

Рулет с мясом

Итого: 670 г

Белки 103.5, жиры 68.6, углеводы 61.9, ккал 1282.9

На 100 гр.: белки 15.5, жиры 10.2, углеводы 9.2, ккал 191.5

Рулет с творогом

Итого: 640 г

Белки 84.2, жиры 44.6, углеводы 119.8, ккал 1221.3

На 100 гр.: белки 13.1, жиры 7, углеводы 18.7, ккал 190.8

Приготовление

Для мясного рулета обжарьте фарш с луком до готовности, немного подрумяньте. Помешивайте, разбивая комочки, в готовом виде фарш должен быть рассыпчатым, без крупных комков. Не пересушивайте!

Немного остудите мясо. Добавьте соль, смесь перцев или другую приправу по вкусу.

Разверните лаваш. На рулет понадобится немного больше половины листа, может быть, 2/3. Смажьте яйцом. Оставьте немного яйца, чтобы смазать рулет сверху перед запеканием.

Для творожного рулета рассыпчатый творог можно сразу смешать с яйцом и сахаром. Тогда намазывать яйцом лаваш уже не нужно.

Выкладывайте начинку, оставляя свободными 1,5 – 2 см по бокам, и сантиметров 5-6 с дальнего края, чтоб свернутый рулет не разворачивался. Боковые края заверните на начинку, и скрутите лаваш рулетом.

Творожный рулет наколите сверху вилкой, для выхода пара, иначе он может лопнуть в процессе выпечки. Вкус при этом не пострадает, но внешний вид может ухудшиться.

Смажьте поверхность рулетов яйцом. Печь примерно 35-40 минут при 170 градусах, до зарумянивания верхней корочки.

Разрезать лучше слегка остывшими. Творожный можно посыпать сахарной пудрой и подать со сметаной.

Приятного аппетита!