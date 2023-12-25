Форум
Выпечка

Имбирное печенье. Печем вместе с детьми!

Рецептом имбирного печенья (песочное печенье со специями) с нами поделилась ю-мама Znayka. 

У нас новогодняя атмосфера создаётся запахами имбирного печенья))) Дети несут в школы и на кружки подарочки-мешочки с печеньем. Я делаю сразу 4 порции, получается 4 противня, как на фото. Примерно 100-120 штук за раз.

Ингредиенты (на 4 противня):

  • 2 яйца;
  • 1 стакан сахара;
  • 1 пачка сливочного масла (можно растопить, можно растаять при комнатной температуре);
  • 5-6 столовых ложек мёда;
  • примерно 700-800 грамм муки;
  • я добавляю всегда ещё сметану или кефир, грамм 100, для мягкости, но по рецепту никакой молочки нет;
  • соль;
  • 1 чайная ложка соды (сметана или кефир гасят соду, если не планируете класть их, то лучше добавить пакетик разрыхлителя или погасить соду уксусом);
  • 1 пакетик молотого имбиря;
  • 1 пакетик корицы.

Вообще со специями все свободно, по вкусу. Я всегда добавляю мускатный орех (четверть чайной ложки) и красный перец на кончике ножа. Больше или меньше - тоже по вкусу, тут нужно пробовать, экспериментировать.

Если вы любите мягкие печенья, то положите побольше сметаны и раскатывайте потолще, 1 см примерно. И в этом случае можно класть в тесто только желтки, без белков, по одному на порцию теста. 

Если же вы любите хрустящее печенье, то раскатывайте потоньше, мм 3-4, они ещё поднимутся немного. 

Муки надо столько, чтобы собрать тесто в шар и раскатать. Поэтому добавьте сначала 700 граммов. Остальное - для раскатывания теста.

Тесту лучше дать полежать в холодильнике минут 20-30. И пока делаете печенье из одной части, остальное пусть лежит в холодильнике. Муку подпылите на разделочную поверхность. 

Вырезаем формочками.

Выпекать при 180° минут 15.

Кроме прямого назначения, выпекание этого печенья прекрасно подойдёт в качестве совместного досуга с детьми)))

А еще ими можно украсить новогоднюю ель! 

С наступающим Новым годом!

 

Ранее мы публиковали рецепт Домашних имбирных пряников от ю-мамы Olesya@@@

