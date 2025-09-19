Лучший пирог со сливами из простых продуктов. Очень вкусно и легко!

Свежие сливы - ещё один символ осени. Сегодня мы предлагаем вам порадовать свою семью чудесным пирогом из слив. Он получился невероятно вкусным и уютным. Идеальный вариант для холодных осенних вечеров. Простые продукты и сочная сезонная слива.

Ингредиенты:

Сливочное масло - 125 г;

Сахар - 110 г;

Куриные яйца - 2 шт.

Пшеничная мука - 180 г;

Кукурузный крахмал - 60 г;

Разрыхлитель - 1,5 ч.л.

Щепотка соли;

Сметана - 90 г;

Ванильный сахар - 1 ч.л.

Корица - 1 ч.л.

Сливы 500 гр.

Сахарная глазурь:

Сахарная пудра - 150 г;

Горячая вода - 2-3 ст.л.

1. В этом году у нас здорово уродились садовые сливы, и для рецепта мы взяли именно их. Они мелкие, поэтому такие сливы можно просто разрезать пополам и удалить косточку. Если сливы у вас крупные, с рынка, то их стоит нарезать на четыре части.

2. Готовим тесто. Важно! Все продукты должны быть комнатной температуры, поэтому сметану, масло и яйца достаньте из холодильника заранее. Смешаем все сухие ингредиенты: мука, разрыхлитель и крахмал. В отдельной миске взбиваем мягкое сливочное масло с сахаром, ванильным сахаром и солью. Далее добавляем по одному яйцу, продолжая взбивать. Получается пышная белая масса. Может показаться, что она слегка расслаивается, ничего страшного, на конечный результат это никак не влияет.

Далее соединяем масляную смесь со сметаной и сухими ингредиентами. Аккуратно замешиваем тесто лопаткой. В итоге получается густое и ароматное тесто, которое очень медленно сползает с ложки.

3. Выкладываем тесто в форму (круглая 28 см диаметром, квадратная примерно 20 на 30 см). Силиконовую форму пергаментом застилать не нужно, а вот керамическую и металлическую не помешает. Сверху на тесто раскладываем сливы. В тесто их сильно вдавливать не нужно. Сверху сливы посыпаем корицей.

4. Пирог запекаем при 180°С 50-60 минут. В зависимости от духовки. Проверить готовность можно деревянной палочкой: тесто должно быть полностью сухим и пропечёным.

5. Слегка остывший пирог польем глазурью, которую приготовим из сахарной пудры и нескольких ложек воды. Саму сливу, напомним, мы сахаром не сдабривали, поэтому такая глазурь будет великолепно оттенять кислинку слив.

Пирог можно есть сразу тёплым. В остывшем виде он также хорош. От души рекомендуем приготовить эту выпечку. Нам всем было очень вкусно.

Приятного аппетита!