Такое печенье очень любят мои дети, и я время от времени вспоминаю про него и пеку. Младшая дочка обычно помогает, замешивает и лепит, а потом ест и хвалит: «М-м-м-м! Делишес!»

Морковное печенье – одно из самых простых, и продукты нужны обыкновенные, доступные, какие в доме почти всегда найдутся. Внутри печенье получается приятного желтого цвета. Тем, кто любит мягкое печенье с хрустящими краешками, рекомендую попробовать.

Морковное печенье

Понадобится:

Морковь – 2 крупные морковки (250 гр.);

Масло сливочное – 100-120 гр.;

Сахар – 1 ст.;

Яйца - 2 шт.;

Сметана – 2-3 ст.л. (можно заменить творожком, творожным сыром);

Овсяные хлопья – 1 стакан;

Мука – 2,5 - 3 ст.;

Разрыхлитель – 2 чайные ложки,

Соль – щепотка;

Сахар или сахарная пудра для посыпки.

По желанию можно ароматизировать – корицей, ванильным сахаром, тертой лимонной цедрой.

Примечание:

а.) Можно испечь это печенье без овсяных хлопьев, тогда нужно взять только 1 яйцо.

б). Часть муки можно заменить молотыми орехами.

· Морковку натрите на мелкой терке, нужно две большие морковки – эти примерно 250 граммов.

· Масло достаньте заранее, чтобы согрелось и стало мягким. Разотрите ложкой масло с сахаром, добавьте по одному яйца. (Можно в комбайне взбить все вместе). Добавьте сметану (творожный сыр, мягкий творожок), перемешайте.

· Соедините масляно-яичную смесь с тертой морковкой, добавьте хлопья, размешайте. Положите муку, смешанную с солью и разрыхлителем. Муку я добавляю в 2-3 приема, иногда её нужно больше – иногда меньше, потому, что яйца разного размера бывают, и сочность морковки разная.

· Тесто должно получиться густым и довольно липким, раскатать его трудно – да это и не требуется. Подсыпьте на доску и на руки чуть муки, ложкой выложите немного теста и сделайте «колбаску». Разрежьте на кусочки, размером с крупный грецкий орех, и скатайте шарики.

· Каждый шарик-колобок надо положить в тарелочку с сахаром, немного приплюснуть и выложить на противень сахаром вверх.

Выпекать при температуре 200 градусов минут 15, или до золотистого цвета. Можно не обмакивать печенье в сахар перед выпечкой, а готовое посыпать сахарной пудрой через ситечко.