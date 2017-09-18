Сочный пирог с баклажанами и картошкой

Этот сочный пирог несложно приготовить, а подать его можно на обед или ужин. Слоеное дрожжевое тесто можно заменить слоеным пресным, или сдобным рубленым (получится овощной киш), или обычным дрожжевым (дочь сказала: «немного напоминает пиццу»). Можно сделать яично-сырно-сливочную заливку. И даже вообще минусовать тесто из рецепта, и превратить пирог в запеканку, результат все равно хорош! Вкусный, сытный и красивый - попробуйте!

Понадобится: Тесло слоеное дрожжевое – 1 пачка (500 гр.)

Баклажаны – 2-3 шт.;

Картошка вареная – 3 шт.;

Помидоры – 2 шт.;

Тертый сыр, лучше легкоплавкий (моцарелла);

Соль и рубленый черный перец, травы (тимьян, розмарин)

1. Слоеное тесто нужно заранее достать из холодильника и разморозить (см. рекомендации производителя на упаковке). Годится тесто и в пластинах, и в рулоне.

2. Баклажаны вымойте и нарежьте ломтиками слегка наискосок. Переложите в миску, посолите, перемешайте и отставьте в сторону на 15 минут, за это время баклажаны выделят сок. Считается, что после такой обработки из них уходит горечь, и они меньше впитывают масло при последующей жарке. Перед тем, как жарить, их нужно промокнуть бумажной салфеткой.

3. Удобно, если есть пара-тройка вареных картошин. Сырую картошку нужно очистить, нарезать кружочками толщиной 4-5 мм, положить в кипящую воду и отварить до полуготовности. Это быстро, потому что картошка нарезана ломтиками, главное, не переварить. Слейте воду и слегка остудите картошку.

4. Баклажаны обжарьте на слегка смазанной маслом сковороде. Помидоры нарежьте тонкими кружочками, если крупные – кружочки еще пополам нужно разрезать. Помидоры обычно дают много сока, поэтому режу их тонко, иначе пирог будет не сочный, а мокрый.

5. Тесто выложите на противень круглой или квадратной формы. У меня было две квадратных пластины теста, я положила одну на другую, и растянула-размяла по размеру формы. Уголки пришлось чуть подрезать.

6. Выкладывайте начинку «чешуей», так, чтобы один ломтик заходил на другой. Посыпьте черным перцем, и чуть-чуть посолите, потому что баклажаны уже соленые! Можно добавить чеснок, тонкими лепестками, если любите, и ароматные травы – тимьян или розмарин.

7. Посыпьте тертым сыром. У меня на фото обычный сыр, но очень рекомендую моцареллу, она легко плавится, красиво выглядит в готовом блюде и вкус у неё нежный, сливочный - гармонично сочетается с овощами. Совсем замечательно получится, если найдется немного кедровых орешков, они добавят средиземноморского колорита.

8. Выпекайте в заранее разогретой духовке при температуре 200 градусов примерно 20-25 минут, до зарумянивания теста и сыра. Ориентируйтесь на свою духовку, на всякий случай проверьте готовность баклажанов и картошки, проткнув кончиком ножа или вилкой.