Необычно и вкусно! Чуду с крапивой и адыгейским сыром

Чуду́ — национальное дагестанское блюдо, лепешки с начинкой, похожие на тонкие пироги, хычины, кыстыбай, чебуреки.

Варианты начинки самые разные - это мясо и овощи, творог и зелень. Подойдет и весенняя дикорастущая зелень, и летняя свекольная ботва, лук, петрушка, укроп.

Жарят чуду без масла, на сухой сковороде, и уже готовые смазывают топлёным маслом, накрывают миской и оставляют ненадолго, для размягчения.

Чуду с крапивой и адыгейским сыром

Понадобится Тесто:

Мука пшеничная – 250-300 гр.,

Вода – 150 мл.,

Масло растительное – 30 мл;

Яйцо – 1 шт.,

Соль – 1/2 чайной ложки. Начинка:

Крапива – 150 гр.,

Лук зеленый, весенняя дикорастущая зелень, укроп, петрушка, пряные травы – всего 150 гр.,

Сыр адыгейский – 200 гр.,

Соль – 1/2 чайной ложки,

Масло топленое в начинку – 30 гр.,

Масло топленое для обмазки готовых чуду – 30 мл. Итого: 1105 гр.

Белки 86, жиры 127, углеводы 245, ккал 2543

На 100 гр.: белки 8, жиры 12, углеводы 22, ккал 230

Приготовление:

* Готовим тесто. Можно приготовить пресное тесто, как на пельмени, по вашему любимому рецепту, или мягкое пресное тесто на кефире, или заварное - заваривание муки сделает тесто мягким и эластичным.

* Треть муки насыпьте в миску, вылейте кипяток и хорошо размешайте. Немного остудите, до теплого. Добавьте соль, масло и яйца и перемешайте, чтобы не было комочков.

* Теперь добавляйте остальную муку и замесите тесто. Муки может понадобиться немного меньше/больше, в зависимости от размера яйца и сухости самой муки. Если тесто слишком мягкое, липнет к рукам, немного увеличьте количество муки, а руки смажьте растительным маслом.

* Можно использовать кухонный комбайн с насадкой для замешивания теста (крюки). Готовое тесто положите в пакет, или накройте миской и дайте отлежаться около часа, оно станет послушным и будет легко раскатываться.

* Для начинки хорошо промойте крапиву, лук и пряную зелень. Стряхните воду и мелко нарежьте. Крапиву удобно резать в перчатках, или обдайте ее кипятком.

* Разогрейте топленое масло (можно заменить растительным, сливочным – по желанию) и прогрейте нарезанную зелень, чтобы осела и стала мягче. Не зажаривайте. Снимите сковородку с огня.

* Сыр нарежьте мелким кубиком или раскрошите, или натрите на крупной терке и добавьте к зелени. Перемешайте, добавьте по вкусу соль, перец, приправы. Начинка готова.

* Из теста раскатайте тонкие лепёшки, размером со сковороду. На половину выкладывайте тонким слоем начинку, сворачивайте и защипывайте края, как у чебурека.

*Пеките на сухой сковороде, горячие чуду смажьте топленым маслом. Складывайте стопкой, и накрывайте миской, чтобы пропарились и стали мягкими.

* Получается 10-12 штук. Готовые чуду похожи на тонкие пирожки, чебуреки или лепешки с начинкой. Чем тоньше тесто, тем вкуснее!

Приятного аппетита!