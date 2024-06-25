Бискотти с миндалём и вяленой клюквой

Бискотти - традиционное итальянское сухое печенье, в переводе на русский означает «дважды запечённое». В оригинальном рецепте в него добавляют миндаль и сухофрукты. В нашем случае мы положили вяленую клюкву.

Бискотти с миндалём и клюквой

Понадобится: мука 400-420 г;

сахар 200 г;

яйцо 4 шт.;

миндаль 150 г;

вяленая клюква 80-100 г;

разрыхлитель 1 ч.л.

соль 0,5 ч.л.

1. Подготовим миндаль. Для этого зальём его кипятком, выдержим 5 минут и очистим от кожицы. Затем обжарим его на сухой сковороде в духовке, разогретой до 150 °С в течение 5-7 минут (следите, чтобы орехи не подгорели!)

2. Пока миндаль остывает готовим тесто. Для этого смешиваем муку, сахар, соль, разрыхлитель.

3. 1 яйцо разделяем на желток и белок. Белок отставляем в сторону. 3 целых яйца и желток смешиваем с 1 столовой ложкой холодной воды и выливаем в мучную смесь. Замешиваем тесто.

4. Остывший миндаль крупно рубим (каждый орех на 2-3 части) и вместе с клюквой добавляем в тесто. Всё перемешиваем.

5. Тесто делим на 3 части и раскатываем 3 рулета шириной около 4 см.

6. Рулеты выкладываем на противень или лист пергамента (поверхность надо смазать маслом и присыпать мукой), смазываем белком и выпекаем 25-30 минут при температуре 170-180 °С до румяной корочки. Ориентируйтесь на свою духовку.

7. Готовым рулетам даём остыть и по диагонали острым ножом разрезаем на ломтики толщиной 1 см. Выкладываем их на противень и ещё подсушиваем в течение 8-10 минут.

Такое печенье очень долго хранится, не теряя своего вкуса.

Приятного аппетита!