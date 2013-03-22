Говорят, что открытые пироги с яично-молочной заливкой, те самые, которые теперь мы называем «киш», придумали немецкие рачительные хозяюшки. Со свойственной им практичностью, они пускали в дело все остатки продуктов – кусочек мяса, горстку риса, немного овощей.

Здесь главное – идея, не рецепт: продукты запекаются на основе из теста, под сливочно-яичной заливкой. Важно не переусердствовать с количеством компонентов, два-три гармонично сочетающихся продукта – и вы получите сытный, сочный, вкусный ужин. Подавайте пирог с зеленым салатом и свежими овощами.

Пирог с рисом и семгой

Понадобится:

Бездрожжевое слоеное тесто – 250 гр.

Рис длиннозерный – ½ стакана;

Слабосоленая или слегка подкопченная семга – 200 гр.

Брокколи – 300 гр.;

Яйца – 2 шт.;

Сливки 10% - 200 мл.;

Сыр твердый – 100-150 гр.;

Перец, соль.

* Часть продуктов нужно подготовить заранее: слоеное тесто достать из холодильника и разморозить, свежую брокколи – отварить до полуготовности, замороженную – предварительно разморозить, можно не до конца.

* Рис сварить почти до готовности в подсоленном кипятке, и слегка остудить.

* Пока варится рис, можно подготовить начинку: нарезать рыбу кубиками, брокколи разобрать на соцветия, сыр для заливки натереть на крупной терке.

* В этом пироге рыбу начинки можно заменить, например, грибами или вареной курицей, кусочками ветчины, бекона. А вот заливка – яйца, сыр и сливки – обязательные компоненты.

* Для заливки просто смешайте яйца, сыр и сливки, можно добавить рубленую петрушку, соль, перец.





* Готовое тесто я разморозила и слегка раскатала, потому, что в упаковке тесто было в пластинах, а не рулоном: пластина маленькая, а нужно сделать высокие бортики. Если тесто не раскатывать, или раскатать не сильно, то будет пышнее корочка пирога, и теста, соответственно, понадобится больше, чем полпачки.





* Тесто выложить в форму, сформировать бортики. Выложить на тесто рыбу, брокколи, рис и всё залить яичной смесью.

* Выпекать 25-30 мин при 180 градусах.

* Пирог готов. Подавайте его горячим или теплым, гарнируя зеленым салатом.