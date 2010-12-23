Киш с грибами и грудинкой (рецепт с ВИДЕО)

За смешным иностранным словом «киш» (quiche) прячется знакомый всем открытый пирог из слоеного или рубленого теста. Киш считается французским изобретением, но знатоки утверждают, что французы подсмотрели его у немцев – переняли, усовершенствовали, и прославили на весь мир. Этот пирог вкусен в холодном и в горячем виде и с любыми начинками. Начинка традиционно заливается смесью густых сливок, яиц и сыра – но можно импровизировать! – заменить сливки сметаной, йогуртом, молоком, а вместо твердого сыра взять баночку свежего творожного, например.

Такой пирог подойдет даже тем, у кого мало времени на готовку, потому что тесто и начинку легко подготовить заранее, а «сочинить» его можно из тех продуктов, что есть в холодильнике. Всевозможные начинки перечислять просто немыслимо – они могут быть мясными, рыбными, овощными, грибными, фруктовыми.

Есть немного готового мяса и цветная капуста? Прекрасно. Для овощных пирогов годятся любые припущенные или отваренные до полуготовности овощи, в том сочетании, которое подходит именно вам. Можно использовать готовые замороженные смеси (слегка обжарьте овощи на сковородке с небольшим количеством масла). Даже если из овощей в наличии только репчатый лук – у вас прекрасная возможность приготовить вкуснейший луковый пирог. Давайте творить!

Киш с грибами и грудинкой

Понадобится: Тесто: Мука – 200 гр. (1 1/3 стакана объемом 240 мл.); Масло сливочное – 100 гр.; Соль – ½ ч. л.; Вода холодная – 100 мл. Начинка: Картошка вареная – 2-3 шт.; Грибы – 300 гр.; Грудинка – 200 гр.; Лук репчатый – 1 луковица. Заливка: Яйца – 3 шт.; Творожный сыр – 1 баночка 150 гр.; Натуральный йогурт, сливки или молоко – 150 гр. Соль и перец, приправы на выбор.

* Тесто для корочки-основы удобнее всего готовить в комбайне, насадкой «нож-бабочка». Масло и воду предварительно нужно охладить. Насыпьте в чашу муку, соль и положите сверху кубики холодного, твердого сливочного масла – включаем – на большой скорости буквально за минуту мука и масло превращаются в крошку, размером с пшено. Пересыпьте крошку в миску, и влейте очень холодную, ледяную воду – и быстро замесите тесто.

* Тесто равномерно распределите по форме, делая бортики, и поставьте форму в холодильник, минут на 30.

- Форма с тестом может постоять в холодильнике пару дней, а еще это тесто хорошо переносит заморозку. Начинку тоже можно подготовить заранее, а в нужный момент быстро всё соединить и испечь пирог.

* Готовлю начинку. Грудинку режу небольшими кубиками, грибы – ломтиками или соломкой, лук – перьями. На разогретую сковородку выкладываю грудинку, готовлю две-три минуты, добавляю лук, потом грибы. Жарю минут пять-семь, до легкого зарумянивания.

* Продукты для заливки соедините, хорошо размешайте, добавьте перец и немного соли.

* Разогрейте духовку до 190-200 градусов, и поставьте форму с тестом – пеките 10 минут.

* Достаньте, выложите начинку, залейте сырно-яичной смесью и запекайте минут 40 – заливка должна стать плотной, а пирог – приобрести красивую румяную корочку.

* К такому пирогу можно подать легкой овощной салат или нарезку свежих овощей.

Приятного аппетита!

