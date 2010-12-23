Форум
Выпечка

Киш с грибами и грудинкой (рецепт с ВИДЕО)

Такой пирог подойдет даже тем, у кого мало времени на готовку.

За смешным иностранным словом «киш» (quiche) прячется знакомый всем открытый пирог из слоеного или рубленого теста. Киш считается французским изобретением, но знатоки утверждают, что французы подсмотрели его у немцев – переняли, усовершенствовали, и прославили на весь мир. Этот пирог вкусен в холодном и в горячем виде и с любыми начинками. Начинка традиционно заливается смесью густых сливок, яиц и сыра – но можно  импровизировать! – заменить сливки сметаной, йогуртом, молоком, а вместо твердого сыра взять баночку свежего творожного, например.

Такой пирог подойдет даже тем, у кого мало времени на готовку, потому что тесто и начинку легко подготовить заранее, а «сочинить» его можно из тех продуктов, что есть в холодильнике. Всевозможные начинки перечислять просто немыслимо – они могут быть мясными, рыбными, овощными, грибными, фруктовыми.

Есть немного готового мяса и цветная капуста? Прекрасно. Для овощных пирогов годятся любые припущенные или отваренные до полуготовности овощи,  в том сочетании, которое подходит именно вам. Можно использовать готовые замороженные смеси (слегка обжарьте овощи на сковородке с небольшим количеством масла). Даже если из овощей в наличии только репчатый лук – у вас прекрасная возможность приготовить вкуснейший луковый пирог. Давайте творить!

Киш с грибами и грудинкой

Понадобится:

Тесто:

Мука – 200 гр. (1 1/3 стакана объемом 240 мл.);

Масло сливочное – 100 гр.;

Соль – ½ ч. л.;

Вода холодная – 100 мл.

Начинка:

Картошка вареная – 2-3 шт.;

Грибы – 300 гр.;

Грудинка  –  200 гр.;

Лук репчатый – 1 луковица.

Заливка:

Яйца – 3 шт.;

Творожный сыр – 1 баночка 150 гр.;

Натуральный йогурт, сливки или молоко – 150 гр.

Соль и перец, приправы на выбор.

* Тесто для корочки-основы удобнее всего готовить в комбайне, насадкой «нож-бабочка». Масло и воду предварительно нужно охладить. Насыпьте в чашу муку, соль и положите сверху кубики холодного, твердого сливочного масла – включаем – на большой скорости буквально за минуту мука и масло превращаются в крошку, размером с пшено. Пересыпьте крошку в миску, и влейте очень холодную, ледяную воду – и быстро замесите тесто.

* Тесто равномерно распределите по форме, делая бортики, и поставьте форму в холодильник, минут на 30.

- Форма с тестом может постоять в холодильнике пару дней, а еще это тесто хорошо переносит заморозку. Начинку тоже можно подготовить заранее, а в нужный момент быстро всё соединить и испечь пирог.

 

* Готовлю начинку. Грудинку режу небольшими кубиками, грибы – ломтиками или соломкой, лук – перьями. На разогретую сковородку выкладываю грудинку, готовлю две-три минуты, добавляю лук, потом грибы. Жарю минут пять-семь, до легкого зарумянивания.

* Продукты для заливки соедините, хорошо размешайте, добавьте перец и немного соли.

* Разогрейте духовку до 190-200 градусов, и поставьте форму с тестом – пеките 10 минут.

* Достаньте, выложите начинку, залейте сырно-яичной смесью и запекайте минут 40 – заливка должна стать плотной, а пирог – приобрести красивую румяную корочку.  

* К такому пирогу можно подать легкой овощной салат или нарезку свежих овощей.

 

Приятного аппетита!

 
 

