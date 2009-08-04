Вишневый кекс

Сезон урожая в самом разгаре. Что делать с большим количеством привезенных из сада ягод, задумываюсь каждое лето. Мы - не любители варенья, вот и стала искать интересные рецепты...

Предлагаю вам мой опыт по спасению вишни.

Почему "спасение"? Дело в том, что мне досталась вишня кислющая, мелкая, с косточками. Есть ее не будет никто, а кекс удался замечательный!





Понадобится:



Для теста:

Сливочное масло (мягкое) - 80 гр.

Сахар - 120 гр.

Растворимый кофе - 1 ч.л.

Яйцо - 3 шт.

Мука - 220 гр.

Разрыхлитель (он же пекарский порошок) - 2 ч.л.

Какао - 1 ст.л.

Масло для смазывания формы

Для начинки:

Вишня без косточек - 250 гр.

Сахар - 100 гр.



Примечание:

Если вишня у вас сладкая, то сахара можно класть меньше. В моем случае вишня была очень кислой, но в итоге получилось в самый раз!

1. Сначала необходимо добиться от масла мягкого состояния (не расплавленного!). Для этого можно выложить его заранее из холодильника, или воспользоваться микроволновкой (10 сек). Если вишня с косточками - их необходимо удалить из ягодок.

2. Масло взбить с сахаром. Добавить кофе, растворенный в ложке теплой воды. Перемешать. Ввести по одному яйца.

3. Муку соединить с разрыхлителем, добавить в тесто. Хорошо вымесить. Тесто разделить на 2 части, в одну добавить какао. Поставить в холодильник на 15 минут.

4. В это время вишню переложить в кострюльку, добавить сахар и варить на слабом огне 15 минут. Откинуть на сито или дуршлаг, сироп собрать.

5. Духовку разогреть до 200 градусов. В темное тесто добавить вишню.

В смазанную форму выложить темное тесто, затем аккуратно распределить светлое.

Выпекать 30 минут. Остывший кекс часто наколоть кондитерским шприцем и пропитать сиропом.

Перед подачей на стол можно посыпать тертым шоколадом, орехами, сахарной пудрой. Я украсила взбитыми сливками, смешанными с сиропом от слив. Кекс остынет до конца и будет очень нежным, благодаря пропитке.

Мой сын-не любитель фруктово-ягодной выпечки, но этот кекс поел с удовольствием! :-)