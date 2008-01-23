Зимняя сказка — сладкий пирог на скорую руку!
Необходимые продукты:
100-150 г белого шоколада,
200 г муки
100 г сахара
3 яйца
180 г сливочного масла
1 ч. ложка натертой цедры апельсина
1 ч.. ложка ванилина
1 ч. ложка разрыхлителя.
Разогреть духовку до 180°С.
Шоколад и сливочное масло растапливаем в небольшой кастрюльке на водяной бане.
Яйца с сахаром взбиваем миксером так, чтобы масса посветлела и увеличилась в объеме. Добавляем цедру апельсина (можно свеженатертую, я добавляла сухую). Медленно, не переставая взбивать, вводим шоколадно-масляную массу (она должна чуть-чуть остыть).
Вводим муку, в которую добавлен разрыхлитель и ванилин. Вымешиваем на медленной скорости. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и выкладываем в нее тесто.
Выпекаем 20–25 минут.
Остужаем, посыпаем сахарной пудрой, режем на кусочки и едим!
Приятного аппетита!
А если Вы решили в домашних условиях отпраздновать двухлетие Ю-мамы, то кексик легко превращается в праздничный: