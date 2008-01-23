Необходимые продукты:

100-150 г белого шоколада,

200 г муки

100 г сахара

3 яйца

180 г сливочного масла

1 ч. ложка натертой цедры апельсина

1 ч.. ложка ванилина

1 ч. ложка разрыхлителя.

Разогреть духовку до 180°С.

Шоколад и сливочное масло растапливаем в небольшой кастрюльке на водяной бане.

Яйца с сахаром взбиваем миксером так, чтобы масса посветлела и увеличилась в объеме. Добавляем цедру апельсина (можно свеженатертую, я добавляла сухую). Медленно, не переставая взбивать, вводим шоколадно-масляную массу (она должна чуть-чуть остыть).

Вводим муку, в которую добавлен разрыхлитель и ванилин. Вымешиваем на медленной скорости. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и выкладываем в нее тесто.

Выпекаем 20–25 минут.

Остужаем, посыпаем сахарной пудрой, режем на кусочки и едим!

Приятного аппетита!

А если Вы решили в домашних условиях отпраздновать двухлетие Ю-мамы, то кексик легко превращается в праздничный: