Выпечка

Зимняя сказка — сладкий пирог на скорую руку!

Простой рецепт домашний выпечки — чем не повод испечь и собраться вечерком за горячим чаем?

Необходимые продукты:

100-150 г белого шоколада,

200 г муки

100 г сахара

3 яйца

180 г сливочного масла

1 ч. ложка натертой цедры апельсина

1 ч.. ложка ванилина

1 ч. ложка разрыхлителя.

Разогреть духовку до 180°С.

Шоколад и сливочное масло растапливаем в небольшой кастрюльке на водяной бане.

 

 

Яйца с сахаром взбиваем миксером так, чтобы масса посветлела и увеличилась в объеме. Добавляем цедру апельсина (можно свеженатертую, я добавляла сухую). Медленно, не переставая взбивать, вводим шоколадно-масляную массу (она должна чуть-чуть остыть).

 

 

Вводим муку, в которую добавлен разрыхлитель и ванилин. Вымешиваем на медленной скорости. Форму для выпечки смазываем  сливочным маслом и выкладываем  в нее тесто.

 

 

Выпекаем 20–25 минут.

 

 Остужаем,  посыпаем сахарной пудрой, режем на кусочки и едим!

 

 

Приятного аппетита!

                                

А если Вы решили в домашних условиях отпраздновать двухлетие Ю-мамы, то кексик легко превращается в праздничный:

 

 

