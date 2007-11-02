Сырные булочки

У каждой хозяйки есть «секретные» рецепты использования остатков продуктов и трансформации одного блюда в другое. Например, каша, оставшаяся от завтрака – ну, деть не стал есть… Эти остатки каши можно добавить в фарш для котлет, фарша будет больше да и сочнее котлеты получатся. Или сделать запеканку – перемешать кашу с творогом, добавить сахар, яйцо, сухофрукты (или грибы, если, например, гречка) – и запечь в духовке. Из оставшейся манной каши получится отличный шоколадный десерт к обеду. Всего-то надо размешать в ней ложку какао, выложить в пиалу или чашку, остудить – а перед подачей опрокинуть на блюдце и посыпать тертым шоколадом и орешками. М-м-м-м! Сам бы ел

Есть такие рецептики-хитрости и в моей кулинарной копилочке Предлагаю один из них: «утилизация» остатков сыров – твердых, мягких, сливочных – любых!

Нежная серединка и хрустящая корочка. Вкуснота! Рецепт когда-то давала на одном из кулинарных форумов Ilara. С тех пор я пекла эти булочки неоднократно.

Чем хороши:

· Легко, вкусно и быстро;

· Утилизация всяческих сырных остатков;

· Мужу к пиву, себе к кофе, чаю (супу, бульону и просто так)!

Продукты:

250 гр. сметаны (йогурта, кефира и т.п.)

250 гр. мягкого творожного сыра (типа Альметте)

100 г брынзы (адыгейский сыр, прикамский)

100 г сыра твердого (любой – российский, эдам, голландский и пр.)

100 г сливочного масла или маргарина

1 яйцо

2.5 стакана муки

1 пакетик разрыхлителя

1/2 ч. л. соли

Сначала рецепт по порядку, потом комменты. Итак:

1. Твердый сыр натереть на терке, белый типа брынзы раскрошить. Маргарин растопить и охладить. Добавить в миску все остальные продукты, кроме муки с разрыхлителем и перемешать. Теперь положить муку, разрыхлитель. Замешиваем тесто - получится густое и немного липкое. Долго месить не надо, только как все перемешается.

2. «Липкость» теста зависит от густоты исходных продуктов, поэтому если тесто очень липкое, при формовке булочек просто смачивайте руки в воде.

3. Слепить круглые булочки небольшого размера, получится штук 25-30. Можно смазать у них макушку, и посыпать маком, кунжутом, например. Мне и без этого вкусно – я ничем не мажу.

4. Выпекать при 180 градусов около получаса. Духовки у всех разные, поэтому ориентируйтесь на цвет булочек, такой загорело-золотистый должен получиться. Для полной уверенности можно попробовать одну .

5. Вкуснее всего есть их горячими.

Комментарии к рецепту:

* Я взяла сыр «Альметте с зеленью»; так как баночка весом 150 гр., то добавила баночку детского творожка «Му» - довести до 250 гр. Раз уж утилизация, так утилизация! Смело смешивайте разные сорта сыра, что найдутся в холодильнике.

* В тесто можно вводить разные добавки-наполнители, как то: мелко нарезанные маслины, зелень, бекон, лук, кукуруза и т.п. Я пробовала с вялеными помидорами – вкусно. В этот раз положила рубленой петрушки, «Альметте» был с зеленью, это и определило тип добавки. Ну, это для экспериментаторов забава - без добавок тоже отличный вкус.

Говорят, что их можно замораживать – правда, мне ни разу не удалось это сделать – съедаем максимум на второй день А до этого они хранятся в холодильнике.

Приятного аппетита!