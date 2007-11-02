Сырные булочки
У каждой хозяйки есть «секретные» рецепты использования остатков продуктов и трансформации одного блюда в другое. Например, каша, оставшаяся от завтрака – ну, деть не стал есть… Эти остатки каши можно добавить в фарш для котлет, фарша будет больше да и сочнее котлеты получатся. Или сделать запеканку – перемешать кашу с творогом, добавить сахар, яйцо, сухофрукты (или грибы, если, например, гречка) – и запечь в духовке. Из оставшейся манной каши получится отличный шоколадный десерт к обеду. Всего-то надо размешать в ней ложку какао, выложить в пиалу или чашку, остудить – а перед подачей опрокинуть на блюдце и посыпать тертым шоколадом и орешками. М-м-м-м! Сам бы ел
Есть такие рецептики-хитрости и в моей кулинарной копилочке Предлагаю один из них: «утилизация» остатков сыров – твердых, мягких, сливочных – любых!
Нежная серединка и хрустящая корочка. Вкуснота! Рецепт когда-то давала на одном из кулинарных форумов Ilara. С тех пор я пекла эти булочки неоднократно.
Чем хороши:
· Легко, вкусно и быстро;
· Утилизация всяческих сырных остатков;
· Мужу к пиву, себе к кофе, чаю (супу, бульону и просто так)!
Продукты:
250 гр. сметаны (йогурта, кефира и т.п.)
250 гр. мягкого творожного сыра (типа Альметте)
100 г брынзы (адыгейский сыр, прикамский)
100 г сыра твердого (любой – российский, эдам, голландский и пр.)
100 г сливочного масла или маргарина
1 яйцо
2.5 стакана муки
1 пакетик разрыхлителя
1/2 ч. л. соли
Сначала рецепт по порядку, потом комменты. Итак:
1. Твердый сыр натереть на терке, белый типа брынзы раскрошить. Маргарин растопить и охладить. Добавить в миску все остальные продукты, кроме муки с разрыхлителем и перемешать. Теперь положить муку, разрыхлитель. Замешиваем тесто - получится густое и немного липкое. Долго месить не надо, только как все перемешается.
2. «Липкость» теста зависит от густоты исходных продуктов, поэтому если тесто очень липкое, при формовке булочек просто смачивайте руки в воде.
3. Слепить круглые булочки небольшого размера, получится штук 25-30. Можно смазать у них макушку, и посыпать маком, кунжутом, например. Мне и без этого вкусно – я ничем не мажу.
4. Выпекать при 180 градусов около получаса. Духовки у всех разные, поэтому ориентируйтесь на цвет булочек, такой загорело-золотистый должен получиться. Для полной уверенности можно попробовать одну .
5. Вкуснее всего есть их горячими.
Комментарии к рецепту:
* Я взяла сыр «Альметте с зеленью»; так как баночка весом 150 гр., то добавила баночку детского творожка «Му» - довести до 250 гр. Раз уж утилизация, так утилизация! Смело смешивайте разные сорта сыра, что найдутся в холодильнике.
* В тесто можно вводить разные добавки-наполнители, как то: мелко нарезанные маслины, зелень, бекон, лук, кукуруза и т.п. Я пробовала с вялеными помидорами – вкусно. В этот раз положила рубленой петрушки, «Альметте» был с зеленью, это и определило тип добавки. Ну, это для экспериментаторов забава - без добавок тоже отличный вкус.
Говорят, что их можно замораживать – правда, мне ни разу не удалось это сделать – съедаем максимум на второй день А до этого они хранятся в холодильнике.
Приятного аппетита!
P.S. – «Напиши обязательно, что их можно разогревать!» - подсказывает из-за плеча муж Пишу: вчерашние булочки можно разогреть в микро или на сковороде под крышкой – они будут как свежие!