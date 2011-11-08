Наверное, вы тоже умеете делать кукурузные оладья, ну, а если нет – стоит попробовать! Это блюдо для тех, кто любит кукурузу и быстрые рецепты, ведь приготовить его можно в считанные минуты. В самом простом варианте понадобится банка консервированной кукурузы, яйца и мука – это база, и с ней можно экспериментировать, добавлять тертый сыр или ложку сметаны, мелко нарезанный зеленый лук или слегка поджаренный репчатый, чеснок, приправы и специи по вкусу. Можно соусом дополнить – томатным или сметанным, или сальсу приготовить из помидор и авокадо, салат из печеного перца или свежих овощей, или прозрачный ломтик слабосоленой сёмги положить на каждую оладью, и веточкой укропа украсить…

Кукурузные оладьи

Понадобится:

Кукуруза – 1 банка 400 гр.;

Яйца – 2 шт.;

Сметана – 1 ст. ложка (необязательно)

Соль – щепотка;

Разрыхлитель – 0,5 чайной ложки;

Мука – 2-3 ст. ложки;

Сыр твердый – 50 гр. (необязательно);

Растительное масло для жарки.

· С кукурузы слейте жидкость и переложите зерна в миску.

· Добавьте яйца, сметану, соль и размешайте. Сметану не обязательно использовать, она делает тесто более мягким, и сдобным. Если делаете острый вариант оладий, с луком-перцем-чесноком-карри-аджикой, то, возможно, без сметаны будет даже лучше.

· Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем, и перемешайте ложкой. Тесто по густоте как обычное оладьевое должно получиться, ну может чуть гуще.

· Тертым сыром я посыпаю готовые оладья, а можно замесить его в тесто.

· Разогревайте сковородку с растительным маслом, выкладывайте тесто небольшими порциями, и жарьте на среднем огне до зарумянивания.

Когда перевернете – посыпьте тертым сыром, на горячей поверхности оладьев сыр расплавится.