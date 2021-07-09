Немецкие традиционные картофельные оладьи. Пробуйте!

Хотите узнать рецепт пышных и вкусных оладий по-немецки?

Поджаристые картофельные большие оладьи (нем. pickert) – любимое и популярное угощение в Германии. Их готовят прямо на улице при вас (2 евро за штуку) или в кафе (цена удваивается), и подают, как ни странно, с ливерным паштетом (колбасой) или с яблочным соусом или смесью тертой свеклы с капустой.

Непривычное сочетание картофеля и изюма меня слегка смущало, пока я не попробовала сама и не оценила вкус оладий. Трудно сказать, десерт это или основное блюдо, но приготовить стоит.

Попробовав "уличный пикерт" пару раз, я вернулась в третий раз, чтобы внимательно понаблюдать весь процесс приготовления и выведать рецепт, которым делюсь с вами).

Картофельные оладьи по-немецки

Понадобится: Мука - 500 г Картофель - 500 г Молоко кипяченое - 250 мл Яйца - 5 шт Изюм - 50-100 г Сахар - 1 ст.л. Соль - 1 ч.л. Дрожжи - 35-40 г

Приготовление:

1. Смешайте дрожжи, небольшое количество теплого молока (50-70 мл), муку (1/3 стакана) и сахар. Все хорошо перемешайте и оставьте на 15 минут подняться.

2. Оставшееся молоко вскипятите. Сырой картофель натрите на мелкой терке, затем нужно отжать влагу и залить кипящим молоком. Хорошо перемешайте полученную массу.

3. В полученную смесь добавьте, перемешивая, остальную муку, яйца, соль, изюм, в конце - дрожжевую смесь и вновь хорошо размешайте.

4. Предусмотрите для приготовления теста высокую емкость, так как оно увеличится примерно в 2-2,5 раза! Оставьте готовое тесто на 1 час подняться.

5. Выпекайте "пикерты" с двух сторон на растительном масле на среднем огне. Размер я выдерживала именно немецкий - большой на весь диаметр сковородки. Можете выпекать маленькие оладьи - кому как нравится.

Из полученного теста у меня получилось 8 больших пухлых "пикертов". Очень вкусно с вареньем, кленовым сиропом или сметаной. Подавайте на стол, пока они еще теплые.

Приятного аппетита!