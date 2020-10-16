Обойдемся без духовки и возни с тестом! Делаем пирог из лаваша

Пирог с сыром! Начинкой он похож на осетинские пироги, и при этом легко готовится. Никакой возни с тестом, начинку заворачиваем в лаваш и печем-жарим на сковороде. Пирог из лаваша, возможно, и не блюдо высокой кухни, зато отличный рецепт для быстрого семейного ужина. Кто же не любит сырный пирог с хрустящей корочкой? Попробуйте, это просто и вкусно!

Пирог с сыром без духовки

Понадобится: Лаваш тонкий – 2-3 шт. Начинка: Сыр адыгейский – 300 г, Сыр сулугуни – 300 г, Сливки или молоко, или вода – 50-70 мл; Яйцо – 2 шт.; Кинза – 1/2 пучка.

Масло сливочное для жарки – 30-50 г Итого: 1150 г

Белки 157, жиры 170, углеводы 147, ккал 2872

На 100 г: белки 14, жиры 15, углеводы 13, ккал 250

Понадобится большая глубокая сковорода с толстым дном и крышкой. Толстое дно хорошо и равномерно распределяет тепло, и пирог успеет пропечься и не подгорит.

1. Приготовьте начинку: два вида сыра натрите на крупной терке, добавьте молоко/сливки, яйца и нарезанную кинзу. Если не любите кинзу, замените другой зеленью или вообще готовьте без нее.

2. Соль не нужна, сулугуни достаточно соленый. Попробуйте, если хочется посолить или добавить приправы – сделайте это.

3. Перемешайте. Начинка получается мягкая, сочная, вкусная. Адыгейский сыр дает ей нежность и сливочность, а соленый сулугуни тягучесть и сырный вкус.

4. Сковороду не нагревайте!

Дно сковородки смажьте растительным маслом или положите тонкие ломтики сливочного (с ним вкуснее). Лаваш разверните, если сухой – немного сбрызните края водой, иначе он сломается, когда будете заворачивать.

Один большой лист лаваша положите в сковороду, расправьте края, пусть свисают – их потом завернем наверх.

Из второго листа сделайте два куска примерно по размеру сковородки, не обязательно ровные и идеально круглые – все лишнее можно будет загнуть, сложить или подвернуть под начинку.

5. Разделите начинку примерно на три части, выложите треть поверх лаваша и разровняйте.

Накройте кусочком лаваша (одним из двух маленьких, условно круглых). На него выложите вторую часть начинки, разровняйте, накройте лавашом. И повторите еще раз, с последней частью сырной начинки.

6. Заверните свободные края лаваша наверх, накрывая начинку. Если лаваша не хватает, чтобы накрыть середину, подложите кусочек из остатков, обычно они есть. Старайтесь не порвать лаваш, если сухой и хрупкий, еще чуть сбрызните водой. Маленькие трещинки не испортят результат.

Часто бывает, что лаваш полностью не прилегает к начинке, торчит вверх – оставьте так, когда начнете готовить, он станет мягким от пара и сам уляжется.

7. Закройте сковороду крышкой и ставьте на плиту, готовим на среднем жару, нагрев 6 из 9. Через некоторое время вы увидите, что пирог прогрелся, крышка запотела. Можно открыть ненадолго, лаваш уже стал мягким, и вы можете поправить верх пирога, если нужно.

8. Я готовила минут 20, за это время нижняя корочка зарумянилась. Вам может понадобиться больше\меньше времени, потому что у вас другие плита, сковородка (диаметр и толщина дна) и высота пирога. Заглядывайте, проверяйте, регулируйте нагрев, чтоб пирог хорошо подрумянился и не подгорел. После первого пирога будет понятно, сколько времени и какой режим нагрева вам нужен.

9. Переворачивайте пирог с помощью большой тарелки: сдвиньте на нее пирог со сковороды. Переверните сковороду, накройте тарелку с пирогом и еще раз переверните, теперь уже все вместе – вуаля, пирог оказался в сковороде, зажаренной стороной вверх. Обязательно возьмите прихватку или толстое полотенце, когда будете все это проворачивать, и придерживайте!

10. Теперь готовьте без крышки, пока не зарумянится нижняя корочка. Она более толстая, потому что здесь мы укладывали края лаваша складками, и будет более хрустящей. После того, как перевернули, масло в сковороду можно не добавлять.

Нижняя корочка, которая изначально была наверху, выглядит очень необычно. Подавать можно этой, "лоскутной" стороной кверху.

Подавайте на стол сразу, пока горячий и хрустящий!

Приятного аппетита!