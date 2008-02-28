Не плачьте! Ешьте луковый пирог! Намба 2

В первой части - открытые луковые пироги на пресном тесте! Мммммм

Луковый пирог № 2

Всем известный и всеми любимый пирог «СлукомСяйцами».

Понадобится:

Для теста:

Дрожжи сухие – 1 ст. ложка (сырые дрожжи — 25-30 гр.);

Жидкость – 0,5 литра (молоко, сыворотка, кефир, вода, смесь того и этого);

Маргарин (масло растительное) – ½ стакана;

Соль – 1 ч. л.;

Сахар – 1,5 ч. л. +1 ст. л.;

Мука – примерно 800 гр.;

Для начинки:

Лук зеленый – 3-4 пучка;

Яйца вареные – 4 шт.;

Масло сливочное или растительное – 50 гр.;

Соль.

Примечание.

* Про муку: В рецепте дано примерное количество муки. Может понадобиться чуть меньше – чуть больше, в зависимости от многих факторов (влажность муки, её сорт, помол, вид жиров, жидкости – молоко, вода, др.).

* Про тесто: Тесто для брожения нужно поставить в теплое место без сквозняков – перепады температур и сквозняки оно не любит. Если тесто останется – его можно заморозить и потом испечь из него, например, пиццу. Лучше заводить полную порцию теста, так как дрожжевое тесто получается вкуснее, ароматнее и вообще лучше подходит, когда его много

1. Если дрожжи сырые или сухие, но крупными гранулами («Саф-Левюр») – их нужно развести (замочить) и дать им время на то, чтобы они ожили и заработали. Дрожжи мелкими гранулками (такие, например, как «Саф-момент»), добавляют сразу в тесто вместе с мукой. В большую посудину кладем ложку дрожжей, 100 мл. жидкости (из общего количества), сахар – 1,5 ч. л. и 3 столовых ложки муки.

Размешать хорошенько и оставить в теплом месте. Вскоре дрожжи «вспухнут» и объем увеличится в 2-3 раза, поэтому не оставляйте их надолго без присмотра, чтоб не убежали

2. Пока дрожжи «оживают», молоко (кефир, простоквашу и пр.) подогреем до примерно 38 градусов. Можно пробовать пальцем - нужно, чтобы жидкость была слегка теплой, не горячей! В горячей дрожжи сварятся, и тесто не поднимется! В теплом молоке растворить 1 ст. л. сахара и 1 ч.л. соли. Просеять муку, смешать с молоком и поднявшимися дрожжами. Замешивать лучше деревянной ложкой или лопаткой. Когда все жидкие компоненты соединятся с мукой, добавить растопленное масло – тоже теплое, можно остудить примерно до 50 градусов.

Масло: подойдет растительное, сливочное, маргарин, куриный жир, свиной, любой. Смешать разные жиры – и растопить.) Теперь придется попыхтеть - сначала ложкой, затем руками месить до полного «исчезновения» масла. Месить тесто нужно, как бы складывая его, пальцами заворачивая верхнюю треть на себя и внутрь, и затем нажимая на колобок ладонью. Повторять эти движения, поворачивая колобок против часовой стрелки. Довольно скоро масло вмешается в тесто.

3. Тесто получается эластичным, некрутым, упругим, одновременно как бы и вязким, и текучим, и не прилипающим к рукам.

4. Присыпаем тесто мукой, прикрываем полотенцем, потом крышкой и оставляем в теплом месте для брожения. Через час-полтора тесто увеличится в объеме примерно в два раза – тогда его надо обмять, выпустить углекислый газ. Снова присыпать мукой, дать подняться еще раз (еще час-полтора), и можно стряпать.

5. Начинка: лук вымыть, обсушить на полотенце, мелко порезать. Посолить по вкусу и слегка помять ложкой или толкушкой для картошки. Добавить мелко нарезанные яйца, перемешать. Влить ложку-другу растительного масла. Можно вместо растительного использовать сливочное – будет вкуснее. Тогда его надо растопить, или кусочками положить прямо в пирог, поверх начинки.

6. Раскатываем тесто, подсыпая муку. Теста хватит примерно на один большой противень или два маленьких. Раскатать нужно тонко (примерно 0,7 см.) — известно, что пирог вкуснее, когда в нем начинки больше, чем теста. В крышке сделать отверстие для выхода пара.

7. Выпекать при 180 градусах минут 30-35, до зарумянивания. Вынуть, выложить на доску, смазать маслом или маргарином, и накрыть полотенцем минут на 15 – отдохнуть. Готово!

Приятного аппетита!