Знаете, что я собираюсь испечь? Сочни с творогом! В моей кулинарной тетрадочке конца прошлого века есть такой рецепт, мы их очень любили и называли почему-то «сочники». Такие лепешечки с творожной начинкой, мягкие-рассыпчатые, в кулинариях и булочных продавались, помните? Я их и сейчас люблю. Наверное, и вы тоже – по-моему, они всем нравятся.

Давайте приготовим! Из доступных продуктов, легко и просто - минут через тридцать-сорок на столе уже будет стоять тарелка с горкой теплых мягких сочней. Или сочников?

Сочни с творогом

Понадобится (на 16 шт.): Тесто: Масло сливочное –100 г.; Сахар мелкий – ½ стакана; Яйца – 1 шт.; Сметана – ½ стакана; Мука – 2 стакана; Разрыхлитель – 2 ч.л.; Соль – щепотка; Начинка: Творог – 350 г.; Сахар – 2 ст. л.; Манка – 1 ст. л.; Яйцо (белок) – 1 шт.; Сметана – 2 ст. л.; Для смазывания: 1 желток; Стакан 250 мл!

· Тесто: Масло достаньте из холодильника заранее, чтобы успело согреться до комнатной температуры – легче будет замешивать тесто (растапливать не надо). Я замешиваю тесто венчиком, а можно взбить миксером или просто ложкой растирать. Мягкое масло и мелкий сахар размешайте-разотрите ложкой (или миксером), чтобы сахар начал растворяться. Добавьте по очереди яйцо и сметану, растирайте (или взбивайте) до полного растворения сахара, это займет несколько минут – должна получиться однородная, нежная кремовидная смесь. Не растворившиеся крупинки сахара будут видны в тесте после выпечки – как коричневые крапинки.

· Сверху просейте муку с солью и разрыхлителем, и быстро ложкой или лопаткой замесите тесто. Долго мять и вымешивать такое тесто нельзя, оно «затянется» и станет жестким. Тесто получается нежным, немного липким – поставьте его минут на пятнадцать в холодильник, и оно окрепнет; а при разделке и раскатывании подсыпайте муки.

· Начинка: От яйца в начинку нужен только белок, желток оставьте для смазывания верха сочней. Все ингредиенты кладу в чашу комбайна и насадкой-венчиком взбиваю несколько минут, должна получиться однородная пышная масса.

· Тесто разделите на 14-16 частей и раскатайте сочни-лепешки. Другой вариант: раскатать сразу все тесто в пласт толщиной примерно полсантиметра, и выемкой или кружкой вырезать кружки – сочни получатся аккуратные, ровные и одинаковые.

· На каждый сочень положите начинку и загните половинку сочня наверх. Слегка прижмите по краю, а защипывать не нужно. Смажьте сочни желтком.

Выпекайте в заранее разогретой духовке примерно 15 минут, при температуре 210-220 градусов.