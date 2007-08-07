Лакомство для леди и джентльменов

И снова здравствуйте, мои маленькие гурманы! Соскучилиь? Мы тоже! Пора пляжного позора почти прошла и мы снова готовы радовать наши желудки вкуснейшими блюдами, не считая калорий и не щадя живота своего. Да-да, как это ни прискорбно звучит, пора подобно маленьким запасливым хомячкам потихоньку готовиться к зиме, то есть откладывать жирок про запас.

И начнем мы, пожалуй, не с каких-то там пошлых салатов, которыми мы уже объелись за лето и не с мясных блюд, которые ночными кошмарами являются нам в виде горы шашлыков, с самого приятного украшения стола - выпечки и сдобы.

Сегодняшним утром, глядя на то, как наш милый Бобруйск накрывает смог, в голове навязчиво зазвучала мелодия из к/ф "Приключения Шерлока Холса и доктора Ватсона", а желудок настойчиво потребовал чего-нибудь этакого аглицкого на завтрак. Образ набившей оскомину овсянки тут же был отвергнут зрительным центром моего организма, заменив его на нечто, складывающееся в образ пирога... Тут же в голову полезли всякие лимерики на тему пирогов, вобщем пирог был надежно зафиксирован в зрительной памяти.

Как известно, пироги бывают разные... Вот например, собратья по языку англичан - американцы очень любят яблочный пирог. Но, к сожалению, образ домашнего яблочного пирога уже прочно опошлен американксим же кинематографом, напрочь отбивая всякое желание его готовить и пробовать... Мне же хотелось чего-то неординарного. Таким неординарным и стал волшебный рецептег традционного черешневого английского пирога. Сезон черешни еще не отвалился, поэтому шансы у меня были. Помимо черешни в пироге подразумевалось:

Тесто:

мука пшеничная "высший сорт" - 2.5 стакана

соль- 0.5 ч.л.

масло сливочное - 150 гр

вода ледяная (то есть охлажднная льдом) - 5-7 ст.л.

Начинка:

черешня - 1кг

крахмал -3 ст.л.

сахар - 1стакан

Верх пирога:

масло сливочное

молоко

сахар

Для начала подготавливаем черешню. Призаюсь, это самое муторное занятие. Во-первых ее надо хорошенько вымыть, во-вторых освободить от черенков и косточек. Если с черенками все обстоит просто, то процесс ковыряния косточек далек от идеала. Черешня ведет себя самым подлым образом, забрызгивая все вокруг своим соком. Некоторое количество просто тупо сжирается в процесссе чистки, поэтому, если у вас нет силы воли, как у меня, купите изначально большее количество. Говорят, что где-то в природе встречается специальное устройство для доставания косточек, но, к сожалению, Бобруйские сельмаги еще не дошли до таких вершин технического прогресса, поэтому в этом нелегком деле мы ограничились просто маленьким острым ножичком. Освобожденную бескостную черешню засыпаем сахаром и крахмалом.

Отмываем кухню от разбрызгавшегося сока и приступаем к выделке теста. Для этого муку просеиваем с солью и туда же мелко порезаннными кусочками вводим охлажднное сливочное масло. Рубим всю эту шнягу до образования комочков. Затем устраиваем тесту ледяной душ. Для этого постепенно по столовой ложке вводим в массу воду и вымешиваем тесто. Делим его на два симпатишных колобка (если у вас есть дети можно тупо поиграться этми колобками, соединив, так сказать, русскую и английскую культуры!). Затем устраиваем колобкам процедуру обвертывания в пищевую пленку и отправляем их стыть в холодильник. Минут на 30. В это время можно заняться какими-нибудь общественно полезными вещами: например, почитать Ю-маму...

Ну и третий, завершающий этап: берем один колобок и раскатываем его в полотнище толщиной примерно 4 мм. Данным стягом из теста накрываем предварительно смазанную маслом форму так, чтобы края свешивались. Это по рецепту так. У меня нифига не получилось, чтобы они свешивались, видимо форма была слишком большая - ну да и ладно. На это лежбище из муки и масла равномерно распределяем начинку из черешни. Затем подходт время выхода второго колобка. Его мы также раскатываем, но при этом острым ножом разрезаем на полоски шириной примерно 2,5см. Этими полосками крест-накрест покрываем верх пирога. Лишнее тесто безжалостно отрезаем. И смазываем оный верх смесью молока и сахара, предварительно проложив там, где это возможно, черешню маленькми кусочками сливочного масла.

Отправляем сие творение в разогретую до 190С духовку на 20 минут. Опять идем на Ю-маму. Затем достаем наш пирог, накрываем его фольгой и снова отправляем в духовку на 25 минут. естественнно идем на Ю-маму.

По истечении означеннного времени достаем наш пирог. Наливаем чашечку крепкозавренного чая "English Breakfast", добавляем молока, отрезаем кусок пирога и опять-таки под навязчиво звучащую в голове мелодию из к/ф "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" выходим на балкон. Смога уже нет, светит яркое солнышко, жизнь прекрасна и удивительна!

ПЫСЫ: К слову сказать пирог немного пресноват, ну да впрочем чего ждать от сухопарых англичан. Посему для любителей сладкой жизни рекомендуем добавить сахар еще и в тесто!

ПЫПЫСЫ: Благодарим за предоставленный рецепт журнал "Школа гастронома"