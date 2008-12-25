Восхитительный шоколадный десерт - брауни (brownies) приготовить самостоятельно вовсе не сложно. Больше всего брауни похож на пирожное . Правда, называть его пирожным – некорректно. Это хоть и близкий к нему, но совершенно самостоятельный вид выпечки! В чем отличия?

У брауни тонкая хрустящая корочка, и влажная, почти жидкая, нежная кремовая серединка. В числе ингредиентов обязательно горький шоколад – много шоколада! Я бы даже сказала, что брауни – это в основном шоколад, масло и яйца. А муки кладется совсем чуть-чуть, структура готового брауни держится за счет шоколада и масла. Поэтому он и получается таким нежным и тающим.

Печется брауни быстро, и на срезе кажется немного недопеченным – такова его особенность и изюминка. Если передержать его в духовке, то получится чрезвычайно шоколадный, но не брауни, а кекс - нежная влажность серединки исчезнет, увы. Это единственное «узкое место» выпечки брауни.

Пробуем?

Брауни «Дабл чоко»

Мягкая тающая серединка, хрустящая корочка

Понадобится:

Шоколад тёмный (не менее 50% какао) – 250 гр.;

Масло сливочное – 250 гр.;

Шоколад белый – 100 гр.;

Яйца – 4 шт.;

Сахар – 175 гр.;

Какао-порошок без сахара – 2 ст. л.;

Мука – 75 гр.;

Разрыхлитель – ¼ ст.л.

Ванильный сахар.

Форма для выпечки: прямоугольная размером 20*24 см., или круглая диаметром 23-24 см. Если ваша форма больше, то тесто распределится более тонким слоем, и, соответственно, быстрее пропечется - нужно уменьшить время выпечки.

Примечание:

а.) По желанию ароматизируйте цедрой апельсина, коньяком или ликером – 1-2 ст.л.;

б). Можно добавить дробленые орехи или замоченные в роме чернослив, изюм, вишни.

в). Шоколад с 50% содержанием какао в этом рецепте даст более нежную структуру брауни, чем шоколад 75% какао.

г). Масло заменять маргарином не стоит, изменится вкус выпечки.

1. Темный шоколад и масло расплавьте. Я делаю это в микроволновке, а можно на водяной бане – как вам удобнее. В СВЧ нужно всего минута-полторы. Кстати, обратите внимание, что поначалу шоколад становится мягким, не теряя при этом своей формы. Поэтому я достаю миску, как только масло станет жидким, и размешиваю ложкой – мягкий шоколад соединяется с маслом в густую блестящую однородную массу.

2. Миксером взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром, до образования плотного крема. На эту массу просейте муку с разрыхлителем и какао, осторожно размешайте.

3. Понемногу вливайте шоколадно-масляную смесь, и бережно перемешивайте до однородности.

4. Теперь надо растопить белый шоколад, добавив в него ложку молока (сливок). Если будете растапливать в микроволновке, то совсем недолго – в отличие от черного белый быстрее пересыхает и делается крупинками.

5. Форму лучше всего выстелить бумагой для выпечки, избежите трудностей при вынимании. В форму выливаем шоколадное тесто, сверху в произвольном порядке выкладываем белый шоколад. Для образования мраморного узора проведите по поверхности несколько раз ложкой, смешивая обе массы.

6. Готово, можно печь. Ставим форму в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут. Сверху коржа образуется хрустящая корочка, а внутри он останется мягким, и влажным. Привычная проба «на сухую палочку» здесь не работает, если палочка сухая – брауни перепекся. Как раз наоборот, при протыкании на палочку должно налипнуть немного влажных крошек.

7. Сразу по окончании выпечки форму с брауни надо вынуть из духовки и поставить в емкость с очень холодной водой – чтобы прекратился процесс выпечки. Корж при этом немного осядет.

8. Готовый испеченный брауни нарежьте на квадратики. Традиционно подается с шариком мороженого и ягодным соусом.