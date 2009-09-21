Хрустящий творожный пирог

Никогда бы не поверила, если бы мне раньше сказали, что 500 г творога смогу съесть с огромным удовольствием...

На сегодняшний день - это один из любимых пирогов нашей семьи. Пеку его часто, съедаем очень быстро. Необыкновенно нежный, потрясающе легкий, непередаваемо вкусный и всегда быстро исчезающий пирог!

Для теста-крошки:

сливочное масло - 100 г, (можно брать и маргарин, но я всегда беру недорогое масло)

мука - 1,5 стакана

сахар - 50 г (можно положить еще меньше)

пекарский порошок - 1 ч.л.

Для начинки:

творог - 3 пачки по 180 г (520 г)

сметана - 1 стакан,

яйцо - 3 шт,

сахар - 0,5 стакана

ванильный сахар - 1 чайная ложка,

Перед тем, как начать готовить, масло нужно довести до мягкого состояния. Этого можно добиться, оставив пачку масла на столе, или поместив в микроволновку на 10 сек.

Готовим тесто

Мягкое масло, сахар перемешать. В муку всыпать пекарский порошок (он же разрыхлитель) и добавить к маслу. Все хорошо перемешать. Если дома жарко, поставить миску с получившейся песочной крошкой в холодильник, чтобы не было каши-малаши.Готовим начинку

Я обычно беру творог 5% жирности в пачках по 180 г. Если вы не любите творог - берите поменьше, около 400 г. Жирный творог брать не советую. Если творога будет совсем мало - будет не так нежно.

Творог освободить от фольги. Хорошенько размять вилкой до однородной консистенции.

Желтки отделить от белков. Белки поставить в холод, желтки ввести в творог по одному. Добавить сметану, хорошо перемешать.

Достать белки и в отдельной миске взбить их в пышную пену. Постепенно добавить сахар. Не кладите много сахара, будет ОЧЕНЬ сладко. Белковая пена должна быть пышной и устойчивой.

Аккуратно соединить белковую пену с творожной массой, перемешать.

Выкладываем пирог

Я готовлю пирог в разъемной форме. Форму ничем не смазываю!

На дно формы выкладывается 2/3 части песочной крошки, разравнивается по всему дну.

Сверху очень аккуратно выкладывается творожная начинка. Сильно не приминайте, а то белки осядут.

Далее вся поверхность равномерно засыпается оставшейся песочной крошкой. Крошку сверху необходимо примять, чтобы потом пирог не раскрошился. Приминайте, не бойтесь.

Ставим форму на 50 минут в разогретую до 180 градусов духовку. Во время выпекания пирог может очень высоко подняться, но потом осядет. Вообще, готовый пирог у меня получается примерно такой же высоты, каким был и в сыром состоянии (до духовки).

Пирог разрезать на кусочки и подавать как горячим, так и остывшим. Это нежное чудо прекрасно на вкус при любой температуре.