Нежнейшее песочное печенье на желтках
Любите вечерком почаевничать тихонечко в уголке? Рекомендую попробовать вот такое песочное печенье. Печеньки нежные, рассыпчатые, просто тают на языке и моментально исчезают. Удивляешься, куда делось? Понимаешь, что вкусно и берешь следующую Приятного вам чаепития!
Нежнейшее печенье на желтках
Понадобится:
Масло сливочное – 200 гр.;
Сахарная пудра – 150 гр.;
Желтки – 4 шт.;
Мука – 2 стакана;
Разрыхлитель – 1 с горкой чайная ложка;
Соль – щепотка;
Для украшения: миндаль, кусочки горького шоколада, крупнокристаллический или коричневый сахар (на выбор).
Примечание:
Можно заменить сахарную пудру мелким сахаром, но тогда придется тщательней взбивать, до растворения кристалликов сахара.
Напомню, что миндаль очень легко очистить – надо всего лишь залить его кипятком на несколько минут.
1. Масло достаньте из холодильника загодя, ему надо дать согреться до пластичности – будет легче взбивать, да и быстрее пойдет процесс.
2. Миксером (можно даже ложкой, но миксером лучше ) взбиваем масло с сахарной пудрой – масло посветлеет и станет похожим на крем. Добавляем желтки, и продолжаем взбивать до растворения сахарной пудры и образования пышной массы.
3. Сверху просейте муку с разрыхлителем, и быстро ложкой или лопаткой замесите легкое тесто. Такое тесто нельзя месить долго, оно «затянется» и станет жестким.
4. Получилось немного вязкое, мягкое тесто, которое нужно охладить – я выкладываю его на пищевую пленку, делаю колбаску ок. 5-6 см. в диаметре и закатываю её в эту пленку. Получаса в холодильнике достаточно, можно и дольше. Песочное тесто любит холод, от тепла оно становится грубее и теряет рассыпчатость.
5. Разогрейте духовку до 220 градусов. После охлаждения тесто стало твердым – острым ножом режу на ломтики-кружочки, кладу их на противень, в каждый слегка вдавливаю миндалинку. Оставляйте расстояние между печеньками – при выпечке они увеличатся в размере. И сразу в духовку. Духовка уже горячая, это важно.
6. Печь примерно 12 минут, до золотисто-румяного цвета. Сразу лопаточкой снимайте с противня – печенья быстро остывают и становятся хрупкими.
Приятного аппетита!