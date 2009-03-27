Нежнейшее песочное печенье на желтках

Любите вечерком почаевничать тихонечко в уголке? Рекомендую попробовать вот такое песочное печенье. Печеньки нежные, рассыпчатые, просто тают на языке и моментально исчезают. Удивляешься, куда делось? Понимаешь, что вкусно и берешь следующую Приятного вам чаепития!

Нежнейшее печенье на желтках

Понадобится:

Масло сливочное – 200 гр.;

Сахарная пудра – 150 гр.;

Желтки – 4 шт.;

Мука – 2 стакана;

Разрыхлитель – 1 с горкой чайная ложка;

Соль – щепотка;

Для украшения: миндаль, кусочки горького шоколада, крупнокристаллический или коричневый сахар (на выбор).

Примечание :

Можно заменить сахарную пудру мелким сахаром, но тогда придется тщательней взбивать, до растворения кристалликов сахара.

Напомню, что миндаль очень легко очистить – надо всего лишь залить его кипятком на несколько минут.

1. Масло достаньте из холодильника загодя, ему надо дать согреться до пластичности – будет легче взбивать, да и быстрее пойдет процесс.

2. Миксером (можно даже ложкой, но миксером лучше ) взбиваем масло с сахарной пудрой – масло посветлеет и станет похожим на крем. Добавляем желтки, и продолжаем взбивать до растворения сахарной пудры и образования пышной массы.

3. Сверху просейте муку с разрыхлителем, и быстро ложкой или лопаткой замесите легкое тесто. Такое тесто нельзя месить долго, оно «затянется» и станет жестким.

4. Получилось немного вязкое, мягкое тесто, которое нужно охладить – я выкладываю его на пищевую пленку, делаю колбаску ок. 5-6 см. в диаметре и закатываю её в эту пленку. Получаса в холодильнике достаточно, можно и дольше. Песочное тесто любит холод, от тепла оно становится грубее и теряет рассыпчатость.

5. Разогрейте духовку до 220 градусов. После охлаждения тесто стало твердым – острым ножом режу на ломтики-кружочки, кладу их на противень, в каждый слегка вдавливаю миндалинку. Оставляйте расстояние между печеньками – при выпечке они увеличатся в размере. И сразу в духовку. Духовка уже горячая, это важно.

6. Печь примерно 12 минут, до золотисто-румяного цвета. Сразу лопаточкой снимайте с противня – печенья быстро остывают и становятся хрупкими.