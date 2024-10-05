Воздушные рогалики из дрожжевого «мокрого» теста
Рецепт дрожжевого теста, которое бродит в воде, мы нашли у кулинарного блогера Ольги Шобутинской. Тесто благодаря этому способу получается воздушным и немного слоится, поэтому рогалики слегка похожи на круассаны.
Приготовить тесто просто, как и обычное сдобное дрожжевое, но подниматься оно будет в холодной воде, образуя немного слоистую структуру, а времени на расстойку понадобится меньше - в этом и особенность!
Понадобится:
Для теста:
- мука - 450 г (для замеса теста 420 г и остальное для раскатки)
- яйцо - 2 шт.;
- сливки или молоко - 80 мл.
- сметана 20 % - 2 ст. ложки;
- сливочное масло - 120 г;
- сахар - 50 г;
- ванильный сахар - 1 пакетик;
- сухие дрожжи - 7 г;
- соль на кончике чайной ложки.
Для начинки: сгущенное молоко - 1/2 банки
Для смазывания рогаликов - яйцо и столовая ложка молока.
! Начинку можно сделать на ваш вкус: маковую с сахаром, любые фрукты или ягоды, повидло или мармелад, сладкую ореховую или шоколадную.
Приготовление:
1. Подогрейте молоко до температуры тела 36-37 °С, насыпьте щепотку сахара и положите дрожжи. Понадобится минут 10, чтобы образовалась шапка из дрожжевой пенки.
2. Масло режем небольшими кусочками и растапливаем (можно в микроволновке, полминуты и перемешать).
3. Яйца немного взбиваем с сахаром и ванильным сахаром. Кладем сметану и снова перемешиваем.
4. Добавляем в смесь дрожжи с молоком, солим, вливаем растопленное масло, перемешиваем.
5. Понемногу добавляем муку, вымешиваем тесто не менее 5 минут. Перекладываем его на припыленную мукой поверхность и снова перемешиваем - тесто благодаря большому количеству масла легко вымешивается и не липнет. Оно должно остаться мягким и податливым, не старайтесь добавить больше муки.
6. На х/б салфетку или кухонное полотенце в центр кладем тесто, присыпаем мукой, завязываем концы свободно, чтобы тесту было не тесно.
7. Охладите воду до температуры 20-21 °С. Опускаем тесто в ёмкость с холодной водой.
Сначала оно опустится на дно, а затем всплывет и через час увеличится в размерах почти вдвое.
8. Тесто достаём в дуршлаг вместе с салфеткой, даём стечь воде и снова кладем на припыленную мукой поверхность.
Тесто будет очень мягким и снова начнет липнуть - вымешивайте, постепенно подсыпая муку по чуть-чуть, до момента, когда перестанет прилипать. Тесто не должно стать плотным!
9. Делаем 4 шарика из теста, прикрываем плёнкой и даём отдохнуть 10-15 минут, тесто снова поднимется.
10. Каждый шарик раскатываем в тонкий круг, разделяем на 8 сегментов и на широкую часть выкладываем начинку.
11. Начинку прикрываем с боков краешками теста и закручиваем рулетом, слегка оттягивая длинный хвостик.
12. Рогалики выкладываем на противень кончиком вниз и оставляем под плёнкой подойти на 40 минут. Через полчаса ставим духовку разогреваться. А рогалики смазываем смесью яйца и молока.
13. Выпекаем рогалики на средней полке без конвекции с нижним и верхним подогревом при температуре 200 °С - 15-17 минут. В исходном рецепте - строго 17 минут, но моя духовка успела перепечь рогалики и они слегка загорели. Поэтому начните с 15 минут.
14. 10 минут под полотенцем и можно угощать семью!
Приятного аппетита!