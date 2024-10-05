Воздушные рогалики из дрожжевого «мокрого» теста

Рецепт дрожжевого теста, которое бродит в воде, мы нашли у кулинарного блогера Ольги Шобутинской. Тесто благодаря этому способу получается воздушным и немного слоится, поэтому рогалики слегка похожи на круассаны.

Приготовить тесто просто, как и обычное сдобное дрожжевое, но подниматься оно будет в холодной воде, образуя немного слоистую структуру, а времени на расстойку понадобится меньше - в этом и особенность!

Рогалики из сдобного «мокрого» теста

Понадобится: Для теста: мука - 450 г (для замеса теста 420 г и остальное для раскатки)

яйцо - 2 шт.;

сливки или молоко - 80 мл.

сметана 20 % - 2 ст. ложки;

сливочное масло - 120 г;

сахар - 50 г;

ванильный сахар - 1 пакетик;

сухие дрожжи - 7 г;

соль на кончике чайной ложки. Для начинки: сгущенное молоко - 1/2 банки Для смазывания рогаликов - яйцо и столовая ложка молока.

! Начинку можно сделать на ваш вкус: маковую с сахаром, любые фрукты или ягоды, повидло или мармелад, сладкую ореховую или шоколадную.

Приготовление:

1. Подогрейте молоко до температуры тела 36-37 °С, насыпьте щепотку сахара и положите дрожжи. Понадобится минут 10, чтобы образовалась шапка из дрожжевой пенки.

2. Масло режем небольшими кусочками и растапливаем (можно в микроволновке, полминуты и перемешать).

3. Яйца немного взбиваем с сахаром и ванильным сахаром. Кладем сметану и снова перемешиваем.

4. Добавляем в смесь дрожжи с молоком, солим, вливаем растопленное масло, перемешиваем.

5. Понемногу добавляем муку, вымешиваем тесто не менее 5 минут. Перекладываем его на припыленную мукой поверхность и снова перемешиваем - тесто благодаря большому количеству масла легко вымешивается и не липнет. Оно должно остаться мягким и податливым, не старайтесь добавить больше муки.

6. На х/б салфетку или кухонное полотенце в центр кладем тесто, присыпаем мукой, завязываем концы свободно, чтобы тесту было не тесно.

7. Охладите воду до температуры 20-21 °С. Опускаем тесто в ёмкость с холодной водой.

Сначала оно опустится на дно, а затем всплывет и через час увеличится в размерах почти вдвое.

8. Тесто достаём в дуршлаг вместе с салфеткой, даём стечь воде и снова кладем на припыленную мукой поверхность.

Тесто будет очень мягким и снова начнет липнуть - вымешивайте, постепенно подсыпая муку по чуть-чуть, до момента, когда перестанет прилипать. Тесто не должно стать плотным!

9. Делаем 4 шарика из теста, прикрываем плёнкой и даём отдохнуть 10-15 минут, тесто снова поднимется.

10. Каждый шарик раскатываем в тонкий круг, разделяем на 8 сегментов и на широкую часть выкладываем начинку.

11. Начинку прикрываем с боков краешками теста и закручиваем рулетом, слегка оттягивая длинный хвостик.

12. Рогалики выкладываем на противень кончиком вниз и оставляем под плёнкой подойти на 40 минут. Через полчаса ставим духовку разогреваться. А рогалики смазываем смесью яйца и молока.

13. Выпекаем рогалики на средней полке без конвекции с нижним и верхним подогревом при температуре 200 °С - 15-17 минут. В исходном рецепте - строго 17 минут, но моя духовка успела перепечь рогалики и они слегка загорели. Поэтому начните с 15 минут.

14. 10 минут под полотенцем и можно угощать семью!

Приятного аппетита!