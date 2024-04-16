Марокканские блины. Необычные блины из манки

Марокканские блины – это блины из манной крупы, в рецепте которых дрожжи и разрыхлитель. Именно это сочетание делает их воздушными. В составе теста нет ни яиц, ни молока, поэтому марокканские блины подойдут тем, кто соблюдает пост.

Марокканские блины

Ингредиенты: манная крупа 360 г;

мука 1 ст.л. (25 г);

сахар 1 ст.л. (25 г);

сухие дрожжи 1 ч.л. (5 г);

соль 1 ч.л. (5 г);

теплая вода 700 мл;

разрыхлитель 15 г;

1 ч.л. яблочного уксуса.

1. В стеклянной посуде смешиваем манку, муку, сахар, соль и сухие дрожжи. Наливаем тёплую воду. Вода должна быть именно тёплой, около 40 С, не горячей.

2. Всё тщательно перемешиваем венчиком и пробиваем погружным блендером 3-4 минуты.

3. Накрываем посуду полотенцем или пищевой плёнкой и оставляем в тёплом месте на 15-20 минут. За это время дрожжи начнут действовать, на поверхности появятся пузырьки.

4. Следующим шагом в подошедшее тесто добавляем разрыхлитель и яблочный уксус. Масса ещё увеличивается в размерах и становится пышной.

5. Начинаем выпекать блины на сухой сковороде на среднем огне. Ориентируйтесь на свою плиту.

6. Макрокканские блины поджаривают только с одной стороны. Готовность определяют по верхней поверхности, она из сырой должна стать сухой. Вы увидите это даже по цвету теста.

7. Затем блины раскладывают на полотенце, чтобы они остыли, и только потом можно складывать их в стопку. В противном случае они слипнутся.

Такие блины традиционно подают со смесью, состоящей из равных частей мёда и растопленного сливочного масла.

Можно также делать к ним начинки. Сладкую из тёртого шоколада и моцареллы, несладкую из поджаренной индейки+шампиньоны+лук. Начинку кладут на одну половинку блина и закрывают другой.

А ещё такие блины можно использовать как основу для пиццы. Тоже получается очень вкусно.

Приятного аппетита!