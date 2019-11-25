Вкусные блины без глютена, молока и сахара? Пробуйте!
Как приготовить блины, если вы придерживаетесь принципов правильного питания, отказываетесь от сахара, не употребляете молоко или глютен? Предлагаем вам простой и доступный пошаговый рецепт блинов без молока, без сахара и без пшеничной муки. Будет вкусно!
Хотите знать, сколько калорий будет в одной порции? Мы посчитали это для вас!
Понадобится
Мука гречневая (из зеленой гречки) - 150 гр.
Мука рисовая из белого риса -150 гр.
Яйца – 3 шт.
Мед – 70 гр.
Соль – щепотка
Вода – 500-600 мл.
Масло растительное – 20 мл.
Итого: 1180 г
Белки 52.9, жиры 47.4, углеводы 281.7, ккал 1581.8
На 100 гр.: белки 4.5, жиры 4, углеводы 23.9, ккал 134
Получится около 18-20 шт. (в зависимости от размера сковороды и толщины блина).
Приготовление
* Соедините оба вида муки, соль, яйца и масло.
Можно заменить белую рисовую муку мукой из бурого риса, вкус немного изменится. Так же можно 50 гр. рисовой или гречневой муки заменить ореховой мукой. Получится интересный ореховый привкус у блинов.
* Добавьте половину воды, мед, и хорошо размешайте. Получится густое тесто без комочков.
* Доливайте в два-три приема воду, каждый раз хорошо размешивая. Густоту теста регулируйте «под себя» - любите блины потолще, значит, тесто погуще. Блины потоньше – значит, всю воду добавляйте.
Из опыта: Лучше сначала попробовать, испечь один блин, и только тогда разбавлять тесто. Также на густоту теста влияет и размер яиц, и влажность муки.
* Печь, как обычно, на хорошо разогретой сковороде. Слегка смазать маслом под первый блин и протереть салфеткой, чтоб блины в масле не плавали. Если в процессе жарки блины начнут прилипать, еще раз протрите сковороду промасленной салфеткой.
Блины получаются вполне традиционного вкуса, тонкие, с хрустящим кружевным краешком.
Приятного аппетита!