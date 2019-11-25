Вкусные блины без глютена, молока и сахара? Пробуйте!

Как приготовить блины, если вы придерживаетесь принципов правильного питания, отказываетесь от сахара, не употребляете молоко или глютен? Предлагаем вам простой и доступный пошаговый рецепт блинов без молока, без сахара и без пшеничной муки. Будет вкусно!

Хотите знать, сколько калорий будет в одной порции? Мы посчитали это для вас!

Понадобится Мука гречневая (из зеленой гречки) - 150 гр. Мука рисовая из белого риса -150 гр. Яйца – 3 шт. Мед – 70 гр. Соль – щепотка Вода – 500-600 мл. Масло растительное – 20 мл. Итого: 1180 г Белки 52.9, жиры 47.4, углеводы 281.7, ккал 1581.8 На 100 гр.: белки 4.5, жиры 4, углеводы 23.9, ккал 134 Получится около 18-20 шт. (в зависимости от размера сковороды и толщины блина).

Приготовление

* Соедините оба вида муки, соль, яйца и масло.

Можно заменить белую рисовую муку мукой из бурого риса, вкус немного изменится. Так же можно 50 гр. рисовой или гречневой муки заменить ореховой мукой. Получится интересный ореховый привкус у блинов.

* Добавьте половину воды, мед, и хорошо размешайте. Получится густое тесто без комочков.

* Доливайте в два-три приема воду, каждый раз хорошо размешивая. Густоту теста регулируйте «под себя» - любите блины потолще, значит, тесто погуще. Блины потоньше – значит, всю воду добавляйте.

Из опыта: Лучше сначала попробовать, испечь один блин, и только тогда разбавлять тесто. Также на густоту теста влияет и размер яиц, и влажность муки.

* Печь, как обычно, на хорошо разогретой сковороде. Слегка смазать маслом под первый блин и протереть салфеткой, чтоб блины в масле не плавали. Если в процессе жарки блины начнут прилипать, еще раз протрите сковороду промасленной салфеткой.

Блины получаются вполне традиционного вкуса, тонкие, с хрустящим кружевным краешком.

Приятного аппетита!