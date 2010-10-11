Печенье «Орлиное гнездо»
Вы любите стряпать печенье? Мне кажется, домашнее печенье – это не столько печенье, сколько объединяющая семью вещь. К готовке можно – и нужно! привлечь детей, даже малыши любят мять комочек теста, пальчиком рисовать на муке узоры, выдавливать формочками фигурки. Да, потом приходится пылесосить кухню и мыть ребенка – зато лепили вместе и с удовольствием! И в вашем домашнем печенье не только мука-масло-сахар, в нем тепло ваших рук и смех детей. А как здорово вместе заглядывать через стекло в духовку – смотреть, как кусочки теста поднимаются, румянятся и превращаются в настоящее печенье. И, в конце концов, устроиться удобно всей семьей на кухне, пить чай или молоко с еще теплыми самодельными печеньками и беззаботно болтать обо всем на свете.
Давайте испечем! Это печенье я люблю за ореховый вкус – и за название. «Орлиное гнездо»! - почему-то меня оно очень веселит. Такое печенье и печь и есть намного интереснее, чем простое «песочное» «малютка» или «веснушка»… Присоединяйтесь!
Рецепт из книги «500 видов домашнего печенья» 1961 года издания, перевод с венгерского.
Понадобится:
Тесто:
Творог – 200 гр.;
Масло сливочное – 100 гр.;
Сахар – 1/3 стакана;
Желток от 1 яйца;
Мука – 1, 5 стакана;
Разрыхлитель – 1 чайная ложка;
Соль – щепотка.
Начинка:
Фундук жареный – 100 гр.;
Сахар – ½ стакана;
Яйца – 1 целое и 1 белок;
Цедра – 1 чайная ложка;
Сухари белые молотые – 2 ст.л.;
Ванильный сахар по вкусу.
Стакан 240 мл.
· Делаем тесто. Масло достаньте из холодильника заранее, чтобы согрелось до комнатной температуры и стало пластичным, мягким. Если творог крупинками, протрите его через сито. Отделите желток – его положим в тесто, а белок, вместе со вторым яйцом, пойдет в начинку.
В миске размешайте-разотрите до однородности творог, масло, сахар и желток. Добавьте муку, соединенную с разрыхлителем и замесите тесто. Можно поставить в холодильник, пока готовим начинку.
· Начинка. Если фундук не жареный, его надо поджарить на сухой сковородке, помешивая, чтоб не пригорел и жарился равномерно – примерно 7-10 минут. Остудите немного орехи и потрите в полотенце или просто руками, большая часть кожицы снимется. Жареный фундук нужно мелко смолоть – я пользуюсь блендером.
· Лимон вымойте и мелкой теркой снимите цедру (тонкий верхний желтый слой кожуры) с половины лимона. Все ингредиенты для начинки выложите в миску и размешайте до получения однородной массы. Начинка готова.
· Тесто разделите на кусочки-шарики размером чуть крупнее грецкого ореха. Выложите эти шарики на противень на небольшом расстоянии друг от друга – их надо расплющить и придать вид лепешечки с бортиками, можно пальцами – а можно донышком небольшой рюмки. Обмакивайте донышко в муку, если к нему прилипает тесто. Углубления заполняем начинкой, и можно ставить в духовку.
Печется это печенье при температуре 180 градусов примерно 15-18 минут. Готовые печеньки можно посыпать ванильным сахаром.
Приятного аппетита!