Вы любите стряпать печенье? Мне кажется, домашнее печенье – это не столько печенье, сколько объединяющая семью вещь. К готовке можно – и нужно! привлечь детей, даже малыши любят мять комочек теста, пальчиком рисовать на муке узоры, выдавливать формочками фигурки. Да, потом приходится пылесосить кухню и мыть ребенка – зато лепили вместе и с удовольствием! И в вашем домашнем печенье не только мука-масло-сахар, в нем тепло ваших рук и смех детей. А как здорово вместе заглядывать через стекло в духовку – смотреть, как кусочки теста поднимаются, румянятся и превращаются в настоящее печенье. И, в конце концов, устроиться удобно всей семьей на кухне, пить чай или молоко с еще теплыми самодельными печеньками и беззаботно болтать обо всем на свете.

Давайте испечем! Это печенье я люблю за ореховый вкус – и за название. «Орлиное гнездо»! - почему-то меня оно очень веселит. Такое печенье и печь и есть намного интереснее, чем простое «песочное» «малютка» или «веснушка»… Присоединяйтесь!

Рецепт из книги «500 видов домашнего печенья» 1961 года издания, перевод с венгерского.

Печенье «Орлиное гнездо»

Понадобится:

Тесто:

Творог – 200 гр.;

Масло сливочное – 100 гр.;

Сахар – 1/3 стакана;

Желток от 1 яйца;

Мука – 1, 5 стакана;

Разрыхлитель – 1 чайная ложка;

Соль – щепотка.

Начинка:

Фундук жареный – 100 гр.;

Сахар – ½ стакана;

Яйца – 1 целое и 1 белок;

Цедра – 1 чайная ложка;

Сухари белые молотые – 2 ст.л.;

Ванильный сахар по вкусу.

Стакан 240 мл.

· Делаем тесто. Масло достаньте из холодильника заранее, чтобы согрелось до комнатной температуры и стало пластичным, мягким. Если творог крупинками, протрите его через сито. Отделите желток – его положим в тесто, а белок, вместе со вторым яйцом, пойдет в начинку.

В миске размешайте-разотрите до однородности творог, масло, сахар и желток. Добавьте муку, соединенную с разрыхлителем и замесите тесто. Можно поставить в холодильник, пока готовим начинку.

· Начинка . Если фундук не жареный, его надо поджарить на сухой сковородке, помешивая, чтоб не пригорел и жарился равномерно – примерно 7-10 минут. Остудите немного орехи и потрите в полотенце или просто руками, большая часть кожицы снимется. Жареный фундук нужно мелко смолоть – я пользуюсь блендером.

· Лимон вымойте и мелкой теркой снимите цедру (тонкий верхний желтый слой кожуры) с половины лимона. Все ингредиенты для начинки выложите в миску и размешайте до получения однородной массы. Начинка готова.

· Тесто разделите на кусочки-шарики размером чуть крупнее грецкого ореха. Выложите эти шарики на противень на небольшом расстоянии друг от друга – их надо расплющить и придать вид лепешечки с бортиками, можно пальцами – а можно донышком небольшой рюмки. Обмакивайте донышко в муку, если к нему прилипает тесто. Углубления заполняем начинкой, и можно ставить в духовку.

Печется это печенье при температуре 180 градусов примерно 15-18 минут. Готовые печеньки можно посыпать ванильным сахаром.