Ржаные калитки с грибами и курицей

Ржаные калитки - традиционное блюдо карельской, вепсской и северорусской кухни. Рецепт теста очень простой - ржаная мука, кефир и соль. В 2003 году калитки вошли в список товаров Европейского союза, защищённых по наименованию места происхождения.

Калитки пекут из ржаной муки, с разнообразной начинкой, классическая - картофельное пюре или ячневая крупа, замоченная на ночь в кефире. Я впервые делала калитки, решила попробовать начинку из куриной грудки и грибов, хотелось минимизировать количество углеводов.

Ржаные калитки

Понадобится: мука ржаная — 1,2 стакана;

мука пшеничная — 1/2 стакана;

кефир — 1 стакан;

соль — щепотка;

сметана — 2 столовые ложки;

яичный желток 1 шт .;

.; масло сливочное — 2 столовые ложки; Для начинки: грибы жареные — 300 г;

отварная куриная грудка — 300 г;

творожный сыр — 50 г;

сливки — 2 столовые ложки;

соль и перец по вкусу.

Из этого количества теста получается 20 штук калиток.

Хотелось найти настоящий рецепт, нашла рассказ о путешествии блогера на остров Кижи с интересными фото и подробнейшим описанием мастер-класса. Он здесь: https://vikni.livejournal.com/194756.html

Фото рецепта ниже - из этого же блога.

Приготовление:

1. Готовим ржаное тесто: в миску выливаем кефир, солим и по частям вмешиваем ржаную муку. Тесто сначала будет немного липким.

2. Выложите тесто на доску, припыленную пшеничной мукой и замесите тесто, пока оно не станет довольно плотным. Теперь заверните тесто в пакет и пока оставьте отдохнуть.

3. Делаем начинку. Курицу нужно заранее отварить или запечь, грибы у меня лесные, обжаренные и замороженные. В миске смешиваем все ингредиенты, добавляем сливки и пару ложек творожного сыра (для сочности). Посолите и поперчите по вкусу.

! Поставьте духовку разогреваться до 200 градусов.

4. Взбейте желток одного яйца со сметаной, чтобы смазывать калитки сверху.

5. Тесто нужно раскатать в колбаску, отщипывать от него кусочки примерно 2,5 см, обваливать в муке и делать шарик.

6. Каждый шарик расплющиваем в лепешку и раскатываем на припыленной мукой доске тонко, примерно по 1-2 мм.

7. На тесто выкладываем столовую ложку начинки с горкой, края нужно подгибать поверх начинки и защипывать маленькими складочками.

Сверху наливаем по чайной ложке желтково-сметанной смеси.

8. Ставим калитки в духовку (на середину) и выпекаем 15 минут. Они немного зарумянятся.

9. Горячие калитки нужно смазать растопленным сливочным или оливковым маслом.

Калитки после того, как отдохнут, становятся мягкими (не такими, конечно, как привычные пирожки, а просто легко откусываются и не царапаются во рту). Я зря боялась, вкусно, интересно, и почти правильное питание!

Приятного аппетита!