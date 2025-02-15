Ржаные калитки с грибами и курицей
Ржаные калитки - традиционное блюдо карельской, вепсской и северорусской кухни. Рецепт теста очень простой - ржаная мука, кефир и соль. В 2003 году калитки вошли в список товаров Европейского союза, защищённых по наименованию места происхождения.
Калитки пекут из ржаной муки, с разнообразной начинкой, классическая - картофельное пюре или ячневая крупа, замоченная на ночь в кефире. Я впервые делала калитки, решила попробовать начинку из куриной грудки и грибов, хотелось минимизировать количество углеводов.
Ржаные калитки
Понадобится:
- мука ржаная — 1,2 стакана;
- мука пшеничная — 1/2 стакана;
- кефир — 1 стакан;
- соль — щепотка;
- сметана — 2 столовые ложки;
- яичный желток 1 шт.;
- масло сливочное — 2 столовые ложки;
Для начинки:
- грибы жареные — 300 г;
- отварная куриная грудка — 300 г;
- творожный сыр — 50 г;
- сливки — 2 столовые ложки;
- соль и перец по вкусу.
Из этого количества теста получается 20 штук калиток.
Хотелось найти настоящий рецепт, нашла рассказ о путешествии блогера на остров Кижи с интересными фото и подробнейшим описанием мастер-класса. Он здесь: https://vikni.livejournal.com/194756.html
Фото рецепта ниже - из этого же блога.
Приготовление:
1. Готовим ржаное тесто: в миску выливаем кефир, солим и по частям вмешиваем ржаную муку. Тесто сначала будет немного липким.
2. Выложите тесто на доску, припыленную пшеничной мукой и замесите тесто, пока оно не станет довольно плотным. Теперь заверните тесто в пакет и пока оставьте отдохнуть.
3. Делаем начинку. Курицу нужно заранее отварить или запечь, грибы у меня лесные, обжаренные и замороженные. В миске смешиваем все ингредиенты, добавляем сливки и пару ложек творожного сыра (для сочности). Посолите и поперчите по вкусу.
! Поставьте духовку разогреваться до 200 градусов.
4. Взбейте желток одного яйца со сметаной, чтобы смазывать калитки сверху.
5. Тесто нужно раскатать в колбаску, отщипывать от него кусочки примерно 2,5 см, обваливать в муке и делать шарик.
6. Каждый шарик расплющиваем в лепешку и раскатываем на припыленной мукой доске тонко, примерно по 1-2 мм.
7. На тесто выкладываем столовую ложку начинки с горкой, края нужно подгибать поверх начинки и защипывать маленькими складочками.
Сверху наливаем по чайной ложке желтково-сметанной смеси.
8. Ставим калитки в духовку (на середину) и выпекаем 15 минут. Они немного зарумянятся.
9. Горячие калитки нужно смазать растопленным сливочным или оливковым маслом.
Калитки после того, как отдохнут, становятся мягкими (не такими, конечно, как привычные пирожки, а просто легко откусываются и не царапаются во рту). Я зря боялась, вкусно, интересно, и почти правильное питание!
Приятного аппетита!