Французский яблочный пирог
Не знаете, какой ещё пирог испечь из яблок? Предлагаем почти вариант шарлотки, но с вкусной cметанной заливкой верха пирога.
Французский яблочный пирог
|
Ингредиенты:
- Сливочное масло 75 г;
Приготовление:
1. Размягченное сливочное масло взбить со 100 г сахара, 1 ст.л ванильного сахара, добавить 2 яйца.
2. Смешать муку с крахмалом и разрыхлителем, ввести смесь в масляную массу. Тесто должно получиться густым.
3. Яблоки порезать на дольки шириной 5-7 мм.
4. В смазанную масло форму выложить тесто, а затем по его поверхности распределить дольки яблок, укладывая их венчиком и слегка вдавливая в тесто.
5. Поставить пирог в духовку, разогретую до 180 С, и выпекать 35 минут. Ориентируйтесь на свою духовку. Выпекаем до почти готовности пирога, когда при тесте деревянной палочкой тесто не прилипает.
6. Пока пирог в духовке, готовим заливку из сметаны, 2 яиц, 50 г сахара и 1 ст.л. ванильного сахара. Как только пирог почти готов, выливаем на его поверхность заливку, ставим в духовку ещё на 15-20 минут, чтобы сметанный слой зарумянился.
7. Вот такой нежный яблочный пирог с необычным верхним слоем получается.
Приятного аппетита!