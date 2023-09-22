Не знаете, какой ещё пирог испечь из яблок? Предлагаем почти вариант шарлотки, но с вкусной cметанной заливкой верха пирога.

Французский яблочный пирог

Ингредиенты: - Сливочное масло 75 г;

- Яйцо 4 шт. (2 в тесто, 2 на заливку);

- Сахар 150 г (100 г в тесто, 50 г в заливку);

- Мука 100 г;

- Крахмал 50 г;

- Ванильный сахар 2 ст.л.;

- Разрыхлитель 1 ч.л.;

- Сметана 150 г;

- Яблоки 600-700 г.

Приготовление:

1. Размягченное сливочное масло взбить со 100 г сахара, 1 ст.л ванильного сахара, добавить 2 яйца.

2. Смешать муку с крахмалом и разрыхлителем, ввести смесь в масляную массу. Тесто должно получиться густым.

3. Яблоки порезать на дольки шириной 5-7 мм.

4. В смазанную масло форму выложить тесто, а затем по его поверхности распределить дольки яблок, укладывая их венчиком и слегка вдавливая в тесто.

5. Поставить пирог в духовку, разогретую до 180 С, и выпекать 35 минут. Ориентируйтесь на свою духовку. Выпекаем до почти готовности пирога, когда при тесте деревянной палочкой тесто не прилипает.

6. Пока пирог в духовке, готовим заливку из сметаны, 2 яиц, 50 г сахара и 1 ст.л. ванильного сахара. Как только пирог почти готов, выливаем на его поверхность заливку, ставим в духовку ещё на 15-20 минут, чтобы сметанный слой зарумянился.

7. Вот такой нежный яблочный пирог с необычным верхним слоем получается.

Приятного аппетита!