Встречаем начало учебного года ярко!

Начало сентября — время, когда привычный ритм постепенно возвращается в жизнь всей семьи. Утром снова звенят будильники, в рюкзаках появляются новые тетради, а впереди — целый учебный год, полный открытий, событий и новых впечатлений.

Но начало учебного года — это не только школа и занятия. Это ещё и отличный повод собраться всей семьёй и устроить себе маленький праздник. И уже 5 сентября в гипермаркете Сима-ленд пройдёт большой семейный праздник, посвящённый началу нового учебного года.





В этот день в гипермаркете будет особенно шумно и весело. Гостей ждёт программа для всей семьи — можно будет поучаствовать в конкурсах, потанцевать, посмеяться и побороться за призы вместе с ведущим. Для юных гостей подготовили аквагрим: каждый сможет выбрать свой яркий образ и на время превратиться в любимого персонажа.

А ещё праздник станет финальной точкой нашего фотоконкурса.

Время узнать победителей

В течение конкурса участники делились своими фотографиями и заручались поддержкой близких. Получилось много разных историй, эмоций и моментов, которыми хотелось поделиться.

Теперь настало время узнать, кто же стал победителем. 5 сентября на семейном празднике состоится награждение участников фотоконкурса и вручение подарков.

Особенно приятно, что победители получат свои призы не просто в сообщении или публикации, а смогут подняться на сцену и забрать их лично. Это отличный повод встретиться, поздравить друг друга и вместе завершить конкурс на праздничной ноте.

При этом сам праздник — не только для участников конкурса. Присоединиться может любой желающий. Можно прийти всей семьёй, даже если вы не принимали участие в фотоконкурсе: посмотреть программу, поучаствовать в активностях, сделать аквагрим, получить подарок и просто провести субботу вместе.

Что ждёт гостей 5 сентября?

Праздничная программа начнётся в 12:00. В течение мероприятия гостей ждут:

ведущий, конкурсы и призы — можно будет активно включаться в происходящее и проверять свою смекалку;

— можно будет активно включаться в происходящее и проверять свою смекалку; бесплатный Аква Гримм — особенно для тех, кто любит яркие перевоплощения;

— особенно для тех, кто любит яркие перевоплощения; подарки за участие в блиц опросе и конкурсах;

награждение победителей фотоконкурса.

Так что, если первые дни сентября уже успели наполниться школьными делами, 5 сентября самое время сделать небольшую паузу и провести время вместе.

Встречаемся 5 сентября!

Большой семейный праздник состоится 5 сентября в 12:00 в гипермаркете Сима-ленд по адресу:

Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.

Берите с собой детей, друзей и близких — и приходите за хорошим настроением. А участникам фотоконкурса особенно рекомендуем не пропустить этот день: впереди самое интересное — объявление победителей и вручение подарков.

Начало учебного года — отличный повод начать новый сезон ярко. Пусть в нём будет место не только урокам, расписаниям и домашним заданиям, но и весёлым семейным событиям, встречам и воспоминаниям, которые захочется сохранить.

Ждём вас 5 сентября в 12:00 в гипермаркете Сима-ленд!

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