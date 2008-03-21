«У меня бегут года,

скоро мне семнадцать.

Кем работать мне тогда,

чем заниматься?…»

Этот вопрос задают себе многие будущие выпускники, а также их родители. Кто-то из родителей вспоминает профессии своих успешных родственников, советует пойти по их «стопам», другие считают, что нужно обратиться к психологам, чтобы больше узнать о мире профессий и способностях подростка.

В нашем центре «ТАЛИСМАН» работает отделение профреабилитации, куда часто обращаются дети, подростки и их родители. Здесь они проходят профдиагностику (узнают о своих способностях и склонностях), посещают развивающие занятия, на которых получают знания о профессиях и учебных заведениях, где можно получить эти профессии.

Это очень актуально в наше время, т.к. проведя опрос среди обратившихся за помощью к психологу, у подростков были выявлены следующие проблемы:

• не знают своих возможностей и способностей;

• не имеют достаточной информации о реальном производстве, о профессиях;

• не имеют информации о возможностях профессиональной подготовке в данном регионе, о наиболее конкурентоспособных профессиях;

Практический опыт показал, что у подростков представления о профессиях довольно ограниченны: они называют в своих ответах всего около 20 профессий, в то время как их насчитывается около 400 тысяч.

Чтобы пополнить пробел этих знаний, мы предлагаем Вашему вниманию описание профессии, которая сегодня у всех на слуху. Наверняка и Вы слышали о ней.

Это профессия - Менеджер

«Менеджер организует и координирует, оценивает и стимулирует деятельность персонала с целью повышения производительности и качества труда, экономии ресурсов, роста конкурентоспособности товаров и услуг, прибыли (дохода) и благосостояния, удовлетворенности профессией (должностью) каждого работника. Изучает спрос и предложение на рынке, обновляет продукцию, разрабатывает бизнес-план и руководит его реализацией. Обеспечивает анализ и решение организационно - технических, экономических и социально - психологических вопросов в их взаимосвязи, регулирует процессы приема, подбора и профессионально - квалификационного роста работников, их перемещения по вертикали и горизонтали. Содержание и особенности труда менеджера в значительной мере определяются сферой и степенью разнообразия его деятельности, а также экономическим статусом предприятия (менеджер - собственник, менеджер - наемный работник и т. д.). Рабочий день менеджера строго не нормирован, нередко возникают стрессовые ситуации, требующие принятия оперативных решений, сопряженных с риском.

Менеджеру необходимы внятная речь, хорошая память, высокая эмоционально - волевая устойчивость, развитые коммуникативные и организаторские способности, готовность к разумному риску. Он должен быть смелым, решительным, обязательным, самокритичным, терпеливым, компетентным, иметь чувство юмора и обладать эмпатией».

Работа не рекомендуется лицам, страдающим заболеваниями сердечно - сосудистой и нервной систем (гипертоническая болезнь, стенокардия, проявления невротических и истерических реакций), имеющим дефекты речи и физические недостатки.

Менеджеру необходима хорошая подготовка в области экономики, права, социальной психологии, психологии труда, управления. Он должен знать трудовое законодательство, закономерности ценообразования, налогообложения, маркетинга, рекламы, технику ведения коммерческих переговоров, организацию производства. Менеджер должен ориентироваться в вопросах занятости, социальной защиты граждан, безопасности труда, конфликтологии, профессионального подбора, владеть навыками общения с людьми. Умение работать на ПК, желательно знание иностранного языка.

Пути получения профессии

Подготовку можно получить в экономических и технических ВУЗах, частных учебных заведениях.

Специализация:

Менеджер социально - культурной деятельности; менеджер по туризму;

Менеджер по связям с общественностью;

Менеджер – психолог;

Менеджер по работе с персоналом;

Менеджер малого бизнеса;

Финансовый менеджер;

Менеджер франчайзнговых систем реализации (специалист системы реализации типа «Гамбургер», «Пицца»);

Менеджер по продажам.

Серьезно и не очень:

Кто может стать менеджером (руководителем)?

- Откроем гороскоп:

«В марте властвует Овен - энергичный знак. Знак Огня. Энергичный и легко загорающийся, Овен стремится к борьбе, завоеванию, состязанию. Чтобы полностью реализовать свои способности, ему нужна работа, которая стимулировала бы к новым победам. Овну приписывают свойства вожака. Люди этого знака успешно могут руководить предприятием или коллективом, им нравится власть и авторитет. Но добиться успеха мешает нетерпение (слишком уж часто хочется ). Индустрия, металлургия, наука, торговля - вот наилучшие области применения его сил».

- Обратимся к значению имени:

«Менеджером может стать, например: Альберт – по натуре он – человек цельный. Любое дело доводит до конца, проявляя при этом незаурядную твердость. Умеет четко организовывать свою работу, рассчитывать правильно время и силы. Качества, которые годами воспитывают в военных людях, в нем заложены самой природой. Он всегда собран, деловит, производит впечатление решительного человека. Любит диктовать свои условия, которые, однако, не лишены разумности и расчетливости. Немало шансов стать прекрасным руководителем, но до идеального ему далеко. Он излишне эмоционален в делах, равнодушен и холоден по отношению к подчиненным».

Если Вы сомневаетесь в выборе профессии, приходите к специалистам, которые обязательно вам помогут!

На заметку:

Восемь важнейших типов обстоятельств, которые оптанту (выбирающий профессию) полезно «не забыть», принять, так или иначе, во внимание при обдумывании профессионального будущего:

1. Позиция старших членов семьи.

2. Позиция сверстников, «значимых друзей» из круга несемейного общения.

3. Позиция учителей, школьных педагогов, воспитателей, классного руководителя, школьного психолога.

4. Способности, умения, достигнутый уровень развития учащегося, как субъекта деятельности.

5. Уровень притязания учащегося на общественное признание. Недооценка, переоценка своих возможностей, заниженные или завышенные притязания – важные регуляторы и выбора профессии, и адаптации к профессиональной общности, и взаимоотношений со значимыми людьми.

6. Уровень информированности.

7. Склонности к тем или иным видам деятельности.

8. Сложившиеся к данному моменту профессиональные личные планы учащегося (включая и случай их полной неопределенности, и случай отсутствия).

Выбор профессии – это задача, которую подросток должен решать, соблюдая правила или соблюдать формулу решения задач.

Сегодня мы хотим познакомить вас с формулой выбора профессии: чтобы дойти до взвешенного решения этой формулы необходимо сделать семь шагов.

Семь шагов к взвешенному решению

1. СОСТАВИТЬ СПИСОК ПОДХОДЯЩИХ ПРОФЕССИЙ.

Составьте список профессий, которые Вам нравятся и по которым Вы хотели бы работать. Профессии, которые Вам подходят.

2. СОСТАВИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К ВЫБИРАЕМОЙ ПРОФЕССИИ.

Составьте список своих требований:

- выбираемая профессия и будущий род занятий;

- выбираемая профессия и жизненные ценности;

- выбираемая профессия и жизненные цели;

- выбираемая профессия и мои сегодняшние горячие проблемы;

- выбираемая профессия и реальное трудоустройство по специальности;

- желательный уровень профессиональной подготовки;

- выбираемая профессия и мои склонности и способности;

- желательные содержание, характер и условия работы.

3. ОПРЕДЕЛИТЬ ЗНАЧИМОСТЬ КАЖДОГО ТРЕБОВАНИЯ.

Определите, насколько все перечисленные требования значимы. Может быть, есть менее важные требования, которые, по большому счету, можно и не учитывать.

4. ОЦЕНИТЬ СВОЕ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ КАЖДОЙ ИЗ ПОДХОДЯЩИХ ПРОФЕССИЙ.

Кроме тех требований, которые есть у Вас к профессии, существуют и требования самой профессии. Проанализируйте, развиты ли у Вас профессиональные качества, отвечают ли ваши интеллектуальные способности, психологические особенности, состояние здоровья требованиям профессии.

5. ПОДСЧИТАТЬ И ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Проанализируйте, какая профессия из всего списка больше других подходит Вам по всем пунктам.

6. ПРОВЕРИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Чтобы убедиться в правильности Ваших размышлений, обсудите свое решение с друзьями, родителями, учителями, психологом, профконсультантом.

7. ОПРЕДЕЛИТЬ ОСНОВНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ К УСПЕХУ.

Итак, Вы приняли решение, теперь важно определить: в каком учебном заведении Вы сможете получить профессиональное образование, как развивать в себе профессионально важные качества, как можно получить практический опыт работы по данной специальности, как повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.

«Если Вам нравится профессия, но Вы сомневаетесь: - Моя ли это судьба? Приходите к нам! Мы поможем поверить в свои силы!»