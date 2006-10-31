Как мыслит ваш ребенок?

«Он такой невнимательный, — жалуются на своего горе-ученика родители, — пишет диктант и в каждой строчке — ошибка! А ведь правила все назубок знает!» И действительно, разбуди такого «грамотея» среди ночи — прочтет их наизусть, как молитву.

Но увидеть конкретную запятую за абстрактным правилом такой ученик не может. И причины неурядиц с учебой — не отсутствие внимания, а проблемы с мышлением, словесно-логическим обобщением.

Насколько развиты способности к обобщению у вашего ребенка? Давайте проверим это с помощью теста.

Подготовьте 8 карточек, на каждой из которых изображены четыре предмета (их примеры — на рисунке). Объясните ребенку, что один из нарисованных предметов — лишний. Покажите карточки и попросите на каждой из них найти этот предмет и сказать, почему он лишний. Детям 5–6 лет вначале нужно показать тренировочную карточку и первое задание разобрать вместе с ними. Задания остальных 7 карточек они должны выполнить без ошибок не больше чем за 2 минуты.

Школьники должны уметь не только четко объяснять причину исключения предмета, но находить обобщающее понятие для группы трех предметов.

Дети 7–9 лет должны выполнять задание без тренировочной карточки за 1 минуту, 10–11-летние — за 40 секунд.

Если при выполнении задания ребенок не только превышает временные нормативы, но и делает 3–4 ошибки, это повод для беспокойства и целенаправленных занятий по корректировке наглядно-образного и словесно-логического мышления.

Для тренировки способности выделять существенные признаки от несущественных полезно такое задание. Для его выполнения понадобится лист бумаги с напечатанными на нем рядами слов:

САД (растения, садовник, собака, забор, земля)

РЕКА (берег, рыба, рыболов, тина, вода)

ГОРОД (автомобиль, здания, толпа, лица, велосипед)

САРАЙ (сеновал, лошадь, крыша, скот, стены)

ЧТЕНИЕ (глаза, книга, текст, очки, слово)

ДЕЛЕНИЕ (класс, делимое, карандаш, делитель, бумага)

КУБ (углы, чертеж, сторона, камень, дерево).

В каждой строчке одно слово стоит перед скобками, а пять других — за ними. Все слова, находящиеся в скобках, имеют какое-то отношение к стоящему перед скобками. Предложите ребенку выбрать только 2, которые находятся в наибольшей связи со словом перед скобками. Например, сад может существовать без собаки, забора и даже садовника, но без земли и растений — не может.

Слова в задачах нужно подбирать так, чтобы появилась возможность не только уловить абстрактное значение тех или иных понятий. Ребенок должен отказаться от «искушения» выбрать бросающийся в глаза, но неверный способ решения, при котором вместо существенных выделяются частные, конкретно-ситуационные признаки. Руководствуясь таким правилом, подберите для одного задания 15–20 рядов слов.

В качестве упражнения можно использовать и словесный вариант нашего теста.

Подготовьте бланк с напечатанными (или написанными от руки) сериями из пяти слов (не меньше 10 серий). В каждой строке нужно найти лишнее слово, а 4 других объединить в одну группу и дать ей название.

Например:

— глубокий, высокий, светлый, низкий, мелкий;

— Василий, Петр, Семен, Иванов, Федор;

— дом, мечта, машина, корова, дерево;

— молоток, клещи, пила, гвоздь, топор;

— смелый, храбрый, решительный, злой, отважный;

— футбол, волейбол, хоккей, плавание, баскетбол;

— токарь, учитель, книга, врач, космонавт; и др.

Разбирайте задание вместе с ребенком и следите за правильностью его выполнения. Некоторые дети делают ошибочное обобщение по несущественному признаку. Если же привлечь внимание такого ребенка к выяснению причинно-следственных отношений, он может изменить свой ответ на правильный и в дальнейшем таких ошибок уже не сделает. Это бывает у детей с неустойчивым мышлением.

Когда ребенок при правильном решении затрудняется мотивировать свой ответ и сформулировать обобщающее понятие, это указывает на неосознанность его мышления. Если же причиной объединения называется лишь ситуация, в которой участвуют все предметы (например, на столе лежат часы, монета и будильник), то это показатель конкретного мышления, неумения строить обобщения по существенным признакам.