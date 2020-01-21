Запись в школу 2020. Подробная инструкция, как записать ребёнка в 1 класс в Екатеринбурге

Расскажем подробно, с иллюстрациями-примерами, как записать ребёнка в первый класс в Екатеринбурге в 2020 году. Что необходимо сделать, как подготовиться, а чего категорически делать не нужно.

Как происходит процесс записи первоклассников через сайт Госуслуги

Технически обеспечивают онлайн-запись в первый класс две стороны: портал госуслуг «Ростелекома» и Информационная система Департамента образования.

* За работу портала госуслуг отвечает «Ростелеком». Интерактивная форма на портале госуслуг принимает заявления от родителей и фиксирует момент их формирования, ставит так называемую "временнУю метку". После отправки данных пользователь видит информацию о том, что заявление принято в очередь на отправку с указанием времени (присвоенной временнОй метки). По этой метке и выстраивается очередность принятия заявлений.

Далее портал госуслуг передает заявления через специальный канал передачи заявлений в Информационную систему Департамента образования, так как портал - это всего лишь своеобразное «окно» для пользователей для передачи данных в Департамент образования. Емкость канала очень большая - размер формируемой очереди заявлений до момента начала выгрузки - 200 000 заявлений.

* Информационная система Департамента образования г. Екатеринбург формирует очередь из заявлений родителей на зачисление в первые классы, проверяет их на корректность (АИС-Образование). Работу этой системы курирует Департамент образования.

Системы работают независимо, каждая по своим алгоритмам, и с разной скоростью обработки данных. Принятие заявлений на сайте госуслуг происходит быстрее (от 40 заявлений в секунду), в информационной системе Департамента работа идет почти в два раза медленнее, поэтому и появляются задержки.

Итоговый ответ о регистрации заявления формируется в Информационной системе департамента образования. Далее готовое решение передается гражданину через сообщение на портале госуслуг и в личную почту, указанную в контактах. О том, какой вы можете получить ответ, читайте ниже.

Обратите внимание!

* 29 января в 00:00 стартует прием детей, зарегистрированных на территории, за которой закреплена конкретная образовательная организация, в Верх-Исетском, Ленинском и Чкаловском районах. До этого запись не будет доступна.

* 30.01.2020 стартует прием детей, зарегистрированных на территории, за которой закреплена конкретная образовательная организация, в Железнодорожном и Орджоникидзевском, а также в Верх-Исетском, Ленинском и Чкаловском районах

* 31.01.2020 начнется прием детей, зарегистрированных на территории, за которой закреплена конкретная образовательная организация, в Кировском и Октябрьском, а также в Железнодорожном и Орджоникидзевском, в Верх-Исетском, Ленинском и Чкаловском районах

Как подготовиться родителям

29 января начинается основной этап записи детей в первый класс в Верх-Исетском, Ленинском, Чкаловском районах. Мы советуем родителям заранее провести простую подготовку перед подачей заявления:

Проверить, подтверждена ли ваша учетная запись на сайте «Госуслуги».

Накануне, до начала записи, обновить браузер. Лучше использовать Google Chrome.

Очистите кэш (историю браузера):

Проверить баланс услуги «Интернет». Важно, чтобы с 00:00 он был положительным.

Время начала записи – 29 января в 00:00. До этого запись не будет доступна.

Рекомендуем перед записью родителям перезапустить браузер и зайти на портал снова через главную страницу, не используя ссылку на услугу из «народного тестирования». Это связано с тем, что ссылка может быть изменена!

ОЧЕНЬ ВАЖНО! О передаче личных данных Хотим предупредить родителей – не передавайте свои личные данные для входа на портал госуслуг третьим лицам. Вы рискуете лишиться доступа к своей учётной записи на портале. А у сторонних лиц окажутся сведения о прописке, имуществе, налоговые данные и другая критически важная информация о вас.

Инструкция для родителей: как записать первоклассника в школу

Какие шаги необходимо выполнить, чтобы корректно подать заявление, и на что обратить внимание – в нашей инструкции.

Как получить услугу. Способ 1:

1. Выберите раздел "Образование", в нем услугу "Запись в образовательное учреждение".

2. Если вы не авторизованы на портале, то нажмите на кнопку «Войти» в соответствующем шаге карточке услуги:

Рисунок 1. Состояние карточки услуги в неавторизованном состоянии

Обратите внимание, что кнопка «Получить услугу» станет доступна после открытия записи. До 00:00 29 января не стоит зря обновлять портал.

3. Нажмите на кнопку «Получить услугу» и переходите к заполнению формы заявления.

Способ 2:

1. Откройте главную страницу Портала - https://www.gosuslugi.ru/

2. Обязательно выберите местоположение «Екатеринбург», если система не определила город самостоятельно:

3. Выберите услугу «Запись в школу» Департамента образования Администрации города Екатеринбурга. Далее кликните на «Зачисление детей в первые классы образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург» с 29.01.2020 по 30.06.2020».

Заполнение формы подачи заявления на зачисление ребёнка в первый класс

1. Если ваши личные данные были ранее заполнены в личном кабинете, они будут загружены автоматически. Данные ребенка заполняются автоматически при установке курсора мыши в поле «Фамилия» в блоке «Данные ребенка».

2. Если данные не загрузились автоматически, заполните их самостоятельно.

Укажите ваши ФИО, дату рождения, СНИЛС, мобильный телефон, адрес электронной почты.

Дополнительно можно указать данные второго заявителя (законного представителя). Данные не являются обязательными к заполнению.

Заполните данные ребенка: ФИО, дата рождения, СНИЛС, данные по документу, удостоверяющему личность ребенка и адрес регистрации ребенка.

В случае, если адрес регистрации ребенка совпадает с адресом регистрации заявителя, установить отметку «Ребенок проживает совместно с родителями».

Обратите внимание, что в полях для заполнения ФИО допустим ввод только символов русского алфавита. Обязательно проверьте правильность заполнения данных!

Важно! Поле «СНИЛС» является необязательным для заполнения, но в случае наличия ошибки в значении, указанном в поле «СНИЛС», ваше заявление не будет принято!

3. В поле «Льгота» укажите «Без льгот» для детей, не имеющих право первоочередного и преимущественного зачисления.

4. Обратите внимание, что в блоке «Выбор образовательного учреждения» в поле необходимо вручную ввести номер школы. После этого нажать «Найти» и подтвердить. За адресом может быть закреплено несколько образовательных учреждений. Необходимо указать одно значение.

ВАЖНО! В этом году номер образовательного учреждения необходимо вносить вручную, а не выбирать из списка, как было раньше. Поэтому важно заранее определиться с номером школы, закрепленной за адресом проживания ребенка.

Проверьте вашу школу!

Выбирайте в списке поставновлений то, в котором дата наиболее свежая

Постановление о закреплении территорий (список школ, относящихся к прописке)

5. Если в поле введен номер образовательного учреждения, в котором допущена ошибка, или в котором на данный момент времени не ведется прием заявлений на первичное зачисление, то отобразится текст «Школа не найдена». Чтобы избежать подобной ситуации, перед заполнением заявления необходимо ознакомиться с перечнем образовательных учреждений, закрепленных за адресом проживания ребенка.

6. Если в поле введен корректный номер образовательного учреждения, и вы поставили отметку о согласии с выбранной организацией, то отобразится кнопка «Подать заявление»:

7. Статус заявления можно отслеживать в личном кабинете в разделе уведомлений.

Ответ о регистрации заявления в личный кабинет

1. В личный кабинет вам пришло письмо «Заявление принято к рассмотрению». Это означает, что система департамента образования получила заявление, ей нужно время на его обработку и регистрацию. Уведомление о регистрации нужно ждать также в личный кабинет, не позднее, чем через два дня после получения первого.

2. Вы получили сообщение «Отказано в предоставлении услуги».

В тексте письма будет обязательно указана причина отказа. В этом случае ваше заявление не будет обработано, вам необходимо устранить ошибку, пройдя весь путь подачи заявления с начала.

3. Пришло сообщение о том, что заявление зарегистрировано

Теперь вам нужно в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления о регистрации обратиться в любое отделение Центра муниципальных услуг или многофункционального центра «Мои документы» с подлинниками документов, подтверждающих данные, которые вы указади в заявлении. И ждать зачисления в школу.

Частые вопросы

Во время записи произошла перезагрузка страницы или появилось сообщение "Возникла ошибка 429. Заявление не отправлено". Что делать?

Подождите 3-5 минут, после этого обновите страницу браузера.

Портал перегружен. Почему?

Сработал механизм защиты от перегрузок. Повторите последние действия.