Отказ от школьного питания. Как это сделать грамотно?

Родители часто сталкиваются с тем, что ребёнок отказывается питаться в школьной столовой. При этом испытывают на себе постоянное давление со стороны школы, которая уговорами и даже угрозами (через 4 часа должен поесть, иначе мы не можем его в школе держать) вынуждает школьное питание покупать.

Сразу скажем, что отказаться от школьного питания вы можете в любой момент! И расскажем, как грамотно отказаться от школьного питания и что можно сделать родителям.

Почему в школе организовано питание?

Организованное питание обучающихся регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», где в «Статье 37. Организация питания обучающихся» отмечено, что организация питания возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность. Так во всех учреждениях системы образования появились столовые, которые следуют принципам удовлетворения физиологической потребности детей, гарантии качества и безопасности питания и пищевых продуктов и т.п.

Школа организует питание, так как это требует от неё законодательная база, но вот воспользоваться данным предложением – ваше право и свобода на конституционном уровне! Административный и педагогический состав школы не вправе обязать вас потреблять платные услуги.

Согласно гигиеническим нормативам (п.6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08) для обучающихся образовательные учреждения обязаны организовывать горячее питание, а интервалы между приёмами пищи не должны превышать 3,5-4-х часов.

Этой нормой оперируют представители школы, убеждая родителей в необходимости покупать школьную еду, грозя тем, что если они ребенка не накормят (потому что обязаны), его будут вынуждены отправить домой.

Что произойдёт, если в школе ребёнок не поест? Максимум, что вас ожидает – это нравоучительная беседа с директором, потому что никто не станет нарушать право ребёнка на образование и отправлять его в разгар учебного дня домой.

Можно сделать нехитрый вывод, что обеспечить горячим питанием вы можете ребёнка сами - как свободным посещением буфета, так и предоставлением «домашней еды».

Отказ от школьного питания

Юристы отмечают, что ни один нормативно-правовой акт не содержит норм, предусматривающих обязательность платного школьного питания для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений. Ни учителя, ни администрация школы в лице её директора не могут принуждать вашего ребёнка питаться в школьной столовой.

Можно найти массу выходов для того, чтобы не покупать школьное питание – не платить, уходить «в минус» и «стоп-лист», спорить и выслушивать долгие уговоры на собраниях, но самый простой и законный способ уведомить о вашем решении – написать заявление.

Заявление на отказ от школьного питания

Если совместно с ребёнком вы решили отказаться от школьного питания, родителям (законным представителям) необходимо написать заявление на имя руководителя учебного заведения об отказе от организованного школьного питания с указанием того, что обеспечивать ребёнка горячим питанием вы будете самостоятельно.

В случае отказа вам не нужно предъявлять справки от медицинского учреждения, которые так любят требовать образовательные учреждения – это неправомерно.

Заявление на отказ от школьного питания может быть составлено в свободной форме, к примеру: