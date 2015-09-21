Нежаркое и недлинное уральское лето прощально подразнило нас несколькими теплыми деньками, и для всякого родителя, чей ребенок-чертенок за лето набрался сил, подрос и вытянулся, самым логичным образом встал вопрос: «Во что одеть ребенка осенью?»

Вопрос, собственно, можно даже разделить на два: что сейчас модно носить и что сейчас можно носить?

Начнем, пожалуй, с последнего. Итак, дети пошли в школу. Общепринятой идеей гардероба для учащихся до настоящего времени остается школьная форма с ее вариациями. Как правило, это означает, что мальчикам необходимы темные брюки, девочкам – юбки. А вот верхнюю часть одежды у мальчиков можно попробовать составлять мини-комплектами, позволяющими при сравнительно небольших затратах разнообразить гардероб школьника.

Например: рубашка+жилетка, рубашка+пиджак, рубашка+вязаная безрукавка, водолазка+жилетка, водолазка+пиджак, водолазка+вязаная безрукавка. Таким образом, один полный костюм-двойка или тройка, водолазка, вязаная безрукавка и пара рубашек могут составить неплохую базу школьного гардероба вашего сорванца. И, разумеется, брюк в гардеробе среднестатистического мальчугана должна быть не одна пара!

А теперь для девочек. К юбке, которая, как мы предполагаем, обязательно должна быть у юной школьницы, можем добавить: рубашку или блузку, жакет, кофточку или утепленное болеро, вязаный жилет. В общем-то девочкам всегда можно разнообразить свои школьные будни еще и сарафаном, и платьем нейтрального цвета. Так что школьная база для девочки может быть в результате такой: платье, юбка, блузки, кофточка, жакет. При этом вариантов юбок может быть очень-очень много, ведь существует большой выбор разнообразных фасонов, и важно лишь выбрать те, которые подойдут вашей юной красавице.

Увы, школьная одежда не всегда допускает возможности проявления яркой индивидуальности ребенка, но все же никто не помешает заботливому родителю разнообразить образ мальчика интересным шарфиком или галстуком, веселыми подтяжками, ярким рюкзаком, а для девочки такими деталями могут быть браслеты, брошки и заколочки в прическе.

После школы у большинства детей начинается свободное и счастливое время для игр, прогулок и детских шалостей. Поэтому убираем подальше одежду нейтральных цветов и официальную форму – готовим только удобное, натуральное, цветное, яркое, - словом все то, что так нравится детям!

Надо сказать, в вопросе детской моды, в особенности повседневной детской моды, давно уже никто не придерживается четких стилей. Осмысливайте вместе с вашим ребенком разные варианты составления комплектов одежды на каждый день, сочетайте смело джинсы с меховыми воротничками или манжетками на пальто или курточке, позаимствуйте идеи многослойной одежды у стиля бохо и добавьте к ним спортивные элементы в виде жилетки и кроссовок, надевайте одежду в клетку и горошек в одном ансамбле. Ведь это так здорово, когда комплект одежды подбирается для ребенка не по принципу абсолютной и «правильной» сочетаемости вещей, а из убеждений удобства, комфорта и (что лично мне кажется немаловажным), сообразно пожеланиям и вкусам самого одеваемого!

Если все же внести нотку рациональности в вопрос составления осеннего гардероба, то, конечно, центральной идеей осеннего детского гардероба будет сохранение тепла и комфорта. Поэтому одежда мягких форм и тканей, которая всегда актуальна осенью – это свитшоты, шерстяные кофточки, свитеры, водолазки с капюшоном, толстовки и мягкие кардиганы. Все это прекрасно сочетается с брюками, бриджами и, безусловно, с джинсовыми комбинезонами и джинсами, которые дети всех возрастов охотно и подолгу носят. А футболки всевозможных цветов и с разнообразными рисунками можно и вовсе приобретать постоянно или практически на весь год – и они прекрасно впишутся в гардероб для прогулок и игр с друзьями, подойдут для уроков физической культуры или занятий в спортивной секции.

Альтернатива рубашкам и футболкам у мальчиков – почти взрослые рубашки-поло: приподнимите воротник на спинке рубашки – и увидите, как ваше чадо на глазах станет серьезнее и чуточку старше!

Еще один из вездесущих и актуальных трендов детской моды – это яркие «дутые» жилетки, которые подойдут как мальчикам, так и девочкам. Удобно и практично для активных детей, которые не привыкли подолгу сидеть на месте!

Кстати, всего пару слов, но добавлю о модных цветах в детской одежде.

Надо сказать, что довольно традиционным на сезон осень-зима является выбор большинства дизайнеров в пользу нейтральной цветовой гаммы из серо-бело-бежево-черных тонов. Но ведь все это мы и так видим в школьной форме! Так что, если вы, уважаемые родители, не стремитесь сознательно погасить энергию своего ребенка, одевая его исключительно в названной цветовой гамме, не стесняйтесь приобретать на повседневную носку яркие полосатые курточки, брюки неоновых расцветок, пестрые шапочки, шарфы и перчатки с разноцветными пальчиками. 2-3-4 ярких цвета в одежде? Это неординарно и очень модно! Горошек и полоска в одном наряде? Легко! Геометрические рисунки и цветочный принт? Необычно! Яркая аппликация – стильно! А разве можно запретить быть стильным?

Модели: Игорь, Олег, Маша, Кира и Соня.

Фото: Алексей Маслов.

Стиль: Катерина Маслова, Ольга Агалакова.

Обращаем ваше внимание, что на сайте действует online-консультация по вопросам стиля, моды и имиджа,

в ней вы можете задать вопросы автору данного материала