В УрФУ рассказали о планах на приемную кампанию 2026

... и ответили на вопросы читателей Юмамы.

На бюджетные места в Уральский федеральный университет в этом году примут 9 855 студентов. Для первокурсников открыто 6 621 место. Еще 3 234 – займут магистранты. Количество мест для них больше на 186 по сравнению с прошлым годом.

Самыми востребованными специальностями в УрФУ по традиции остаются направления, связанные с ИТ. Это объясняется общемировым трендом на востребованность образования в сфере информационных технологий и тем, что университет реализует такие программы в партнерстве с ведущими российскими IT компаниями.

«Самый высокий проходной балл по специальностям предсказать 100% невозможно, но есть логичная корреляция — чем меньше бюджетных мест на направлении, тем выше проходной балл», - объяснили в приемной комиссии УрФУ.

Новых специальностей в этом году в университете не появилось, поэтому на сайте вуза можно посмотреть проходной балл прошлого года и ориентироваться на него.

В вузе напомнили, что победители и призеры олимпиад школьников принимают в вузы без вступительных испытаний или засчитывают 100 баллов по профильному предмету (при условии подтверждения олимпиады баллом ЕГЭ по профильному предмету – не менее 75).

По отдельной квоте не менее 10% (на бакалавриат/специалитет) принимают Героев Российской Федерации и лиц, награжденных тремя орденами Мужества и их детей; граждан, проходящих (проходивших) военную службу в Вооруженных Силах России, в том числе призванных по мобилизации, при условии их участия в специальной военной операции, а также жителей ДНР и ЛНР, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил и их детей.

По этой же квоте примут детей военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, принимавших участие в боевых действиях, а также детей медицинских работников, умерших в результате инфицирования COVID-19 при исполнении ими трудовых обязанностей.

Отдельная, не менее чем 10%, квота на прием (бакалавриат/специалитет) есть для детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, а также детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, ветеранов боевых действий.

Ежегодно каждой из льгот при зачислении в УрФУ пользуются около 200 человек.

Несмотря на то, что ограничения по приему на контракт студентов по не востребованным на рынке труда специальностям уже введены, в этом году в УрФУ будет 8 323 контрактных места. Самая высокая стоимость обучения – 390 тысяч рублей за год будет действовать на очной форме обучения бакалавров по специальности «Фундаментальная информатика и информационные технологии», «Программная инженерия», «Мировая экономика и международный бизнес», «Дизайн» и некоторых других.

Самая низкая стоимость обучения - 130 тысяч рублей за год предусмотрена для заочной формы обучения по специальностям «Журналистика», «История искусств», «Машиностроение».

Средняя стоимость обучения в УрФУ —275 тысяч рублей в год.

Прием заявлений в УрФУ стартует 20 июня 2026 года. Подать документы можно будет тремя способами: лично, через портал «Госуслуги» или через операторов почтовой связи. Главное — внимательно следить за календарем приема и не пропустить конец приема документов и срок предоставления согласия на зачисление.

Для иногородних студентов в УрФУ есть 18 общежитий на 13 800 мест. Студентам, поступившим в вуз и нуждающимся в жилье, предоставляются незанятые места в общежитиях – в рамках квоты, установленной для каждого института. Поселение проводится на конкурсной основе – учитывается сумма баллов, по которой поступающий был зачислен в университет.

Накануне Президент России Владимир Владимирович Путин в онлайн режиме открыл новый кампус УрФУ в Новокольцовском. В данный момент в кампусе в Новокольцовском учатся студенты подготовительного факультета (они проживают в общежитиях Новокольцовского) и часть студентов института физической культуры, спорта и молодежной политики (в кампусе самые современные спортивные площадки).

С осени 2026 года обучение в кампусе начнут студенты еще двух институтов: института радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ и института экономики и управления. Какие направления институтов «переедут» в кампус далее — еще в процессе обсуждения.

Вопросы читателей Юмамы:

– Когда будет переезд радиофака? И останутся ли дисциплины в корпусе на Мира?

– Учеба в новом корпусе стартует осенью 2026 года. Здание на ул. Мира, 32 остается за радиофаком. Точное понимание, кто будет учиться на какой площадке появится в ближайшие несколько месяцев.

– Зачем СУНЦ переводят в Новокольцово, когда запланированные общежития еще даже не начали строить? Кто будет нести ответственность за несовершеннолетних детей, которые будут проживать в одном общежитии со студентами?

– Переезд СУНЦ УрФУ позволит лицеистам учиться в современном пространстве. Проживание школьников в Новокольцовском будет организовано с соблюдением всех мер безопасности, отдельно от студентов.

– Какое направление/специализацию в УрФУ выбрать, например, что чинить и обслуживать медицинское оборудование (томографы, аппараты узи и т.п).

– «Цифровая медицина и биоинформатика» или «Биотехнические системы и технологии».

– Слышала, что есть специальности, на которых на очной форме возможно дистанционное обучение. Если это так, то какие это специальности? В целом хочется понять, выбирая куда поступать, какое расписание? Где территориально проходят занятия? Сколько раз в неделю? Сколько пар?

– Да, в УрФУ есть полностью онлайн-обучение. Например, можно посмотреть программы Института технологий открытого образования.

По поводу расписания и корпуса — такую информацию можно получить двумя способами. Первый — прийти на день открытых дверей. Второй — найти в социальных сетях группу или канал направления, такие есть у 90% программ УрФУ.

– Есть ли возможность, не сдавая ЕГЭ после колледжа, поступить к вам учиться, допустим на радиофак? Если да, то какие условия должны быть соблюдены?

– Возможно, но для этого направление в колледже должно совпадать с направлением в вузе. Соответствие можно посмотреть здесь

– Проводятся ли дни открытых дверей офлайн в корпусе на Ленина, 51?

– Да. Ближайшие встречи пройдут 4–5 апреля.

– Возможна ли ознакомительная экскурсия по направлениям обучения?

– Да, на Дне открытых дверей можно будет подробно познакомиться и с направлениями обучения.

– Раньше у УрФУ было очень много международных программ по обмену, а также обучение одного семестра в заграничных ВУЗах для сильных студентов. Какова ситуация с данной программой в новых реалиях, будет ли развиваться сотрудничество с китайскими ВУЗами? Если в настоящее время есть какие-то программы по обучению в заграничных вузах, то они рассчитаны на студентов любых факультетов? На матмехе есть такие программы?

– В УрФУ и сейчас есть программы международного обмена или программы «двух дипломов», в том числе и с Китаем, Вьетнамом, Эквадором и др. Участвовать в программах обмена могут студенты любых специальностей, в том числе и матмеха.

– Скажите пожалуйста, после какого курса поступают на военную кафедру? Какие экзамены надо сдавать, чтобы на неё поступить? С любого факультета можно поступить на военную кафедру, даже если платная учёба или по целевому? Можно ли поступить на военную кафедру УРФУ студенту другого института?

– Поступление на «военную кафедру» проходит на втором курсе. Подробнее о приеме можно узнать на сайте военного учебного центра. Там же указаны специальности, с которых можно поступить.

– Сын учится на первом курсе Уральского Энергетического Института. Где он может посмотреть свои оценки и баллы за первую сессию? Зачеток бумажных сейчас нет.

– У каждого студента УрФУ есть свой «Личный кабинет студента», в нем отображаются все баллы.

– Подскажите , пожалуйста, с чем вы связываете рост проходного балла на отборочном этапе олимпиады Изумруд в этом году по сравнению с прошлым годом? Видите ли вы возможную взаимосвязь с использованием учениками сторонней помощи при выполнении заданий? Например, ИИ? Если такая связь прослеживается, планируются ли со стороны организаторов какие-то меры для обеспечения объективности отбора? Сейчас получается предположительно следующая картина (поправьте меня, если у вас другое видение): кто использовал ИИ, тот смог пройти на заключительный тур (набрав баллы по максимуму и тем самым увеличив количество участников, прошедших на заключительный тур). Кто писал без ИИ, тот не смог набрать такое же количество баллов, как участники, использовавшие ИИ, соответственно, не смог пройти на заключительный этап. На возможное предположение о том, что использование ИИ не имеет смысла на отборочном этапе, так как на заключительном этапе такая возможность будет отсутствовать, отвечу: многим не нужна победа в Изумруде, так как они идут на заключительный этап, чтобы заработать 4 балла, которые даются за участие.

– Олимпиада «Изумруд» действительно превратилась в самое масштабное мероприятие нашего вуза. Почти удвоившееся за год число участников — это закономерный результат многолетней системной работы нашей команды, которая успешно занимается организацией олимпиад. Так и в целом уровень интереса школьников к олимпиадам растет с каждым годом.

Мы понимаем, что использование технологий, таких как искусственный интеллект, может оказывать влияние на результаты. Мы продолжаем следить за этой ситуацией и анализируем данные, чтобы понять, как это может повлиять на объективность отбора. В зависимости от результатов нашего анализа мы рассмотрим возможность введения дополнительных мер для снижения влияния сторонней помощи на результаты: изменение формата заданий, дополнительные проверки и другие меры. В любом случае — стать победителем и призером олимпиады без высокого уровня знаний невозможно.

По поводу совпадения с другими олимпиадами. В стране становится все больше олимпиад для школьников, и это замечательно, ведь дает молодежи больше возможностей проявить себя. Но иногда случается так, что «Изумруд» начинает пересекаться с другими олимпиадами. Мы стараемся этого не допускать, но, к сожалению, на 100% этого не избежать. Это связано с организационными процессами — договоренности с площадками появляются намного раньше, чем даты заключительных этапов других олимпиад.

Получить ответы на любые возникающие вопросы о поступление в УрФУ можно по почте priem@urfu.ru