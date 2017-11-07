Олимпиады для школьников. Будем участвовать?

Олимпиадой школьников называется решение учениками разных классов заданий по разнообразным предметам школьной программы или на междисциплинарные темы. Чем же олимпиады для школьников могут быть полезны и интересны обычному школьнику? Готовят ли к олимпиадам в школе? Трудно ли принять участие в олимпиаде? Нужно ли за участие в олимпиаде платить деньги? Помогают ли олимпиады в дальнейшем в учебе и в поступлении в вуз? Какова роль родителей в участии ребенка в олимпиадах? Давайте попробуем в общих чертах разобраться в этих вопросах.

Главное - не победа, главное - участие

Каждый год на родительском форуме осенью возникает тема об олимпиаде «Русский медвежонок» по русскому языку, и каждый раз у родителей к этой олимпиаде одна, но огромная претензия – «как ребенок во 2...3...5 классе может знать то-то и то-то, его этому в школе не учили».

Почему этот вопрос возникает именно в применении к этой олимпиаде? Скорее всего, это самая первая для ребенка и его родителя массовая школьная олимпиада. Она рассчитана на детей, начиная со 2 класса, и, несмотря на свою «платность», является очень качественным продуктом, так как организуется людьми, профессионально работающими с одаренными детьми.

(За участие в «Русском медвежонке» надо заплатить небольшие деньги, правда, стоит отметить – если ребенок попал в число победителей, то полученные призы многократно превысят стоимость участия, а маленькие памятные вещи вроде магнитов и закладок выдаются всем участникам.)

Этому не учат в школе

Принцип «этому в школе не учили», корректен по отношению к любой олимпиаде. Олимпиада – не контрольная работа. Олимпиадные задания составлены таким образом, чтобы ребенок при решении заданий не мог найти ответы на эти задания в учебнике или в интернете в готовом виде. От ребенка при решении олимпиад требуются как навыки самостоятельного мышления, так и возможность принять нестандартное решение.

Олимпиада – прекрасный метод найти «ситуацию успеха»: даже если школа ставит на ученике «клеймо троечника», даже если у ребенка не очень получаются контрольные, то вполне возможно, что олимпиадные задания ему окажутся по плечу. Просто потому, что ребенка не накажут за то, что решение задачки записано не через две клеточки, и не с отступом в четыре. Технические требования к участию в олимпиадах обычно довольно просты для детского понимания и достаточно простой внимательности.

Любое участие в любой олимпиаде в принципе для ребенка – большой плюс. Ребенок видит иначе сформулированные задания и понимает – скучным школьным учебником предмет не ограничивается, в любом предмете есть масса интересного и незнакомого, что стоит узнать и к чему стоит стремиться. И даже если не получится сегодня – можно подготовиться, почитать дополнительную литературу, задать вопросы родителям или учителю.

Кроме того, на сайтах олимпиад, как правило, выложены задания прошлых лет, чаще всего с проверкой. Это отличный материал для дополнительного изучения предмета и для самоконтроля.

Проводятся ли олимпиады в школе? Готовят ли к олимпиадам в школе?

Часть олимпиад школьников проводится только в школе. Есть школы, в которых, начиная с начального звена, участие детей в олимпиадах приветствуется и поощряется на уровне руководства, есть отдельный человек, отвечающий за работу с детьми в части олимпиад. Такие школы, как правило, являются площадками проведения массовых олимпиад (типа упомянутого выше «Русского медвежонка», олимпиады по математике «Кенгуру», олимпиады ЭМУ, олимпиады по английскому языку «British Bulldog», очных площадок олимпиад для средней и старшей школы). Но как же быть, если в школе вашего ребенка не находится времени для такой работы? У ребенка нет шансов?

Безусловно, что-то невозможно сделать самим. Скажем, если в вашей школе не проводится «Русский медвежонок», то ребенок для участия в ней должен будет с согласия оргкомитета дойти в другую школу, так как эта олимпиада в принципе проводится только на школьной площадке, ее нельзя дома написать.

Всероссийская олимпиада школьников (ВОШ)

В среднем и старшем звене ситуация меняется.

Основной олимпиадой, которая обязательно проводится на уровне школы, становится с 7 (и даже с 5) класса Всероссийская олимпиада школьников (ВОШ). ВОШ – многоуровневая система, она имеет школьный, районный (городской), региональный и федеральный уровень. (В Екатеринбурге, как и в других крупных городах с районным делением, специального городского тура нет.)

Чтобы дойти до участия в федеральном уровне, необходимо пройти все уровни с самого начала: принять участие в школьном туре, лучшие ребята из школы выходят на районный (городской) тур, лучшие из города – на регион, лучше из региона – на федеральный уровень.

Ученики 7 и 8 класса (по математике с 5 класса) принимают участие только в школьном и районном (городском) туре, региональный тур для них не проводится, на него выходят ребята 9-11 классов. (Если ребенок из 5-8 класса решает задания за 9 класс, он участвует в региональном туре наравне с девятиклассниками. Такие таланты бывают). Участие в ВОШ для участника абсолютно бесплатно.

В Екатеринбурге школьный и районный туры олимпиады проводятся под названием «Юные интеллектуалы Екатеринбурга», проведение этих туров координируется городским Управлением образования, а непосредственно организацией занимаются муниципальные информационно-методические центры соответствующих районов города. Приказом по городу утверждается график проведения школьных и районных туров. Школьные туры проводятся в 1 четверти учебного года, районные – во 2, региональные – в 3, федеральные туры проводятся в марте-апреле.

В принципе, родитель может напомнить своему ребенку о школьном туре, даже если этого не сделает школьный педагог, эта информация открыта на сайтах школ и ИМЦ.

К школьному и районному туру ВОШ, как правило, не готовят, хотя задания прошлых лет по разным предметам довольно легко найти в интернете.

В Свердловской области существует система подготовки к федеральному туру, школы такой подготовки проводятся в третьей четверти учебного года на базе высших учебных заведений Екатеринбурга. Школа подготовки по каждому предмету продолжается неделю. Для участников она бесплатна, но для жителей других городов пребывание в Екатеринбурге в течение школы региональными органами власти не оплачивается.

Олимпиады для школьника – школа или семья?

Система ВОШ совершенно никак не пересекается с другими олимпиадами, нацеленными на школьников среднего и старшего звена. Другие олимпиады проводятся, как правило, вне школьной площадки, у них иная система туров – у каждой олимпиады своя. И школа, как правило, абсолютно никак не стимулирует участие детей в этих олимпиадах. Учитель, заинтересованный в успехах своих детей, конечно, может повесить объявление о проведении олимпиады, но заставить массово участвовать школьников в этих процессах просто невозможно.

Получается, олимпиады придуманы, они есть, но часто дети и олимпиады просто находятся в параллельных плоскостях. Школа не создает условий для пересечения этих плоскостей.

Самое интересное в системе олимпиад за пределами школы – это участие в так называемых «олимпиадах из перечня», потому что они прямо влияют на поступление в вуз.

Перечень олимпиад, результаты которых засчитываются при поступлении в вуз, ежегодно утверждается Министерством образования и науки. «Олимпиады из перечня» направлены и на предметы школьной программы, и на межпредметные связи. У них часто первый тур носит заочный характер и пишется по интернету. Поэтому для ребенка начальный уровень участия в такой олимпиаде предельно упрощен и доступен. Но победителя определяет очный тур, и только по его итогам определяются льготы.

Участие в «олимпиадах из перечня» является бесплатным и не требует никаких предварительных вступительных взносов.

Олимпиады - вообще отличное место для приложения сил неравнодушных родителей. Детям самостоятельно, особенно в самом начале этого процесса, особенно в среднем звене, может оказаться сложно в него включиться – не потому, что дети чего-то не могут, а потому, что они не видят, чем это может закончиться.

Как олимпиады влияют на поступление в вуз?

Олимпиады школьников прописаны в правилах приема в высшие учебные заведения.

В соответствии с действующим в настоящее время Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, который утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. N 1147 (в 2017 году действует в редакции от 29 июня 2016 года) право на прием в вуз без вступительных испытаний имеют победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады.

Кроме того, победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки РФ («олимпиад из перечня»), в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляются следующие особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников:

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников;

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой и (или) профессиональной направленности (право на 100 баллов).

Каждая организация высшего образования сама по своему решению устанавливает, по каким уровням олимпиад и (или) по какому перечню олимпиад предоставляется каждое из указанных прав и преимуществ, а также устанавливает по каждой олимпиаде (по каждому уровню олимпиад), за какие классы обучения по общеобразовательной программе должны быть получены результаты победителя (призера) для предоставления соответствующего особого права или преимущества.

Для использования льготного права по «олимпиадам из перечня» каждый вуз каждый год устанавливает минимальное количество баллов ЕГЭ, при которых такие льготы будут действовать. Данное количество баллов в настоящий момент не может быть меньше 75.

Итак, резюмируем обращение к нормативным документам:

- победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников (обратим еще раз внимание – не школьного и даже не районного этапа, а только федерального заключительного ее этапа) на специальности, по которым профильным является предмет, по которому они так удачно поучаствовали в ВОШ, поступают в вузы без вступительных испытаний, то есть абсолютно без учета результатов ЕГЭ, в течение 4 лет с момента получения диплома победителя или призера;

- победители и призеры олимпиад школьников, включенных в перечень, утвержденный Министерством образования, при условии сдачи ЕГЭ по данному предмету на 75 баллов и более, могут рассчитывать на поступление в вуз на соответствующую специальность или без вступительных испытаний (в обиходе – БВИ), или с зачетом 100 баллов по экзамену. Но надо внимательно читать правила приема в конкретный вуз в конкретном году, так как вуз сам выбирает, за какие классы давать такую льготу, а также по каким именно олимпиадам (они бывают трех уровней – I, II и III).

В принципе есть за что бороться, правда? Тем более, что участие в «олимпиадах из перечня» вообще никак не связано со школой и может от самого начала до самого конца курироваться семьей, а следовательно, доступно и детям на семейном обучении, и детям, у которых существуют сложности во взаимодействии со школьными педагогами.

Может возникнуть резонный вопрос – о, раз олимпиады действительны 4 года, то можно начинать побеждать в них в 7 классе, а лучше прямо в 11 классе для надежности? Да, верно, победы в 6 классе пойдут у ребенка только в «портфолио» и не повлияют на поступление. Но вернемся к тому, с чего начали – олимпиады не рассчитаны на проверку знаний школьной программы или на ловкость нахождения ответов в интернете. Задания там другие. Задания трудные. И эти задания надо как минимум научиться понимать и решать. Вероятность того, что человек никогда не участвовал в олимпиадах, а в 11 классе решил, что ему это надо для поступления, поучаствовал и с легкостью стал победителем, объективно говоря, не очень велика. А вот постепенно подойти к этому результату – вполне даже возможно.

Стоит ли платить деньги за олимпиаду?

Платность олимпиады означает, что оргкомитет не финансируется из бюджетных средств или из средств высшего учебного заведения-организатора.

Хороши или плохи платные олимпиады? Как правило, они несколько слабее в части сложности заданий и в части организации проведения. То есть, возможно, для начальной школы или для создания ситуации успеха в среднем звене они подходят как ступенька в освоении олимпиадных алгоритмов. Но не следует ждать от них чудес. И конечно, они не дают никаких льгот при поступлении.

Наверное, если родители принимают решение заплатить за олимпиаду ребенка, лучше это делать в отношении тех олимпиад, которые существуют уже не первый год. И если у олимпиады есть только заочный тур, то качество ее заданий будет ниже, чем у олимпиады с очным туром.

Где об олимпиадах можно прочитать в интернете

Официальный сайт Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ, в просторечии Всеросс): http://минобрнауки.рф/олимпиада/об-олимпиаде

Неофициальный сайт, замечательно отслеживающий информацию о Всероссе, а также являющийся великолепным интегратором информации о школьных олимпиадах вообще: http://olimpiada.ru/main

Официальный сайт, на котором ежегодно публикуется перечень олимпиад, порядок проведения которых определяется Минобразом – «олимпиад из перечня»: http://www.rsr-olymp.ru (Обратите внимание на то, что «олимпиады из перечня» ежегодно меняются, кроме того, у них может поменяться уровень.)

Примерно так на сайте администрации города Екатеринбурга выглядит информация о фестивале «Юные интеллектуалы Екатеринбурга»: https://екатеринбург.рф/жителям/образование/новости/1288

Дворец молодежи (Екатеринбург) является организатором регионального этапа ВОШ в Свердловской области: http://dm-centre.ru/rosolymp

Сайт олимпиады «Русский медвежонок»: http://www.rm.kirov.ru

Сайт олимпиады по математике «Кенгуру»: http://russian-kenguru.ru/konkursy/kenguru

Сайт Международной олимпиады по основам наук, проводимой Домом учителя (Екатеринбург), коммерческая: https://urfodu.ru/ru/

Татьяна Вакалюк,

мама призера Всеросса, победителя и призера перечневых олимпиад 1, 2 и 3 уровней