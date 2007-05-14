Пора в школу: Хочу писать правильно!

http://www.detiseti.ru/

Ловите момент!

Родители, чье чадо регулярно приносит из школы двойки, хоть раз в отчаянии думали: "Может, ребенок просто ленится, а мы из кожи вон лезем, чтобы сделать из него образованного человека?".

Теперь вы можете снять с сына или дочери необоснованные подозрения. Оказывается, ребенок с нормальным интеллектом, слухом и зрением может писать неграмотно из-за незрелости некоторых отделов мозга, отвечающих за двигательные функции рук, речевое внимание, пространственную ориентировку. Специалисты подсчитали: сегодня такая незрелость в той или иной степени наблюдается у 70% детей. Чаще всего страдают базально-лобные отделы - они первые принимают информацию от органов чувств и передают ее дальше в высшие отделы центральной нервной системы. Если интенсивность этого процесса снижена, отделы коры головного мозга, обеспечивающие хранение и переработку информации, находятся в полу спящем состоянии. Именно это может стать причиной низкого уровня грамотности, плохого почерка и неудовлетворительного поведения на уроках.

Кроме того, уровень грамотности зависит от работы больших полушарий головного мозга, от их взаимодействия. Правое полушарие отвечает за целостный образ, скажем, того или иного предмета, а левое - за правильное его название и написание. Бывает так, что доминирует правое полушарие, а левое недоразвито - вот вам и не такой уж редкий случай активного школьника с ярким воображением - и абсолютно неграмотного.

"Дремлющие" отделы головного мозга когда-нибудь созреют, но, увы, может быть слишком поздно: ребенок упустит многое из школьного материала. Но гораздо хуже то, что из-за недостаточности мозговой деятельности страдают поведение, ловкость движений, усидчивость и даже физическое здоровье, не говоря уже о памяти и внимании. Поэтому главное - не закрывать глаза на проблему и не упустить момент: мозг пластичен до 12 лет, и в этом возрасте изъяны довольно легко поправимы.





Сигнал "нужна помощь"

Некоторые ошибки свидетельствуют о незрелости структур головного мозга. Если вы заметили их у своего ребенка, обязательно обратитесь к нейропсихологу.

Отсутствие пропусков между словами и предложениями

Несоблюдение границ полей в тетради и правил переноса

Зеркальное письмо: буквы "б", "в", "э", "з", цифры Ч", "3", "5" перевернуты в другую сторону

Повторение одной и той же буквы ("пироп" вместо "пирог")

Замена букв по кинетическому сходству (б-д - "колодок"; ж-х - "мужомор"; и-у - "клумат"; т-п - "пигр")

Ошибки в ударных слогах ("учетель" вместо "учитель")

Пропуск букв, недописывание слов и букв, перестановка слогов ("гамазин" вместо "магазин")

Забывание редко встречающихся букв ("ъ", "э")

Про придумку

Чтобы отработать правописание безударных, вместе с ребенком Придумывайте забавные рассказы на эти правила. Такие, как мини-сказка про Пре и При.

Жила-была Придумка. Она очень любила Придумывать всякие наряды. Как-то раз Придумала она себе платье. Примерила - неПриятно. Присела Придумка, Призадумалась. Решила Пристрочить к платью кружева. Пришила и Пришла показать Пре. "Прелестно, Превос ходно!" - ответила Пре. Придумка Припрыгнула, Притопнула, При хлопнула, Прильнула к Пре и сказала, что в следующий раз она Придумает что-нибудь специально для Прекрасной Пре. "Премного благодарна", - ответила Пре .





Заметки в тетрадь

Очень полезно каждое утро растирать ребенку шейную и затылочную зоны жестким полотенцем.

Приучите сына или дочь ежеутренне принимать контрастный душ.

Полезная пища для ума - бананы.

Поговорите с учителем, попросите не писать замечания в тетрадь, чтобы не травмировать ребенка.

Проследите за тем, чтобы ваш школяр как можно больше времени проводил на свежем воздухе при дневном свете.

Очень полезен белый цвет, как в окружении (снегопад, прогулки по зимнему лесу), так и в одежде.

Учить или лечить?

Что предпримет любящий родитель, желая научить грамотности своего отпрыска? Сделает ему строгое внушение по поводу "разболтанности"; нарисует картину страшного будущего всех двоечников; наймет репетитора. К тому же, чего доброго, засадит беднягу под домашний арест: никаких кино, театров и гостей, пока двойки не исправит!

Не исправит. Подобными методами вы лишь нанесете ребенку тягчайшую моральную травму. Он и так переживает из-за плохих отметок, а если еще и вы, самый близкий человек, лишите его своей любви и уважения, у него может развиться депрессия, отчаяние, стремление к самоизоляции. Тут уж не до учебы. К тому же вид исчерканных красной ручкой тетрадей сначала вызывает у ребенка нежелание выполнять домашнее задание, а потом и посещать уроки, на которых он предстает в таком невыгодном свете. А ведь пока школьник сам не захочет научиться писать, ему не поможет даже опытнейший педагог.

Сперва надо искоренить в ребенке страх сделать ошибку, пробудить желание писать правильно, а уже потом переходить к лечению непосредственной причины неграмотности.





Музыканты и ушуисты

Иногда бывает достаточно создать благоприятные условия, чтобы мозг компенсировался самостоятельно. Прежде всего почаще вывозите ребенка за город - не только на каникулы, но и на выходные. На природе мозг насыщается кислородом, яркие впечатления снимают негативные реакции. А это так важно!

Во-вторых, поощряйте сына или дочь лишний раз поиграть со сверстниками, а не сидеть за компьютером; особенно полезны игры, правила которых выдумывают и дополняют сами дети.

В-третьих, пусть занимается физкультурой. Один из самых полезных видов - китайская гимнастика у-шу: с ее помощью ребенок учится контролировать положение своего тела, а это положительно сказывается и на поведении в целом. К тому же в у-шу много дыхательных упражнений, стимулирующих развитие подкорки мозга.

Замечательно, если ваше чадо играет на каком-нибудь музыкальном инструменте. Это развивает моторику рук, а благодаря задействованию в игре всех пальцев активизируются оба полушария мозга.

Помощь на дому

Этими мерами проблема не решается? Нужна помощь специалиста. Обращайтесь не просто в психологическую консультацию, а в один из центров нейропсихологии. Если же подобных центров в вашем городе нет, придется взяться за дело самим. Приведенные ниже рекомендации обязательно помогут, если будете следовать им регулярно и не второпях. Кстати, эти упражнения - прекрасное подспорье, если ваш школьник занимается с репетитором.

1. Если ребенок пропускает буквы, проводите "волшебные диктанты", в которых слова пишутся не буквами, а черточками: каждая буква - черточка.

2. Недописывает окончания? Поможет такой же диктант, но окончания пусть пишет буквами (например, "здоровый" - "------ый"). Если ребенок делает ошибки в суффиксах и окончаниях, предложите ему поиграть: придумывать слова на предпоследнюю букву (вы говорите "слон", ребенок - слово, начинающееся на "о").

3. В случае, если школьник путает буквы, надо создать их устойчивый образ. Вырежьте вместе с ним алфавит из бархатной бумаги, скрутите из проволоки, слепите из пластилина, а затем пусть он с закрытыми глазами угадывает их на ощупь. Очень эффективна известная пляжная забава: вы пишете буквы на спине или ладони ребенка, а он угадывает.

4. Предложите придумать и нарисовать картинки, в которых акцент сделан на проблемных буквах (например, "корова" - корова с глазами в виде букв "о", "интеллигент" - рожица, у которой в каждом глазу по одной букве "л").

5. Не заставляйте школяра сидеть над одним упражнением больше 20 минут: результат только ухудшится. Пусть отвлечется на что-нибудь, чтобы дать напряженному отделу мозга отдохнуть, а потом продолжает.

6. Чтобы ребенок не утомлялся, поставьте в его комнату арома-лампу с эфирными маслами бергамота или можжевельника. Или просто заварите в чашке лавровый лист и поставьте на письменный стол.



А главное - все занятия должны проходить только в форме игры и только с добровольного согласия ребенка, а не путем насильственной ежедневной зубрежки. Давайте поможем нашим детям быть счастливыми!