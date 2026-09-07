Подростковая мода: что носят наши дети вне школы

Дорогие девочки, всем привет!

А ваш подросток следит за модой и периодически говорит: «Мам, ты ничего не понимаешь»? Я не понаслышке знаю, у самой дома такой 14-летний парень. Поэтому я, как стилист, предпочитаю наблюдать со стороны, иногда направлять и очень аккуратно делать вид, что это вообще-то была его идея.

Мы с вами были подростками в другое время. Другие тренды, другие магазины, другая покупательская способность и, главное, совершенно другое количество вещей вокруг. Сегодня дети живут в настоящем вещевом изобилии: маркетплейсы, масс-маркет, винтаж, локальные бренды, Пинтерест, ТикТок - вдохновение буквально везде.

И это одновременно хорошо и не очень. С одной стороны, у подростка огромный выбор. С другой - иногда этот выбор хочется слегка ограничить, особенно когда ребенок надевает что-то, на что мама смотрит и думает: «А точно так надо было?».

Но подростковая одежда - это уже не просто «что модно». Это способ показать характер, свое настроение и то самое «я». Поэтому комфорт, свобода и индивидуальность здесь часто важнее маминых представлений о прекрасном. Давайте разберемся, что сейчас происходит в подростковой моде.

Широкие джинсы, карго и джоггеры

Узкие джинсы, кажется, окончательно отправились в архив - по крайней мере, пока подростки не решат вернуть их обратно через десять лет и назвать винтажом. Сегодня в гардеробе царят широкие модели, baggy jeans, карго с накладными карманами и объемные джоггеры. Носим их с футболками, худи, олимпийками, рубашками и короткими топами.

Обувь - отдельная история

У девочек и мальчиков свои фавориты, но общая тенденция одна: обувь должна быть заметной и удобной. В кроссовках снова популярны Adidas Samba, Puma Speedcat, Nike Cortez, New Balance, Converse и Vans. У девочек к ним добавляются балетки и Mary Jane - особенно в сочетании с носками или гольфами. И вот здесь подростки прекрасно умеют смешивать несмешиваемое. Романтичная юбка плюс кроссовки? Конечно. Платье плюс грубые ботинки? Почему бы и нет.

Стиль 90-х

Мода снова решила вспомнить молодость наших родителей. Винтаж, потертый деним, оверсайз, спортивные олимпийки, многослойность и вещи с эффектом «я нашла это в шкафу у старшего брата». И чем менее идеально сидит комплект, тем интереснее. Специально потертые джинсы, растянутый свитер, футболка поверх лонгслива - все это как раз про ту самую расслабленность.

А девочки снова захотели быть женственными

Но, конечно, по-своему. Юбки-баллоны, длинные юбки, кружево, банты, гольфы, романтичные топы - все это возвращается в подростковые гардеробы. Главный секрет - не превращать образ в костюм из школьного утренника. Романтичную юбку отлично уравновесят кроссовки, грубые ботинки, объемный свитер или большая спортивная куртка.

Аксессуары решают все

И вот здесь подросткам есть где разгуляться. Бейсболки, большие наушники, брелоки на сумках, подвески, множество колец, браслеты, объемные сумки - все это помогает сделать образ своим. Причем иногда именно аксессуары превращают самый простой комплект из джинсов и футболки в тот самый «вау, как ты это придумала?». Хотя подросток, конечно, ответит: «Да я просто надела».

А теперь немного про стили. Потому что сегодня подростковая мода настолько разнообразна, что одного правильного направления просто не существует.

Clean girl/clean boy или чистый стиль- минимализм, спокойные цвета, прямые джинсы, базовые футболки, поло, кардиганы, кеды и аккуратные аксессуары. Вещи выглядят просто, но образ собранный. Идеальный вариант для тех, кто не хочет выглядеть так, будто очень старался.

Sport casual (спортивный кэжуал) - худи, джоггеры, широкие футболки, олимпийки, бейсболки, кроссовки. Комфорт на первом месте, но это уже не просто спортивный костюм, а продуманный городской образ.

Винтаж - деним, кожаные куртки, старые спортивные вещи, футболки с принтами, винтажные олимпийки и вещи с историей. Здесь как раз отлично работают секонд-хенды и винтажные магазины.

Y2K - привет из конца 90-х и начала 2000-х, который наши дети почему-то считают очень свежей идеей. Короткие топы, широкие джинсы или брюки с низкой посадкой, мини-юбки, джинсовые вещи, яркие очки, блестящие детали и маленькие сумки.

Можно вспомнить и знаменитые образы Бритни Спирс и Пэрис Хилтон, но адаптировать их к сегодняшнему дню: например, добавить к широким джинсам укороченный топ, объемную сумку и кроссовки. А если мама говорит: «Я это уже носила», поздравляю - ваш ребенок случайно открыл ваш архив.

Минимализм - спокойная цветовая гамма, простые силуэты, минимум принтов и деталей. Хорошая база: широкие брюки, футболки, рубашки, свитеры, жакеты.

Coquette (кокетливый стиль) - противоположность минимализму. Банты, кружево, балетки, жемчужные детали, нежные оттенки, юбки и романтичные блузки. Главное - не превращать все сразу в один огромный бант. Хотя подросток, возможно, будет другого мнения.

Darkcore (темная эстетика) - эстетика для тех, кому хочется больше драматичности. Черный цвет, объемные худи, широкие джинсы, кожа, массивная обувь, серебряные украшения и многослойность.

И это далеко не весь список. Есть еще gorpcore (горпкор), streetwear (стритвир), преппи и множество направлений, которые мы с вами можем даже не успеть запомнить до следующего сезона.

Пожалуй, главный тренд подростковой моды сегодня - найти стиль, который отражает именно тебя. Подростки выбирают уже не просто вещи. Они выбирают возможность выглядеть не как все.

Поэтому, дорогие родители, не спешите выбрасывать любимые ребенком широкие джинсы только потому, что вам кажется, что «в них можно жить». Лучше помогите собрать из них классный образ.

Не пытайтесь полностью изменить стиль подростка. Направляйте, предлагайте, обсуждайте, иногда мягко спасайте от совсем уж отчаянных экспериментов. Но оставляйте пространство для собственного выбора.

Потому что наша главная задача - не вырастить ребенка, который всегда одет «как надо». А помочь ему однажды понять, как именно он хочет выглядеть.

Ну а если завтра ваш подросток выйдет из дома в огромных джинсах, трех цепочках и куртке, которую вы готовы были выбросить еще в прошлом году, просто глубоко вдохните. Возможно, перед вами не модная катастрофа. Возможно, это просто стиль.

В обзоре представлены модели с сайтов lamoda.ru, befree.ru, gloria-jeans.ru.