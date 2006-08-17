Учебные программы

Родителям будущих первоклассников посвящается…

Часто слышишь: «Мы занимаемся по Виноградовой..», «А у нас в классе учат по Занкову». К сожалению, большинство родителей могут лишь назвать автора учебной программы, другие скажут «нам ее хвалили», третьи, может быть, расскажут о конкретных плюсах и минусах. Но в целом же, рядовой родитель с трудом понимает, чем различаются все эти программы. И не удивительно. Действительно сложно пробраться сквозь научный стиль и терминологию педагогических текстов.

Так что давайте будем ВМЕСТЕ разбираться и пытаться понять .

Во-первых, существует ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА и ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА.

Систем всего три: система Занкова (развивающая), система Эльконина-Давыдова (развивающая) и традиционная.

Программ же значительно больше. Кроме официально признанных, существует множество экспериментальных систем, а также авторских, внутришкольных, которые мы не будем рассматривать в данной статье.

Схематично это будет выглядеть примерно так:

Все одобренные Минобразом системы и программы отвечают главному требованию: они позволяют ученику усвоить ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ знаний. Авторство же проявляется в способах подачи материала, дополнительной информации, организации учебной деятельности.

У каждой системы и программы есть свой автор, так сказать, идейный вдохновитель. Но это не означает, что все учебники по всем предметам написаны только им одним . Конечно же, над составлением УМК (Учебно-Методического Комплекта) трудился целый коллектив! Поэтому фамилии на учебниках ваших детей, естественно, будут разные. Но, несмотря на «коллективное творчество», все учебники в рамках одной программы имеют единые:

Цель (т.е. тот результат, который должен получиться, те качества, которыми в итоге должны обладать выпускники, проучившиеся по той или иной программе)

(т.е. тот результат, который должен получиться, те качества, которыми в итоге должны обладать выпускники, проучившиеся по той или иной программе) Задачи (т.е. те шаги, при помощи которых достигается поставленная цель)

(т.е. те шаги, при помощи которых достигается поставленная цель) Принципы (т.е. особенности организации обучения, подачи материала, выбора методов, которые и отличают одну программу от другой).

(т.е. особенности организации обучения, подачи материала, выбора методов, которые и отличают одну программу от другой). Содержание (по сути – тот самый учебный материал, который будет усваивать ребенок в процессе обучения. Например, содержание образования по филологии, по математике, по обществознанию и по естествознанию. В этой части программы отличаются тем, что одни ограничиваются государственным стандартным минимумом, другие включают различные дополнительные знания, понятия, литературу, а так же порядком подачи учебного материала, который неразрывно связан с принципами.)

Нет плохих или хороших программ. Все рассматриваемые в статье программы одобрены Министерством образования. И развивающая система ничем не лучше и не хуже традиционной. На самом деле, каждая система рассчитана на определенный склад ума, или, иначе говоря, способ восприятия и умственной обработки информации. А эти процессы у каждого ребенка индивидуальны. Как обмен веществ, или скажем, цвет волос . Поэтому в описание каждой программы мы ввели раздел «Особенности, которые позволят ребенку успешно учиться по данной программе», где будем описывать те качества, которыми желательно обладать ребенку для того чтобы показывать высокие результаты, не перенапрягаясь при этом.

Ниже мы иногда будем приводить примеры школ, обучающих по той или иной программе, но на самом деле, разные классы одной и той же школы могут учиться по разным программам, особенно там, где выбор программы осуществляют сами учителя. И это даже хорошо. Разные программы и системы требуют от детей разных начальных знаний и навыков, да и от личных качеств учителя во многом зависит, сможет ли он реализовать программу в полном объеме. Поэтому учитель выбирает программу, которая позволит ему работать именно в сложившейся обстановке именно с данным коллективом.

Система образования Занкова

По ней, например, учатся в школах №35, №70 и еще множестве школ.

В 1995 - 1996 гг. система Л.В. Занкова признана как параллельная государственная система начального обучения.

Цель: общее развитие учащихся, которое понимается как развитие ума, воли, школьников и как надежная основа усвоение ими знаний, умений, и навыков.

Задачи: Одна из важнейших задач - воспитание у младшего школьника отношения к себе как к ценности. Обучение должно быть ориентировано не столько на весь класс как единое целое, сколько на каждого конкретного ученика. При этом ставится цель не "подтянуть" слабых учеников до уровня сильных, а раскрыть индивидуальность и оптимально развить каждого школьника, независимо от того, считается ли он в классе "сильным" или "слабым".

Принципы: самостоятельность учащегося, творческое постижение материала. Учитель не выдаёт школьникам истины, а заставляет до них «докапываться» самим. Схема обратная традиционной: сначала даются примеры, а учащиеся сами должны сделать теоретические выводы. Усвоенный материал также закрепляется практическими заданиями. Новые дидактические принципы этой системы — это быстрое освоение материала, высокий уровень трудности, ведущая роль теоретических знаний. Постижение понятий должно происходить в понимании системных взаимосвязей.

Ведется систематическая работа над общим развитием всех учащихся, в том числе и сильных, и слабых. Важным считается осознание школьниками своего процесса учения.

Содержание: более богатое, обеспечивающее многообразие видов деятельности учащихся. Обогащено содержание обычных, общепринятых в школе предметов - русского языка и чтения, математики и трудового обучения. Большое значение имеет самостоятельная деятельность учащегося по получению знаний.

Особенности, которые позволят ребенку успешно учиться по данной программе: готовность работать в высоком темпе, способность к рефлексии, самостоятельному поиску и усвоению информации, готовность проявить творческий подход при решении поставленной задачи.

Система образования Эльконина-Давыдова

Если Занков учит на большой скорости, то Давыдов следует поговорке "тише едешь - дальше будешь".

Образовательная система Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова имеет уже более чем 40-летнию историю существования: сначала в виде разработок и экспериментов, а в 1996 году Решением Коллегии Министерства образования РФ образовательная система Эльконина-Давыдова была признана одной из трех государственных систем, наравне с традиционной системой и системой развивающего обучения Л.В.Занкова.

Цель: формирование системы научных понятий, учебной самостоятельности и инициативности. Развитие в ребёнке умения необычно и глубоко мыслить

Задачи:

сформировать у выпускников начальной школы способности к рефлексии, которая в младшем школьном возрасте обнаруживает себя через: знание о своем незнании, умение отличать известное от неизвестного; умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для успешного действования; умение рассматривать и оценивать собственные мысли и действия «со стороны», не считая свою точку зрения единственно возможной; умение критично, но не категорично оценивать мысли и действия других людей, обращаясь к их основаниям.

которая в младшем школьном возрасте обнаруживает себя через: развить способности к содержательному анализу и содержательному планированию.

Сформированность этих способностей обнаруживается, если: - учащиеся могут выделить систему задач одного класса, имеющих единый принцип их построения, но отличающихся внешними особенностями условий (содержательный анализ); - учащиеся могут мысленно построить цепочку действий, а затем слитно и безошибочно их выполнить.

развить творческий потенциал, воображение учащегося.

Принципы:

Основной принцип этой системы — научить детей получать знания, искать их самостоятельно, а не заучивать школьные истины. Предметом усвоения являются общие способы действия – способы решения класса задач. С них начинается освоение учебного предмета. В дальнейшем общий способ действия конкретизируется применительно к частным случаям. Программа устроена так, что в каждом последующем разделе конкретизируется и развивается уже освоенный способ действия. Освоение общего способа начинается с предметно-практического действия. Ученическая работа строится как поиск и проба средств решения задачи. Поэтому суждение ученика, отличающееся от общепринятого, рассматривается не как ошибка, а как проба мысли.

Содержание: разработаны учебники по всем предметам, изучаемым в начальной, средней и старшей школе.

Особенности, которые позволят ребенку успешно учиться по данной программе: те же, которые были описаны для программы Занкова. Исключение: работать в быстром темпе вряд ли придется. Скорее пригодится основательность, внимание к мелочам, способность обобщать.

Школа 2100 (Школа 2000, программа Петерсона)

Программа направлена, прежде всего, на развитие и совершенствование традиционного содержания образования.

Цель: обеспечить естественную и эффективную интеграцию ребенка в общество.

Задачи:

сформировать готовность к производительному труду

сформировать готовность к дальнейшему обучению и – более широко – вообще к непрерывному образованию.

и – более широко – вообще к непрерывному образованию. вырастить естественно-научное и общегуманитарное мировоззрение.

обеспечить определенный уровень общекультурного развития. Примером может служить формирование (выращивание) у школьника умений адекватного художественного восприятия хотя бы литературы

Примером может служить формирование (выращивание) у школьника умений адекватного художественного восприятия хотя бы литературы сформировать определенные личностные свойства, обеспечивающие его успешную социально-психологическую адаптацию в обществе, успешную социальную активность и успешное социально-личностное развитие

предоставить максимальные возможности для формирования у ученика установки на творческую деятельность и умений творческой деятельности

сформировать знания, установки и базисные умения педагогической деятельности.

Принципы:

Принцип адаптивности . Школа стремится, с одной стороны, максимально адаптироваться к учащимся с их индивидуальными особенностями, с другой – по возможности гибко реагировать на социокультурные изменения среды.

Принцип развития . Основная задача школы – это развитие школьника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и готовность личности к дальнейшему развитию.

Принцип психологической комфортности . Сюда относится, во-первых, снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса: Во-вторых, данный принцип предполагает создание в учебном процессе раскованной, стимулирующей творческую активность школьника, атмосферы.

Принцип образа мира . Представление школьника о предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. В результате учения у него должна сложиться своего рода схема мироустройства, мироздания, в которой конкретные, предметные знания занимают свое определенное место.

Принцип целостности содержания образования . Иными словами, все «предметы» взаимосвязаны между собой.

Принцип систематичности . Образование должно быть систематично, соответствовать закономерностям личностного и интеллектуального развития ребенка и подростка и входить в общую систему непрерывного образования.

Принцип смыслового отношения к миру . Образ мира для ребенка – это не абстрактное, холодное знание о нем. Это не знания для меня: это мои знания. Это не мир вокруг меня: это мир, частью которого я являюсь и который так или иначе переживаю и осмысляю для себя.

Принцип ориентировочной функции знаний . Задача общего образования – помочь формированию у ученика ориентировочной основы, которую он может и должен использовать в различных видах своей познавательной и продуктивной деятельности.

Содержание: программы и учебники по всем предметам с 1 по 11 класс, а так же для детского сада.

Особенности, которые позволят ребенку успешно учиться по данной программе: Так как программа, по задумке авторов, перекликается с системой Эльконина-Давыдова, пригодятся все те качества, которые были описаны выше. Но так как это все же традиционная программа, рассчитанная на «среднего ученика», практически любой ребенок сможет по ней успешно учиться.

«Школа России» (Плешаков)

По ней учатся, например, в школе №84.

Это тот комплект для начальной школы, по которому мы все учились, с некоторыми изменениями.

Цель: Воспитание школьников как граждан России. Школа России должна стать школой духовно-нравственного развития.

Задачи: Главное назначение начальной школы, по мнению авторов – воспитательное. Отсюда и задачи:

развитие у ребенка человеческих качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности: доброты, терпимости, ответственности, способности сопереживать, готовности помогать другому

обучение ребенка осознанному чтению, письму и счету, правильной речи, привить определенные трудовые и здоровьесберегающие навыки, обучить основам безопасной жизнедеятельности

формирование естественной мотивации учения

Принципы: Фундаментальность, надежность, стабильность, открытость новому.

Проблемно-поисковый подход. Он предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном.

Содержание: Учебники для 1-4 классов, выпускаемые издательством «Просвещение». Издательством «Просвещение» д. Комплект охватывает все образовательные области.

Особенности, которые позволят ребенку успешно учиться по данной программе: Никаких особых качеств от ребенка не требуется. Конечно, чем больше способностей развито у ребенка, тем лучше. Например пригодится способность к самооценке, готовность работать в проблемных ситуациях. Но по данной программе хорошо учатся даже самые неподготовленные к школе детки.

Более подробная информация:

К сожалению, своего сайта у авторов данной программы нет. Поэтому залазим в Яндекс, задаем в поиске «Школа России» и смотрим все, что найдется – от обоснования проекта этой учебной программы до примеров уроков.

«Гармония» под редакцией Н.Б. Истоминой

Эта система соотносится с основными идеями развивающего обучения и в частности с системой Занкова, в которой Наталья Борисовна Истомина сама очень долго работала.

Цель: многостороннее развитие ребенка, комфортное обучение, подготавливает мыслительный аппарат ребенка к дальнейшему обучению. Преодоление различий между традиционной и развивающей схемой обучения.

Задачи: обеспечить понимание ребенком изучаемых вопросов, создать условия для гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создать для каждого ученика ситуации успеха в познавательной деятельности.

Принципы: организация учебной деятельности учащихся, связанная с постановкой учебной задачи, с ее решением, самоконтролем и самооценкой; организации продуктивного общения, которое является необходимым условием формирования учебной деятельности; формирование понятий, обеспечивающих на доступном для младшего школьного возраста уровне осознание причинно-следственных связей, закономерностей и зависимостей.

Содержание: учебники по всем учебным предметам с 1 по 4 класс. Многие родители и педагоги отмечают очень хорошую подачу курса русского языка и литературы.

Особенности, которые позволят ребенку успешно учиться по данной программе: требования к особенностям мыслительного процесса ребенка вытекают из заявленной автором связи с системой Занкова. Но как всякая традиционная система, данная программа смягчает требования, предъявляемые к ученику программой Занкова.

«Начальная школа 21 века» (Виноградовой)

Цель: организация учебной деятельности младших школьников таким образом, чтобы обеспечить комфортные условия для развития ребенка в процессе усвоения знаний, умений и навыков.

Задачи:

формирование основных компонентов учебной деятельности (если обсуждать позицию школьника, то это ответ на вопросы "зачем я учусь", "что я должен делать, чтобы решить эту учебную задачу", "каким способом я выполняю учебную задачу и как я это делаю", "каковы мои успехи и что у меня не получается").

организация учебного процесса таким образом, чтобы обеспечить ситуацию успеха для каждого ученика и возможность обучаться в индивидуальном темпе.

Принципы: основной принцип обучения: начальная школа должна быть природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать типологические и индивидуальные особенности их познавательной деятельности и уровень социализации. Школьник - не просто "зритель", "слушатель", а "исследователь".

Содержание: в соответствии с главным принципом (природосообразности) особое внимание авторы уделили реализации функции "мягкой" адаптации детей к новой деятельности. Разработана система использования ролевой игры в обучении, которая дает возможность развивать различные грани ролевого поведения, а значит воображение и творчество ученика. Во всех учебниках предусмотрено дополнительное учебное содержание, дав возможность каждому работать в соответствии со своими возможностями (например, введение в учебник с самого начала обучения интересных текстов на материале полного алфавита для хорошо читающих детей).

Особенности, которые позволят ребенку успешно учиться по данной программе: исходя из принципов, можно предположить, что по данной программе будет комфортно обучаться детям, которым требуется мягкая адаптация ко всему новому для них, будь то коллектив или вид деятельности. Во всех курсах предусмотрен длительный подготовительный период.

Выбор за нами. Надеюсь, нам с Вами удалось хотя бы приблизительно разобраться «что за зверь такой» - ПРОГРАММА. И теперь мы сможем осознанно подходить к выбору школы, класса, учителя. Примерно представляем себе, какие вопросы задать, чтобы оценить, сможет ли данный учитель в данной школе в полной мере реализовать принципы выбранной программы… Сможем правильно подготовить ребенка к началу школьных занятий, по возможности учитывая склонности и характер наших маленьких, но личностей.