В школу с «Лучом»: надежные материалы для вдохновения и отличных оценок

Впереди новый учебный год, полный ярких открытий и творческих побед. Подготовка к школе — это не только покупка ранца и тетрадей, но и выбор надежных материалов для творчества. Уроки изобразительного искусства и технологии требуют серьёзного подхода, и здесь на помощь приходят товары компании «Луч» — ведущего российского производителя с более чем 55-летней историей.

Почему родители выбирают «Луч»?

Компания из Ярославля уже более полувека производит продукцию, которая полностью соответствует современным стандартам безопасности и качества. Ассортимент бренда продуман до мелочей и закрывает все позиции из обязательного школьного списка. Кроме того, все материалы «Луч» сертифицированы и абсолютно безопасны для детей.

Чек-лист для подготовки к учебному году

Чтобы ничего не забыть перед 1 сентября, предлагаем свериться со списком необходимого:

Акварель и гуашь.

Кисти (пони, белка, синтетика) разных размеров.

Стакан-непроливайка и палитра.

Пластилин, доска для лепки и набор стеков.

Цветные и простые чернографитные карандаши.

Альбом для рисования, наборы цветного картона и бумаги.

Клей ПВА и клей-карандаш.

Ластик и точилка.

Линейка и геометрический набор.

Все предметы, необходимые для школы, производит компания «Луч». Выбирайте продукцию бренда и собирайте идеальный творческий арсенал, не ограничивая себя в выборе. Воплощением этих высоких стандартов стали товары разных серий, каждая из которых предлагает свой, тщательно продуманный подход к детскому творчеству и подготовке к школе.

«ZOO» — творчество будущего



Серия «ZOO» идеально подойдёт ученикам начальной школы, которые увлекаются животными и современными технологиями. Её главная особенность — приложение «МИР ZOO» с дополненной реальностью. Достаточно навести камеру смартфона на упаковку, и герои «оживают» прямо в комнате, становясь интерактивными друзьями ребёнка: с ними можно играть, фотографироваться и весело проводить время. Однако приложение не только развлекает, но и обучает: юные исследователи узнают много удивительных фактов о представителях Красной книги, а встроенные пошаговые мастер-классы помогут освоить техники лепки и рисования животных, делая процесс творчества ещё более увлекательным и познавательным.

Посмотреть видеоролик о возможностях серии «ZOO»

«Классика цвета» — бестселлер для всех

Серия «Классика цвета» —самый популярный школьный бренд «Луча». Серия подходит как ученикам начальной, так и средней школы. Узнаваемый яркий дизайн, универсальность и доступность делают «Классику цвета» беспроигрышным выбором. Главный секрет феноменальной популярности серии— самый широкий ассортимент. Благодаря такому разнообразию, родители могут легко собрать идеальный комплект.

«Фантазия» — серия, которая добавит творчеству особый блеск и шарм

Если базовые серии закрывают стандартные потребности, то «Фантазия» — это та самая «изюминка», которая превращает обычную школьную поделку в настоящий маленький шедевр. Это идеальное, яркое дополнение привычным материалам для тех, кто хочет выделиться. Совсем недавно серия получила абсолютно новый, дерзкий и современный дизайн: сочные, динамичные иллюстрации на глубоком чёрном фоне сразу притягивают взгляд. А ещё есть нежная, пастельная коллекция, которая вызывает настоящий восторг у подрастающих эстетов.

Но главное волшебство, конечно, внутри. Здесь собрана палитра для смелых экспериментов: классические оттенки гармонично соседствуют с яркими неоновыми и флуоресцентными цветами, а также с благородным металликом, золотом и серебром. Акварель, гуашь, пластилин, восковые мелки и карандаши «Фантазия» созданы для того, чтобы добавить детским работам вау-эффект, сделать школьный проект по-настоящему незабываемым, и помочь засиять каждой идее ребёнка.

Чековая акция «В школу с Лучом»

Компания «Луч» проводит большую чековую акцию «В школу с Лучом», которая продлится до 31 августа 2026 года. Все покупатели продукции бренда смогут не только подготовиться к новому учебному году, но и выиграть более 300 призов — ноутбуки, планшеты, умные часы и колонки, сертификаты маркетплейса, большие творческие наборы. Главный суперприз — семейное путешествие в парк аттракционов «Сочи Парк».



Чтобы стать участником, необходимо выполнить три простых шага:

1. Приобрести продукцию «Луч» на сумму от 250 рублей.

2. Зарегистрировать чек на сайте акции по ссылке Чем больше чеков, тем выше шансы на победу.

3. Участвовать в розыгрышах, которые проходят каждые две недели.



Бонусы для активных участников

Участники акции могут увеличить свои шансы на победу, получив дополнительные баллы — «Лучики», которые суммируются с основными и повышают вероятность выигрыша. Дополнительные баллы начисляются за покупку акварели «Луч» и подписку на официальное сообщество компании ВКонтакте

Все подробности акции, полный список призов и информация о победителях каждого розыгрыша публикуются на официальном сайте акции. Там же размещены полные правила акции и ответы на часто задаваемые вопросы.

Покупайте продукцию «Луч», регистрируйте чеки и выигрывайте! Всем удачи!

Где можно приобрести товары «Луч»?

Приобрести товары «Луч» можно в гипермаркетах Сима-ленд:

г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12

г. Екатеринбург, ТРЦ «Веер Молл», проспект Космонавтов, 108Д

г. Ревда, ТЦ «ДОМ», ул. Российская, 21

г. Нижний Тагил, ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31

Больше новостей, акций и полезной информации ищите в сообществе гипермаркета Сима-ленд во ВКонтакте

Готовьтесь к школе с удовольствием и вдохновением вместе с компанией «Луч»!

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