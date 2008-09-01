Валерий Нестеров: в будущем году в содержании образования кардинально ничего не изменится

В 1240 школах Свердловской области в этом году будут учиться более 386 тысяч школьников, из них - свыше 40 тысяч первоклассников, из них 6,8 тыс. пойдет в сельские школы. На 26 августа 2008 года было принято городскими и районными комиссиями 94,7% общеобразовательных школ.

О том, как прошла подготовка к новому учебному году рассказал Министр общего и специального образования Свердловской области Валерий Нестеров:

Как вы оцениваете готовность школ области к новому учебному году?

Стоит отметить, что готовность школ достаточно высокая. Из областного бюджета выделены субсидии бюджетам муниципальных образований в объеме 143 млн. 672 тыс. рублей на капитальный ремонт зданий, приведение их в соответствие пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства, а в 2007 году эта сумма составила 85 млн. 913 тыс. рублей.

В бюджетах муниципальных образований на 2008 год предусмотрены средства на ремонт и оснащение образовательных учреждений в объеме 3,2 млрд. рублей (в 2007 году - 1,65 млрд. рублей). Объем финансовой помощи образовательным учреждениям со стороны шефствующих организаций и предприятий составил более 100 млн. рублей.

11 августа началась приемка школ. По состоянию на 26 августа 2008 года было принято городскими и районными комиссиями (Госпожнадзором) 94,7% общеобразовательных школ и 92% учреждений - Роспотребнадзором.

Появились ли какие-либо новые требования к школам или стандарты за прошедший год особо не изменились?

Надо сказать, что постоянно уделяется внимание безопасности организации образовательного процесса, начиная с момента лицензирования. Как известно, все общеобразовательные учреждения имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности. Эта лицензия не выдается без положительного заключения надзорных органов.

На сегодня автоматической пожарной сигнализацией оборудовано 92,5% школ, системой оповещения о пожаре - 87% школ, кнопками тревожной сигнализации - 61% школ, с этим дела обстоят хуже, поскольку не везде есть условия. Например, в некоторых случаях эти кнопки выводят на квартиру директора школы, на квартиру главы местной администрации, то есть толку от такой кнопки мало. Здесь нужны другие технические решения.

Что касается обеспечения учебниками, то это всегда в нашей области было хорошо, несмотря на, извините, выпендреж отдельных педагогов и школ, которые заставляют родителей покупать какие-то только им нужные учебники. Сумма на закупку учебников в этом году – это 169 млн. рублей. Сейчас осуществлена поставка 1 млн. учебников из запланированный 1.2 млн. таким образом, сейчас 82% из имеющихся учебников – новые, то есть не завершившие 4-летний период эксплуатации.

В вашу компетенцию так же входят и учреждения среднего специального образования. Как обстоят дела в этой сфере?

Очень сложно идет процесс набора в учреждения среднего специального образования. План установлен в 18 тысяч учащихся, а принято только 16. Наиболее качественный прием идет в реструктурированные учреждения. На заочные отделения прием продолжается до октября, так что план, наверное, все-таки будет выполнен. Тем не менее, это не снимает проблему с востребованностью в области рабочих специальностей.

Следующий год будет вообще особенно сложным, особенно со средним специальным образованием, потому что в этом году не будет выпуска из 9-го класса. То есть он будет составлять всего около 5 тысяч. И по новому закону о военной службе и воинской обязанности значительная часть учащихся — примерно 46 учебных групп — подлежат призыву в армию. Это несколько дестабилизирует ситуацию в сфере среднего специального образования.

А с чем вы связываете такую непопулярность специального образования?

Сложилось мнение о том, что получение высшего образования есть панацея, легкий способ обеспечить себе светлое будущее, но на сегодняшний день такое мнение ошибочно и даже вредно.

Сейчас качество образования в школах пытаются рассматривать с точки зрения количества поступления в высшие школы, а качество образования совсем в другом.

С высшим образованием, насколько известно, дела обстоят не в пример лучше…

Осуществлялся прием в 20 государственных, 1 муниципальный и 10 негосударственных вузов с государственной аккредитацией. Всего на дневное отделение принято около 10 тысяч студентов, свыше 15 тысяч было принято на платное обучение, несмотря на значительное увеличение стоимости обучения.

В этом году было сокращено бюджетное количество мест в ВУЗы по гуманитарным специальностям, прежде всего, экономическим и юридическим, при этом сокращение коснулось, в основном, непрофильных ВУЗов, которые несколько лет назад открывали у себя наиболее востребованные специальности, которые не являлись для них профильными.

Вместе с тем увеличилось количество мест по ряду технических и строительных специальностей. Наибольшее увеличение прошло в УрГУПС.

Само количество поступающих в ВУЗы по сравнению с прошлым годом практически не изменилось, поэтому соотношение между высшей, специальной и начальной школами продолжают оставаться примерно на том же уровне.

А какие результаты дал Единый Госэкзамен, который в этом году проводился уже в штатном режиме?

Прием в вузе в форме единого государственного экзамена в этом году проводился масштабно, так, во «вторую волну» сдавали вступительные экзамены около 8000 абитуриентов, из них почти 4000 сдавали экзамен по русскому языку, 1500 — по математике, 930 — по биологии и 696 — по литературе. При этом средний бал в ходе этой «второй волны» оказался на 5-7% ниже, чем результаты выпускных ЕГЭ в школах. Осуществлялся непосредственный контроль со стороны Федеральной Инспекции в сфере образования и науки, она проверяла высшие школы, средние профессиональные школы, наш региональный центр обработки информации и само областное министерство. И работа ВУЗов и Министерства образования по проведению ЕГЭ в этом году была оценена очень высоко. Поэтому мы полностью готовы к тому, что на следующий год по закону ЕГЭ будет введен в штатный режим, и я полагаю, что никаких чрезвычайных происшествий у нас по этому поводу не будет.

Есть в области некие проблемные районы, в которых не хватает кадров в школах?

«Проблемность» заключается в том, что идет некое старение педагогического состава. То есть примерно 21% преподавателей сейчас предпенсионного возраста. Что касается молодых специалистов, то в этом году мы ожидаем прихода 740 человек. Никакой катастрофы нет. Все общеобразовательные учреждения области имеют лицензию, а значит они выполняют образовательный государственный стандарт и преподают те предметы, которые входят в обязательный государственный перечень.

Что касается обеспеченности педагогическими кадрами, то наполненность составляет 99.2% — это фактически полная обеспеченность. Но мы испытываем некоторый дефицит учителей информатики, русского языка и музыки.

Я также не согласен с тем, что в некоторых школах начинают делить учителей по категориям, например, платить больше учителям математики и меньше учителям музыки. Кто вообще сказал, что математика важней музыки? Ведь мир правильно развивается на основе хорошего гуманитарного образования.

Сколько сейчас составляет зарплата педагога и молодого преподавателя? И когда произойдет переход на новую систему оплаты труда?

Средняя зарплата, учитывая и вспомогательный персонал, 9400 рублей. Средняя зарплата учителя — 14700 рублей, и 15300 рублей у учителя с классным руководством.

Переход на новую оплату труда многие связывают с экономией бюджетных средств. Но если вы посмотрите документы федерального или областного правительства, то главная задача перехода на новую систему — это изменение материального положения учителя в сторону его резкого увеличения.

С другой стороны, есть некоторые признаки, заставляющие думать, что мы пытаемся сэкономить. Однако за последнее время резко сократилось количество детей, поэтому странным выглядит вопрос, что у нас непропорционально сокращается число работников в системе образования. Сейчас оплата труда идет по количеству учебных часов, независимо от того, сколько детей сидит в классе. Поэтому мы хотим отказаться от такой несправедливой тарификационной сетки, которая не позволит нам в дальнейшем увеличивать заработную плату.

Новая система основана на другом показателе — «ученико-часе», то есть зарплата насчитывается в зависимости от того, со сколькими детьми работает учитель. В деревенских школах, где, понятно, учеников меньше, ставка «ученико-часа» вдвое больше городской. Однако на муниципалитеты эта норма распространяется в рекомендательной форме.

Самый ранний срок перехода на новую систему труда – ноябрь 2008 года, а полностью переход завершится к 2011 году. Фонд зарплаты увеличится на 2.5 млрд. рублей.

Сейчас в области появилось много трудовых мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья. Есть ли проблемы с привлечением их детей в школы?

Безусловно, мы занимаемся этим вопросом. В Екатеринбурге сейчас учится много детей мигрантов, и совсем недавно этот вопрос слушался у губернатора на совещании по делам национально-культурных автономий. В соответствии с нашими законами, любой ребенок, находящийся на территории Российской Федерации, независимо от гражданства родителей, имеет право на получение общего образования. И я не знаю таких фактов, когда бы детям мигрантов отказывали в приеме в школу.

Говорилось о том, что для детей мигрантов в школах введены дополнительные уроки русского языка как иностранного. Как в области с этим обстоят дела?

В Екатеринбурге востребованность в этом намного выше. А в области эта проблема остро не стоит, хотя мы к этому готовы, и все необходимые учебные документы, в том числе программы обучения русскому языку как иностранному, у нас имеются, и этим занимается институт межрегионального образования.



Многие школы сейчас находятся в довольно плачевном состоянии. Планируется ли строительство новых объектов?

Сейчас в капитальном ремонте нуждаются 29% школ. Но это не значит, что они аварийные. Что касается строительства новых школ, то мы должны вводить примерно по 10 тыс. новых мест в год наряду с капитальным ремонтом существующих школ.

При этом капитальные ремонты по целому ряду учреждений – бессмысленное занятие. Например, в Екатеринбурге в этом году, наконец, решились закрыть пятую школу на, так сказать, капитальный ремонт. Однако ее планируется вообще снести и построить на ее месте новую школу. Потому что некоторые школы были построены в 30-х годах прошлого века, когда энтузиазм был, а цемента не было. Так что можно наблюдать, как сегодня эти школы буквально вытекают по стенам.

Несколько дней назад разгорелся скандал относительно новых учебников истории, в которых представлен новый взгляд на новейшую историю нашей страны. Появятся ли эти учебники в наших школах, и как изменится преподавание истории?

Есть государственный стандарт, в котором перечисляются те фактические знания, умения и навыки, которые у учеников должны появиться. Все остальное, по закону, есть компетенция учителя. Он определяет объем и темы, которые он будет давать, а также использование дополнительной литературы. Учебников истории по перечню министерства науки и образования РФ достаточно много — до десяти. И это представляет собой определенный выбор.

Мы закупили 10 тыс. экземпляров этих учебников, чтобы у учителей была возможность с ним познакомиться и выстроить к нему какое-то отношение. У нас были очень большие дискуссии по этому поводу. Но учебник сам по себе ничего не определяет, все зависит от учителя. Если он научит учеников вырабатывать свою собственную позицию на то или иное событие, то учебника будет просто недостаточно: нужны источники, документы, дополнительная литература и так далее. Естественно, что учителей истории мы не контролируем.

В следующем учебном году сохранятся льготы для медалистов при поступлении в ВУЗы?

Как бы там ни было формально, но приемные комиссии всегда с повышенным вниманием будут относиться к медалистам. Для преподавателей это своего рода отдушина, поскольку последнее время резко сократилось общение с абитуриентами, собеседование. А это главное, чем должен заниматься ВУЗ.

Вообще, в будущем году в содержании образования ничего не случится. Все дети, принимаемые в образовательные учреждения, будут получать образование на тех условиях, которые сегодня существуют. Единственная опасность — натаскивание в школах на Единый Госэкзамен, что ставит под угрозу всю систему образования. Но я надеюсь, что умных людей у нас больше, чем в других отраслях.

Многие до сих пор считают ЕГЭ недостаточно эффективным средством определить уровень знаний…

Вообще, ЕГЭ выявил, в первую очередь, слабую подготовленность наших учителей. В целом, я остаюсь на тех же позициях в отношении ЕГЭ, что и раньше. Через какое-то время это будет форма, с которой ребята смогут поступить так же, как поступают во всех странах мира: пройти экзамен и послать результаты в любой ВУЗ.