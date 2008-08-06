Готов ли Ваш малыш к школе? (часть 1) Диагностика зрительного восприятия

Ваш ребенок стоит на пороге новой школьной жизни, а вы с тревогой понимаете, как существенно изменился образ школы. Требования общества к образованности и компетентности человека лежат в основе этих преобразований, интенсификации процесса обучения.

Как ни парадоксально, но в наиболее сложном положении ока­зались самые маленькие ученики.

Во-первых, поступление в школу — сложный момент жизни ребен­ка: у многих детей, возникают та­кие изменения в организме, которые позволяют говорить о «школьном шоке», «школьном стрессе» и «адаптационной бо­лезни». Длительные и систематические учебные занятия, снижение двигательной ак­тивности, высокая статическая нагрузка, новые обязан­ности и требования дисциплины — все это представляет для учащихся первых классов большие трудности.

Во-вторых, во многих школах перечень обычных учеб­ных предметов значительно пополнился всевозможными дисциплинами, что увеличи­вает и без того большую учебную нагрузку детей.

Поговорим о способах помощи ребенку

Увеличение объема информации, предлагае­мой первоклассникам, приводит к тому, что в большинстве школ, производящих набор детей по результатам собеседования, в качестве одного из требований выступает сформированность навыка чтения.

Чтение и письмо - виды речевой деятельности человека. Информация, которой человек пользуется в этой деятельности, закодирована. Механизм чтения состоит в перекодировании печатных (или письменных) знаков в звуки. Процесс перекодировки осложняется необходимостью промежуточного этапа — звуко-буквенного анализа слов.

Это невозможно без должного развития у ребенка восприятия, памяти, мышления и речи.

Остановлюсь на одном из направлений — развитии зрительного восприятия у старших дошкольников, как основы навыков письма и чтения.

Зри­тельно-пространственное различение предметов обеспечивается полем зрения, остротой зрения, глазомером. Целостность поля зрения, его относительная широта и разносторонность состав­ляют необходимые условия освоения чтения и письма.

Все функции, обеспечивающие зрительно-пространственное различение предметов, интенсивно формируются именно в дошкольном возрасте. Поле зрения, начиная с 6-летнего возраста, делает громадный скачок в своем развитии, приближаясь к величине поля зрения взрос­лого человека. Формирование остроты зре­ния также происходит у ребенка до 7 лет.

Однако, тонкость, дифференцированность зрительного восприятия и анализа, зрительная память свойственны далеко не всем первоклассникам. Нередко учитель сталкивается с фрагментарностью, поверхностностью этого процесса.

При недостатках зрительно-пространственного восприятия и зрительной памяти у детей возможны такие школьные трудности, как:

Трудности формирования зрительного образа буквы, цифры, графического элемента: нарушено соотношение элементов, путает сходные по конфигурации буквы, цифры; пишет лишние элементы или не дописывает элементы буквы, цифры; заменяет буквы другими по графическому сходству.

Плохое запоминание конфигурации букв при чтении и, соответственно, медленный темп; угадывание букв; возвратные движения глаз; пропуск, добавление, перестановка букв; затруднение понимания прочитанного.

Возможно зеркальное написание букв, цифр, графических элементов.

Плохое выделение геометрических фигур, замена сходных по форме фигур (круг — овал, квадрат — ромб — прямоугольник).

Трудности копирования букв, цифр, геометрических фигур.

Вышеизложенное позволяет говорить о важности формирования зрительного восприятия, необходимости специальной работы с детьми, имеющими низкие показатели по изучаемому параметру, уже с 5 лет.

Профилактика проблем чтения и письма обязательна для детей с речевыми нарушениями.

Каково состояние зрительного восприятия у Вашего малыша?

Зрительное восприятие состоит из большого числа функций, поэтому так важно оценить различные его стороны.

Одним из тестов для детей 5–7 лет, наиболее широко применяемых во всем мире, является комплексный тест М.Фростик. Его может провести со своим ребенком любая мама.

Тест представляет собой комплексную систему для оценки различных сторон зрительного восприятия, таких как:

Фигуро - фоновое различение.

Зрительно-пространственное восприятие

Зрительно-пространственное восприятие и зрительная память.

Зрительно-пространственное восприятие и графо – моторные навыки.

Субтест 1: Фигуро - фоновое различение

Оборудование: тестовый материал, цветные каран­даши (фломастеры), демонстра­ционная карточка (далее ДК).

Задание 1. Сейчас мы будем находить знакомые фигуры и обводить их. Ты знаешь, что значит обвести фигуру? (Если ребенок не знает, необходимо объяс­нить и показать.) Посмотри внимательно на карточ­ку. Здесь нарисован треугольник (ДК). А теперь на рисунке найди и обведи цветным карандашом спрятанный там треугольник.

Задание 2. Посмотри: на карточке нарисован пря­моугольник (ДК). А теперь найди его на этом рисунке и обведи.

Задание 3. А на этой карточке ты видишь крест (ДК). Найди его на рисунке, который перед тобой, и обведи.

Задание 4. А на этой карточке ты видишь полу­круг (ДК). Найди его на рисунке и обведи.

Задание 5. Здесь нарисована шести­угольная звезда (ДК). А теперь посмотри на рисунок задания.

Здесь тоже нарисованы две шестиугольные звезды, но они перепутаны между собой. Возьми два любых цветных карандаша и обведи одну звезду од­ним цветом, а другую — вторым. Обводи вниматель­но, не торопись.

Задание 6. Посмотри на карточку, на ней нарисо­вана пятиугольная звезда (ДК). А теперь посмотри на рисунок задания. Здесь тоже нарисованы такие звез­ды. Сколько их? Четыре, но они все перепутаны. Возьми четыре цветных карандаша и попробуй «рас­путать» звезды: обведи каждую из них своим цветом. Будь внимателен и старайся обводить каждую звезду непрерывной линией.

Задание 7. Посмотри на рисунок задания. Здесь изображен круг, а внутри него, среди полосок, спря­тано несколько ромбов (ДК). Возьми цветной карандаш и обведи столько ромбов, сколько найдешь.

Задание 8. В этом круге спрятаны овалы (ДК). Постарайся их найти на своем рисунке и обвести.

Оценка результатов: за каждую найденную фигуру начисляется 1 балл. Максимальная оценка – 20 баллов.

Нормативы (уровни развития в баллах):

Очень низкий ниже среднего средний выше среднего очень высокий 12 и меньше 13-14 15-17 18-19 20

Субтест 2: Зрительно-пространственное восприятие

Оборудование: тестовый материал, два цветных карандаша, демонстрационная карточка.

Задание 1. Сейчас перед тобой новое задание.

По­смотри: на листе нарисовано много различных фигур, но среди них есть квадраты (ДК). Тебе нуж­но найти их как можно больше и обвести. Будь вни­мателен, не перепутай их с прямоугольниками (ДК) или ромбами (ДК). Не торопись, квадраты здесь есть большие и маленькие, белые и заштрихованные... За­кончив, отложи карандаш.

Задание 2.

А на этом листе тоже нужно найти и обвести фигур как можно больше, но кругов (покажите ДК).

Оценка результатов:

За каждый найденный квадрат (круг) начисляется 1 балл. Максимальная оценка – 15 баллов

Нормативы (уровни развития в баллах) :

Очень низкий ниже среднего средний выше среднего очень высокий 8 и меньше 9 10-11 12-13 14-15

Субтест 3: Зрительно-пространственное восприятие и зрительная память

Оборудование: тестовый материал, простой каран­даш.

Задание 1. Посмотри на первую строчку. Здесь на­рисованы уголки. Они все изображены по-разному, но среди них есть один, нарисованный так же, как обра­зец (нарисован отдельно, покажите его ребенку). Най­ди точно такой же уголок среди остальных и зачерк­ни его. Смотри внимательно, уголки очень похожи, но лишь один из них «правильный».

Задание 2. А здесь нужно найти точно такой же круг, как на образце (покажите ребенку образец), и зачеркнуть его.

Задания 3, 4 (инструкция, приведенная ниже, аналогична для обоих заданий). Следующее задание сложнее. Здесь нарисованы три фигуры, но они рас­положены не просто так, а в определенном порядке (покажите образец). Внимательно посмотри на них, найди точно такую же группу фигур среди остальных и зачеркни ее.

Задания 5, 6 (инструкция, приведенная ниже, аналогична для обоих заданий).

Посмотри: на образце (задание 5) нарисованы два треугольника (в задании 6 — круг, квадрат и треугольник). Тебе нужно найти точно так же нарисованные фигуры среди остальных и зачеркнуть их.

Задания 7, 8 (инструкция, приведенная ниже, к обоим заданиям аналогична). А в этих заданиях образец — буква. Найди такую же среди остальных букв и зачеркни ее.

Оценка результатов:

за каждую правильно найденную фигуру (уголки, круг, группы фигур, букву П, букву У) начисляется 1 балл. Максимальная оценка – 8 баллов.

Нормативы (уровни развития в баллах) :

Очень низкий ниже среднего средний выше среднего очень высокий 4 и меньше 5 6 7 8

Субтест 4: Зрительно-пространственное восприятие и графо-моторные навыки

Оборудование: тестовый материал, простой карандаш.

Задание 1. Здесь нарисован квадрат (показать), а рядом не дорисованы пять квадратов, т. е. рисунок не закончен. Постарайся правильно дорисовать эти квадраты. Они должны соответствовать образцу. Не забывай: лист не вращай, те линии, которые уже есть, обводить нельзя.

Задание 2. А здесь нужно дорисовать фигуры так, чтобы они не отличались от образца — круга с крестом (показать). Будь внимателен.

Задание 3. Образец в этом задании похож на конверт (показать). Дорисуй незаконченные рисунки. Не торопись, не обводи уже нарисованные линии.

Задание 4. И последнее задание. Дорисуй неполные фигуры. Должен получиться ромб с уголком (показать).

Оценка результатов: за каждую правильно дорисованную фигуру начисляется 1 балл. Максимальная оценка – 20 баллов.

Нормативы (уровни развития в баллах):

Очень низкий ниже среднего средний выше среднего очень высокий 11 и меньше 12 - 13 14-15 16 -18 19-20

А теперь суммируйте все полученные баллы. Максимальный итог теста М. Фростик — 62 балла.

Нормативы (уровни развития в баллах):

Очень низкий ниже среднего средний выше среднего очень высокий 45 и меньше 46 - 49 50 - 53 54 - 58 59 - 62

Поздравляю, если результаты высокие или в пределах возрастной нормы! Не печальтесь, если ребенок Вас огорчил. У Вас еще есть время. Выявленные трудности зрительного восприятия нужно и можно скорректировать до начала школьного обучения. Все в Ваших силах!

Уже сейчас, можно подбирать задания, подобные тестовым; каждый день по 10 – 15 минут предлагать их ребенку.

Приемы на развитие и совершенствование зрительного восприятия и зрительного анализа у старших дошкольников – в следующей статье!

Автор статьи: Осьмакова Марина Васильевна - преподаватель психодиагностики и коррекционной педагогики Тюменского педагогического колледжа №1 (высшей категории).