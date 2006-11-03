Если ребенок не учит уроки…

Большинство родителей считает, что в основе отказа ребенка готовить уроки лежит обыкновенная лень. Но зачастую тот же самый «ленивый» ребенок часами что-то мастерит или читает, охотно моет посуду, пылесосит квартиру, лепит пирожки… Выходит, дело не в природной лени! А в чем же?

В ПАНИЧЕСКОМ СТРАХЕ НЕУДАЧИ

Страх настолько сильный, что он мешает ребенку сосредоточиться, делает его поведение хаотичным. Причем ребенок, в отличие от взрослого, далеко не всегда отдает себе отчет в том, что с ним происходит. И от этого хаотизируется еще больше.

А иные дети, наоборот, от страха растормаживаются, частично или полностью отключаясь от происходящего. Вид у них при этом отрешенный, почти безмятежный. На самом же деле ребенок глубоко травмирован школьными неудачами, и, если вовремя эту травму не устранить, может развиться так называемый «школьный невроз». А он чреват и нервными срывами, и различными психосоматическими заболеваниями. Поэтому следует запастись терпением и помогать сыну или дочери готовить уроки. Даже если, по вашему мнению, они вполне способны делать их самостоятельно.

В ОБЪЕКТИВНЫХ ТРУДНОСТЯХ

Если ваш сын постоянно отлынивает, например, от занятий по математике, не торопитесь навешивать на него ярлык патологического лодыря. Возможно, ему не дается логическое мышление. В этом случае, после того как трудности остались позади, школьник обычно перестает отлынивать от уроков.

В ЖЕЛАНИИ ПРИВЛЕЧЬ К СЕБЕ ВНИМАНИЕ ВЗРОСЛЫХ

Таким детям не хватает родительского тепла. Они чувствуют себя одинокими и понимают, что школьная неуспеваемость — это чуть ли не единственный способ вызвать беспокойство взрослых.

«Когда все нормально, мама меня не замечает. У нее слишком много дел», — честно признался двенадцатилетний мальчик, мать которого жаловалась на то, что сын не садится днем за уроки, а дожидается ее прихода с работы и потом целый вечер «тянет резину», не давая ей ни минуты покоя.

Угрозы и наказания в данном случае тоже неэффективны. Ведь, по сути, получается, что ребенка наказывают за его жажду любви. Поэтому прежде всего окружите сына или дочь теплом и заботой. Даже если вам кажется, что они получают все это с лихвой.

Когда ребенок делает уроки, придвиньтесь к нему поближе, погладьте по голове, по спинке, пошепчите на ухо что-нибудь ласковое и ободряющее. Часто детям нужна не столько реальная помощь, сколько открытое выражение родительских чувств. Поэтому главное — не раздражаться и не считать потерянным то время, которое вы проведете, сидя рядом с детьми за письменным столом.

В ИЗБАЛОВАННОСТИ

Тут главное соблюдать принцип «утром деньги, вечером стулья». К примеру, хочет сын пригласить приятеля — пожалуйста, но прежде пусть выполнит домашние задания. И никаких авансов!

Профилактика «пофигизма»

Чтобы с поступлением ребенка в первый класс вся ваша жизнь не превратилась в бесконечную позиционную войну, важно придерживаться следующей тактики:

Постарайтесь внушить ребенку, что уроки — это его дело, ибо учится он не для мамы с папой и не для бабушки с дедушкой. Родителям обычно кажется, что, если детям по сто раз не напоминать про уроки, они все на свете позабудут. Но в действительности это не так. Ученики начальных классов еще очень трепетно относятся ко всему, что связано со школой. И признаться перед всеми, что ты не выучил урок, им гораздо страшнее, чем, скажем, восьмиклассникам, которые подчас даже бравируют своим наплевательским отношением к учебе. Так что пусть почувствуют последствия собственной безответственности. Пусть пару раз сходят в школу с несделанным упражнением по русскому языку или с нерешенной математической задачей. Это гораздо полезней, чем вам полдня трепать себе нервы, умоляя чадо приступить к урокам и тем самым создавая у него впечатление, будто он делает это только ради вас.

В вопросе приготовления уроков жестко придерживайтесь принципа «единственной альтернативы». Да, домашние задания — это дело ребенка, и он волен выбирать, готовить их или нет. Однако за двойку, полученную в результате невыученных уроков, следует лишать его каких-то важных жизненных благ. Тогда выбор в пользу безделья окажется невыгодным, однако прямого принуждения («Я кому сказала, марш за стол»!) удастся избежать.