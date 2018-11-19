Тренируем внимательность ребенка

В этой статье поговорим о причинах невнимательности школьников, потере интереса к учебе и способах контроля и тренировки внимания и правилах, которые можно применять на практике.

Бывает так, что ребенок знает правила, понимает материал, но вновь и вновь делает ошибки по невнимательности — пропускает буквы, цифры, пририсовывает лишние палочки на письме. Досадно. Но ситуацию можно исправить.

Обличия невнимательности

На самом деле невнимательность у школьников может быть разной. Кто-то не может удержать в поле зрения достаточно большой объем информации. У другого страдает устойчивость внимания, и ребенок не может длительное время концентрироваться на одном деле. Третьему не хватает сосредоточенности — его отвлекает и бурчание соседа по парте, и пролетевшая за окном птица. Бывает, наоборот, ученик настолько сосредоточен на своих мыслях, фантазиях и внутренних переживаниях, что не замечает происходящего вокруг. Наконец, бывают проблемы, связанные с неспособностью быстро переключить внимание с одного объекта на другой или удерживать в фокусе несколько задач параллельно.

Причины нарушения внимания

Нарушения внимания возникают по разным причинам. Это могут быть индивидуальные физиологические особенности нервной системы (о возможностях коррекции вы можете прочитать здесь Нейрокоррекция. Поможет хорошо учиться и быть внимательным) или текущее состояние ребенка (не вполне здоров, не выспался, переутомился, чем-то расстроен).

Немаловажный фактор — отсутствие мотивации. Согласитесь, что куда проще внимательно выполнять ту работу, которая вам интересна и значимость которой вы понимаете, нежели ту, которая с самого начала вам кажется бесполезной тратой времени. Наконец, мешать концентрации и устойчивости внимания может внешняя обстановка. К примеру, домашнее задание, выполненное на продленке, может существенно отличаться по качеству в худшую или в лучшую сторону от выполненного дома.

Прежде чем начать работать над устранением ошибок по невнимательности, стоит обдумать все перечисленные факторы и постараться свести их негативное влияние к минимуму. Важно создать условия, в которых ребенку будет комфортно заниматься; строго соблюдать режим дня с необходимым количеством сна, прогулок, физической активности, полноценным питанием и т.д. И, конечно, постараться замотивировать на учебу, найти в ней интересные, увлекательные стороны.

Внимание как контроль

Известный советский психолог П.Я. Гальперин экспериментально показал, что внимание можно рассматривать как сокращенную и автоматизированную форму контроля. В свете этого, ошибки по невниманию — результат того, что ребенок не научился контролировать свои действия. Если помочь школьнику овладеть таким контролем, то он перестанет делать «невнимательные» ошибки сам и сможет находить их в чужих текстах.

Дело в том, что мы, взрослые, как правило, умеем контролировать свои действия автоматически. Мы не задумываемся, как нам это удается, мы не помним, как этому научились, поэтому зачастую не знаем, как помочь нашему школьнику справится с проблемой. И только с досадой вопрошаем: как ты мог такое написать? А написать по невниманию можно много чего. К примеру, моя подружка во втором классе на диктанте вывела: «на деревьях распустились душистые коровы». А я до сих пор с содроганием вспоминаю, как на меня смотрела наша учительница по математике, когда я в девятом (!) классе, абсолютно правильно решив непростую районовскую контрольную, в конце поделила шесть на три и получила три в ответе. А ведь и я, и моя подружка проверяли свои работы, прежде чем сдать! Только делать такую проверку правильно не научились.

Способы контроля внимания

По Гальперину, чтобы исправить ситуацию, нужно вернуться назад и помочь поэтапно сформировать функцию контроля. Для эксперимента он выбрал более двадцати школьников 3-4 класса, систематически делающих ошибки по невнимательности и неспособных находить их в чужих текстах. Далее на примере работ по русскому языку были выделены конкретные операции, которые должны подлежать контролю. Операции были зафиксированы на карточках, которые получил каждый ребенок.

Инструкция была приблизительно такой: «1. Читай предложение вслух. 2. Подходят ли слова друг к другу? 3. Нет ли пропуска слов? 4. Читай слово вслух по слогам и выделяй каждый слог. 5. Подходят ли буквы к слову? 6. Нет ли пропуска букв?».

Благодаря инструкции, детям стало понятно, на что именно нужно обращать внимание при проверке. Сначала они обязательно должны были проговаривать вслух все, что они делают, отмечать деление слов на слоги карандашиком. Довольно быстро дети, прежде пропускавшие при проверке неправильных текстов больше половины ошибок, стали пропускать не более 0,1-0,2 %. По мере усвоения правил контроля, детям разрешалось делить слова на слоги просто голосом, без отчеркивания, переходить на шепот при проговаривании правил проверки. Потом они и вовсе стали говорить «про себя». У некоторых качество контроля после этого снизилось, и им пришлось снова на некоторое время вернуться к громкой речи. Остальные могли спокойно проверять текст молча.

Спустя 20–25 получасовых занятий все школьники, участвующие в эксперименте, научились молча и быстро исправлять ошибки в текстах.

От экспериментов — к практике

Вооружившись данными этого эксперимента, мы можем решить проблему невнимательности на практике.

Проанализируйте сами или с учителем ошибки, которые делает ваш ребенок. Выделите наиболее проблемные места. Может быть, в качестве инструкции вам подойдут карточки Гальперина, а может, вы придумаете свои.

К примеру, для проверки записи решения задач по математике, это может быть что-то такое: «1. Соответствует ли схема условиям задачи? 2. Переведены ли все числа к одинаковым единицам измерения? (к примеру, граммы и центнеры — в килограммы). 3. Правильно ли выполнены арифметические действия? (проверяем обратным действием: сложение — вычитанием; умножение — делением и т.д.). 4. Представь, может ли в жизни быть такой ответ? (если мы получили полтора землекопа или скорость автомобиля 400 км/ч, значит, где-то закралась ошибка). 5. Совпадает ли полный ответ к задаче с ее условием?».

Да, проговаривать все это вслух может показаться довольно утомительным и скучным занятием, но первые успехи и приятное удивление учителей должно стать хорошей поддержкой, чтобы довести начатое дело до конца. Поверьте, такие проговаривания не будут продолжаться бесконечно. Функция внимания постепенно станет такой, какой ей и положено быть — сокращенной и автоматизированной.

Чтобы было проще это представить, приведу пример поэтапного формирования внимания, который будет понятен многим взрослым. При обучении вождению автомобиля хороший инструктор будет раз за разом проговаривать вслух одно и то же: «Пододвигаем сидение, проверяем зеркала, включаем фары, первая передача, ножка на газ, отпускаем ручник…». Получив права, мы первое время можем ошибаться или проговаривать про себя то самое, что много раз слышали от инструктора. Но ведь никто из опытных водителей даже не думает о подобных вещах, а зеркала, ручник и фары оказываются в нужном состоянии как бы сами собой, потому что все действия стали выполняться автоматически. Главное, не спешить, и не переходить к следующему этапу, пока не достаточно усвоили предыдущий. Перестав контролировать свои действия слишком рано, мы гарантируем себе попытки трогаться на ручнике, выезды на дорогу со свернутыми боковыми зеркалами и т.д.

Так что не будем торопить наших детей и попусту возмущаться: «Да будь же внимательнее!» Куда лучше помочь им понять, что именно нужно контролировать при выполнении учебных заданий и как это правильно делать. Затем важно помочь довести действие проверки до автоматизма, и можно наслаждаться полученными результатами. И еще одна хорошая новость: как показывают исследования, человек, полноценно освоивший функцию контроля в одной сфере, значительно быстрее осваивает ее применительно к другим делам, то есть становится в целом более внимательным.

